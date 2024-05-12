На самом деле не так уж много.

Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады

Концовка этого сезона РПЛ — что-то невероятное: до конца осталось два тура, а в верхней части таблицы развернулась такая борьба, что сложно предположить, кто в итоге заберёт чемпионство. «Динамо» выдало потрясающий рывок в матче с «Балтикой», «Зенит» оступился с ЦСКА — и это только усилило интригу. Сами не верим, что в этом сезоне она у нас есть.

Глобально сейчас наиболее реальных претендентов на чемпионство два — это «Динамо» и «Зенит». У «Краснодара» шансов занять первое место немного — команда ни разу не победила за последние три матча, заработав всего одно очко.

Календарь у клубов такой:

29-й тур

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Ахмат» — «Зенит»

«Сочи» — «Краснодар»

30-й тур

«Краснодар» — «Динамо»

«Зенит» — «Ростов»

«ДИНАМО» — «КРАСНОДАР» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очки сейчас:

«Динамо» — 53 «Зенит» — 51 «Краснодар» — 50

Как «Динамо» может стать чемпионом досрочно

Если «Динамо» обыграет «Крылья», а «Краснодар» и «Зенит» проиграют в следующем туре, команда Лички досрочно станет чемпионом.

Если досрочно не получится, то вот полные расклады

— Победа в двух матчах гарантирует «Динамо» первое место вне зависимости от результатов «Зенита» и «Краснодара».

— Если «Динамо» обыграет «Крылья», но с «Краснодаром» сыграет вничью, то всё равно будет первым, даже если:

«Зенит» победит в обоих матчах, а «Краснодар» обыграет «Сочи» — в таком случае у «Динамо» и «Зенита» будет по 57 очков, но москвичи заберут чемпионство по статистике личных встреч с командой Семака;

«Зенит» сыграет вничью и победит, а «Краснодар» проиграет в 29-м туре;

«Зенит» уступит в одном туре, победит в другом, а «Краснодар» обыграет «Сочи».

— Если «Динамо» дважды сыграет вничью. Тогда нужно, чтобы «Зенит» набрал не больше четырёх очков.

— Если «Динамо» проиграет «Крыльям», а с «Краснодаром» сыграет вничью, то нужно, чтобы «Зенит» и «Краснодар» набрали не больше трёх очков.

Футболисты «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Что не сделает «Динамо» чемпионом

Если «Динамо» проиграет в обоих турах, то даже при поражении «Краснодара» в матче с «Сочи» москвичи уступят первое место.

Тогда расклады будут такими:

если «Зенит» побеждает в двух матчах, а «Краснодар» забирает три очка в матче с «Динамо», то таблица будет выглядеть так: «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 53, «Динамо» — 53;

если «Зенит» и «Краснодар» берут по шесть очков, тогда: «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 56, «Динамо» – 53;

опять же, при двух победах «Зенита», но четырёх очках «Краснодара» (ничья + победа): «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 54, «Динамо» — 53;

если «Зенит» набирает четыре очка, а «Краснодар» три, тогда: «Зенит» — 55 очков, «Краснодар» — 53, «Динамо» — 53;

если у «Зенита» четыре очка, у «Краснодара» — шесть, в таком случае расклад такой: «Краснодар» — 56 очков, «Зенит» — 55, «Динамо» — 53;

если у «Зенита» и «Краснодара» по четыре очка, тогда мы получим: «Зенит» — 55 очков, «Краснодар» — 54, «Динамо» — 53.

Футболисты «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

если «Зенит» и «Краснодар» наберут по три очка, тогда «Зенит» будет первым (54 очка), «Краснодар» — вторым (53), «Динамо» — третьим (53);

если «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — четыре: «Зенит» (54), «Краснодар» (54), «Динамо» (53);

если «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — шесть: «Краснодар» (56), «Зенит» (54), «Динамо» (53);

если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — три: «Зенит» (53), «Краснодар» (53), «Динамо» (53);

если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — четыре: «Краснодар» (54), «Динамо» (53), «Зенит» (53);

если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — шесть: «Краснодар» (56), «Динамо» (53), «Зенит» (53);

если «Зенит» наберёт менее двух очков, а «Краснодар» — три и более, то чемпионом будет «Краснодар».

Безумный вариант — у всех команд будет одинаковое количество очков

Например, если «Динамо» уступит «Крыльям» и сыграет вничью с «Краснодаром», «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — четыре. В таком случае у всех будет по 54 очка, и, согласно статье 17 Регламента РПЛ, места распределятся по следующим критериям:

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.

Важнейший критерий — очные матчи. В случае «Зенита» и «Краснодара» выше будут петербуржцы, «Зенита» и «Динамо» — москвичи, а вот приоритетность между «Динамо» и «Краснодаром» определится в последней встрече (первая завершилась победой краснодарцев со счётом 3:1).

Фуболисты «Краснодара» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если все команды наберут одинаковое количество очков, то нужно смотреть на их результаты в мини-таблице.

Если «Динамо» проиграет «Крыльям» и сыграет вничью с «Краснодаром», «Зенит» заберёт три очка, а «Краснодар» – четыре.

«Динамо»: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение (7 очков) «Краснодар»: 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение (5 очков). «Зенит»: 1 победа, 1 ничья, 2 поражения (4 очка)

Получается, что при таком равенстве очков чемпионом станет «Динамо».

Если же «Динамо» сыграет вничью с «Крыльями» и програет «Краснодару», «Зенит» заберёт три очка, а «Краснодар» сыграет вничью с «Сочи» (4 очка), тогда:

«Краснодар»: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение (7 очков). «Динамо»: 2 победы, 2 поражения (6 очков). «Зенит»: 1 победа, 1 ничья, 2 поражения (4 очка).

Тогда «Динамо» станет вторым, а чемпионом будет «Краснодар».