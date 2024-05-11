Феерический автогол сделал Малкома чемпионом. Защитник дал по своим с 25 метров! Видео

Чтобы завоевать чемпионство за три тура до финала саудовской лиги, «Аль-Хилялю» нужно было не проиграть последней команде. Той самой, которую в первом круге он вынес с удивительным счётом 9:0. Обратный исход выглядел даже более фантастичным, чем снегопад в пустыне. Команда Малкома без проблем решила задачу.

«Аль-Хазм» выступает без звёзд мирового масштаба. Не назвать же таковым Бруно Виану, который отбегал два матча за «Химки» в 2022 году и заработал там красную карточку. Вся команда оценивается в € 15,53 млн — дешевле одного Ренана Лоди (€ 20 млн). А состав «Аль-Хиляля» стоит € 242,5 млн.

Преимущество в классе воплотилось в гол на 15-й минуте. В борьбе с Митровичем Пауло неловко сыграл рукой и «привёз» пенальти, который сам же сербский нападающий чётко реализовал. Дальше «Аль-Хиляль» просто катал мяч в своё удовольствие. Как, впрочем, и в большинстве матчей чемпионата.

И тут вдруг соперник забил — нечего было расслабляться раньше времени. Оборона хозяев провалилась и позволила пройти проникающей передаче Тозе на Селемани. Выход один на один — добрый день, Боно, доставай мяч из сетки.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Хазм» — 4:1 Фото: Getty Images

Радость аутсайдера, впрочем, была недолгой. И какую же курьёзную банку он пропустил! Вернее, положил сам себе. Розыгрыш от ворот привёл к пасу Вианы на Аль-Джуваида. Опорник «Аль-Хазма» в борьбе с Милинковичем-Савичем умудрился ткнуть мяч так сильно, что тот залетел за шиворот вратарю. А ещё РПЛ называют лигой приколов.

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В добавленное к первому тайму время Митрович окончательно пригвоздил выскочек, замкнув прострел слева Милинковича-Савича. Через пару минут полузащитник спокойно продрался сквозь нескольких соперников и забил уже сам. Такой вот привет из Сербии.

Вторая половина игры получилась куда менее событийной. Команды будто бы ждали финального свистка и доигрывали на автопилоте. «Аль-Хазм» создал несколько моментов и даже забил с нарушением правил, но кому не всё равно? Счёт так и не изменился. «Аль-Хиляль» оформил 29 побед и две ничьих в 31 матче. Чистейшая доминация.

«Аль-Хиляль» — «Аль-Хазм» — 4:1 Фото: Getty Images

В следующем туре чемпионы сойдутся с «Аль-Насром» Криштиану. Но это уже просто формальность. В Суперкубке страны, кстати, они месяц назад обыграли команду Роналду (2:1), так что лишили её уже второго трофея. И, видимо, стали для неё криптонитом: были и 3:0 в первом круге.

Португалец второй год подряд остаётся без чемпионства в Саудовской Аравии и четвёртый год подряд в целом — со времён «Ювентуса» с Матюиди, Пьяничем и Игуаином в составе. В «Аль-Насре» у него только титул арабской ЛЧ. Да, он наверняка удержит звание лучшего бомбардира (33 гола против 26 у Митровича), вот только это слабое утешение.