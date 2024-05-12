У четырёх клубов одинаковое количество очков, а у «Сочи» остаются шансы на спасение.

Календарь аутсайдеров и все расклады на вылет из РПЛ. Ситуацию запутаннее придумать сложно

В РПЛ развернулась крутая интрига за чемпионство. Но на дне таблицы тоже жара. Борьба за выживание идёт между семью командами! Разбираемся, каким командам светят вылет или стыки.

Во-первых, взглянем на таблицу за три тура до финиша:

ТАБЛИЦА РПЛ

С кем предстоит сыграть кандидатам на вылет?

«Ахмат»: «Зенит» (д), «Факел» (г);

«Пари Нижний Новгород»: ЦСКА (д), «Крылья Советов» (г);

«Оренбург»: «Урал» (г), «Спартак» (д);

«Урал»: «Оренбург» (д), ЦСКА (г);

«Факел»: «Локомотив» (г), «Ахмат» (д);

«Балтика»: «Ростов» (г), «Локомотив» (д);

«Сочи»: «Краснодар» (д), «Рубин» (г).

«Сочи» отстаёт от спасительного 14-го места на шесть очков. Команду Роберта Морено спасёт только чудо (нужно выигрывать все оставшиеся матчи). А «Ахмат» опережает зону стыков на шесть очков. У грозненцев нет серьёзных причин нервничать – команда наверняка сохранит место в РПЛ (прямой вылет ей уже точно не грозит). А вот между остальными клубами что-то невероятное: у четырёх – по 29 очков, а у «Балтики» – 26.

У «Оренбурга» есть отрыв в три очка от 15-го места + матч на своём поле с искусственным газоном. Правда, это игра со «Спартаком», а до этого ещё желательно не проиграть в Екатеринбурге «Уралу». Ситуация тревожная.

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЁВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Урал» решит свою судьбу сам. Екатеринбуржцам предстоит матч с «Оренбургом» дома, а также встреча с ЦСКА в гостях. Правда, команда Федотова может быть уже немотивированной. «Факел» проведёт матч с «Ахматом» дома. Воронежская публика обязана помочь клубу сохраниться в РПЛ. Надежд на очки в гостях с «Локомотивом» немного – там клуб борется за тройку и ему нужны три очка.

«Пари НН», казалось, получил положительный импульс после смены Сергея Юрана на Сашу Илича и впервые за восемь матчей не проиграл. Нижегородцы дотерпели до ничьей со «Спартаком» (0:0). Но после этого потерпели унизительное поражение во встрече с «Сочи» (1:6). Впереди матчи с командами из топ-8 – с такой игрой легко устроиться и на прямой вылет.

Особенно неприятная ситуация для «Балтики». Команда и так находится в зоне вылета, а впереди сразу два матча с клубами из топ-9.

А что будет в случае равенства очков?

Важный момент — преимущество в очных встречах. Это поможет обогнать соперника в случае равенства очков. Смотрим, у кого над кем оно есть. Сразу напомним, как определяются места команд в таблице в случае равенства очков у двух и более команд:

по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

по наибольшему числу побед во всех матчах;

по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

Смотрим, у кого над кем преимущество:

у «Ахмата»: над «Пари НН», «Оренбургом», «Уралом», «Сочи»;

у «Пари НН»: над «Уралом»;

у «Оренбурга»: над «Сочи»;

у «Урала»: над «Оренбургом» (пока что, предстоит вторая игра), «Балтикой»;

у «Факела»: над «Ахматом» (пока что, предстоит вторая игра), «Пари НН», «Оренбургом», «Сочи»;

у «Балтики»: над «Ахматом», «Пари НН», «Факелом»;

у «Сочи»: над «Уралом», «Балтикой», «Пари НН».

«СОЧИ» — «ПАРИ НН» Фото: vk.com/pfcsochi

Примечание: «Пари НН» и «Оренбург» обменялись победами со счётом 3:1. Преимущество определится по наибольшему числу побед после 30 туров. Аналогичная ситуация в паре «Оренбург» — «Балтика» (1:0, 0:1). А «Урал» и «Факел» дважды сыграли по нулям. Тут придётся смотреть на дополнительные показатели. Большое преимущество в очных матчах среди клубов есть у «Ахмата» и «Факела».

А как считаете вы: кто спасётся, каким командам светят стыковые матчи, а с кем придётся попрощаться? Делитесь прогнозами в комментариях!