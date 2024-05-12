Что нужно «Динамо» для чемпионства? Все расклады

Концовка этого сезона РПЛ — что-то невероятное: до конца осталось два тура, а в верхней части таблицы развернулась такая борьба, что сложно предположить, кто в итоге заберёт чемпионство. «Динамо» выдало потрясающий рывок в матче с «Балтикой», «Зенит» оступился с ЦСКА — и это только усилило интригу. Сами не верим, что в этом сезоне она у нас есть.
Глобально сейчас наиболее реальных претендентов на чемпионство два — это «Динамо» и «Зенит». У «Краснодара» шансов занять первое место немного — команда ни разу не победила за последние три матча, заработав всего одно очко.
Календарь у клубов такой:
29-й тур
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Зенит»
«Сочи» — «Краснодар»
30-й тур
«Краснодар» — «Динамо»
«Зенит» — «Ростов»
«ДИНАМО» — «КРАСНОДАР»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Очки сейчас:
- «Динамо» — 53
- «Зенит» — 51
- «Краснодар» — 50
Как «Динамо» может стать чемпионом досрочно
Если «Динамо» обыграет «Крылья», а «Краснодар» и «Зенит» проиграют в следующем туре, команда Лички досрочно станет чемпионом.
Если досрочно не получится, то вот полные расклады
— Победа в двух матчах гарантирует «Динамо» первое место вне зависимости от результатов «Зенита» и «Краснодара».
— Если «Динамо» обыграет «Крылья», но с «Краснодаром» сыграет вничью, то всё равно будет первым, даже если:
- «Зенит» победит в обоих матчах, а «Краснодар» обыграет «Сочи» — в таком случае у «Динамо» и «Зенита» будет по 57 очков, но москвичи заберут чемпионство по статистике личных встреч с командой Семака;
- «Зенит» сыграет вничью и победит, а «Краснодар» проиграет в 29-м туре;
- «Зенит» уступит в одном туре, победит в другом, а «Краснодар» обыграет «Сочи».
— Если «Динамо» дважды сыграет вничью. Тогда нужно, чтобы «Зенит» набрал не больше четырёх очков.
— Если «Динамо» проиграет «Крыльям», а с «Краснодаром» сыграет вничью, то нужно, чтобы «Зенит» и «Краснодар» набрали не больше трёх очков.
Футболисты «Зенита»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Что не сделает «Динамо» чемпионом
Если «Динамо» проиграет в обоих турах, то даже при поражении «Краснодара» в матче с «Сочи» москвичи уступят первое место.
Тогда расклады будут такими:
- если «Зенит» побеждает в двух матчах, а «Краснодар» забирает три очка в матче с «Динамо», то таблица будет выглядеть так: «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 53, «Динамо» — 53;
- если «Зенит» и «Краснодар» берут по шесть очков, тогда: «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 56, «Динамо» – 53;
- опять же, при двух победах «Зенита», но четырёх очках «Краснодара» (ничья + победа): «Зенит» — 57 очков, «Краснодар» — 54, «Динамо» — 53;
- если «Зенит» набирает четыре очка, а «Краснодар» три, тогда: «Зенит» — 55 очков, «Краснодар» — 53, «Динамо» — 53;
- если у «Зенита» четыре очка, у «Краснодара» — шесть, в таком случае расклад такой: «Краснодар» — 56 очков, «Зенит» — 55, «Динамо» — 53;
- если у «Зенита» и «Краснодара» по четыре очка, тогда мы получим: «Зенит» — 55 очков, «Краснодар» — 54, «Динамо» — 53.
Футболисты «Динамо»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- если «Зенит» и «Краснодар» наберут по три очка, тогда «Зенит» будет первым (54 очка), «Краснодар» — вторым (53), «Динамо» — третьим (53);
- если «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — четыре: «Зенит» (54), «Краснодар» (54), «Динамо» (53);
- если «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — шесть: «Краснодар» (56), «Зенит» (54), «Динамо» (53);
- если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — три: «Зенит» (53), «Краснодар» (53), «Динамо» (53);
- если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — четыре: «Краснодар» (54), «Динамо» (53), «Зенит» (53);
- если «Зенит» наберёт два очка, а «Краснодар» — шесть: «Краснодар» (56), «Динамо» (53), «Зенит» (53);
- если «Зенит» наберёт менее двух очков, а «Краснодар» — три и более, то чемпионом будет «Краснодар».
Безумный вариант — у всех команд будет одинаковое количество очков
Например, если «Динамо» уступит «Крыльям» и сыграет вничью с «Краснодаром», «Зенит» наберёт три очка, а «Краснодар» — четыре. В таком случае у всех будет по 54 очка, и, согласно статье 17 Регламента РПЛ, места распределятся по следующим критериям:
- по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах.
Важнейший критерий — очные матчи. В случае «Зенита» и «Краснодара» выше будут петербуржцы, «Зенита» и «Динамо» — москвичи, а вот приоритетность между «Динамо» и «Краснодаром» определится в последней встрече (первая завершилась победой краснодарцев со счётом 3:1).
Фуболисты «Краснодара»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Если все команды наберут одинаковое количество очков, то нужно смотреть на их результаты в мини-таблице.
Если «Динамо» проиграет «Крыльям» и сыграет вничью с «Краснодаром», «Зенит» заберёт три очка, а «Краснодар» – четыре.
- «Динамо»: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение (7 очков)
- «Краснодар»: 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение (5 очков).
- «Зенит»: 1 победа, 1 ничья, 2 поражения (4 очка)
Получается, что при таком равенстве очков чемпионом станет «Динамо».
Если же «Динамо» сыграет вничью с «Крыльями» и програет «Краснодару», «Зенит» заберёт три очка, а «Краснодар» сыграет вничью с «Сочи» (4 очка), тогда:
- «Краснодар»: 2 победы, 1 ничья, 1 поражение (7 очков).
- «Динамо»: 2 победы, 2 поражения (6 очков).
- «Зенит»: 1 победа, 1 ничья, 2 поражения (4 очка).
Тогда «Динамо» станет вторым, а чемпионом будет «Краснодар».