Эффектный хет-трик повысил шансы «Акрона» в борьбе за РПЛ. Обзор тура Первой лиги

Пять команд ведут отчаянную борьбу за возможность сыграть в элите. Внизу таблицы тоже жарко!

Представьте, уже в конце этого месяца закончится сезон «Лучшей лиги мира». Мы узнаем двух новичков РПЛ, а 1 июня, когда будут проведены ответные переходные матчи, возможно, к ним добавится ещё одна пара новых представителей элитного дивизиона. А пока наслаждаемся событиями последних туров Первой лиги. Их было немало.

Команда тура: «Акрон». Гол тура: Никита Глушков («Акрон»)

Вот это огнище! Битва конкурентов за прямой выход в РПЛ. Это был матч имени Никиты Глушкова из «Акрона». Команду важно уточнить, потому что в Махачкале тоже есть свой Никита Глушков. Хет-трик тольяттинского Глушкова принёс победу «Акрону». Причём хет-трик на загляденье. В первом тайме Никита здорово среагировал на рикошет и прервал «сухую» серию голкипера «Динамо» Тимура Магомедова, который не пропускал на протяжении 669 игровых минут (рекорд сезона) и семи последних матчей.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Акрона».

Сослан Кагермазов сравнял счёт на 37-й минуте. В начале второго тайма Глушков положил красотень в ворота Махачкалы. Главный герой матча раскачал соперника и пробил с не самой явной позиции: зряче и точно, заслужив победу в номинации «Гол тура». Этот мяч пойдёт в «золотой» фонд Первой лиги.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

А на 63-й минуте Глушков зарешал в штрафной. Он классно принял мяч и эффектно ударил с лëта. «Динамо» впервые пропустило три мяча в одном матче за два года участия в Первой лиге. И все — от одного человека. В конце встречи «Акрон» решил потрепать нервы себе и своим болельщикам. Тольяттинцы остались в меньшинстве после удаления Неманьи Анджелковича, но выдержали это испытание.

Отметим и вратаря Сергея Волкова, который не раз выручал команду Заура Тедеева. Как же накаляется борьба вверху турнирной таблицы! «Динамо» на втором месте, но идущий третьим «Акрон» отстаёт лишь два очка и имеет матч в запасе.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Акрона».

Другие матчи 32-го тура Первой лиги

«Ленинградец» — «Химки»

В Рощине встретились команды с разных полюсов таблицы. «Химки» бьются за попадание в РПЛ, «Ленинградец» пытается сохранить прописку в Первой лиге. Главным героем матча стал футболист «Химок» Аршак Корян. Он поучаствовал во всех трёх голах команды Андрея Талалаева. В первом тайме хавбек сделал голевую подачу с углового, которую головой замкнул защитник Захар Волков.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

Во втором тайме Корян отличился сам и помог это сделать одному из лучших ассистентов лиги – Бутте Магомедову. Свой герой нашёлся и у «Ленинградца». 18-летний Никита Морозов появился на поле на 86-й минуте и тут же поразил ворота «Химок». Это его дебютный гол в дебютном матче в «Лучшей лиге мира»! В итоге подмосковная команда набрала три очка, которые вернули её на вершину таблицы.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

«КАМАЗ» — «Родина»

Нелёгкий выезд в Набережные Челны для «Родины», борющейся за стыки РПЛ. Из этого города всегда тяжело увозить очки. Но москвичи смогли взять целых три, одержав волевую победу. Матч был результативным. Первыми отличились челнинцы. Мяч должен был заходить в ворота после удара Дмитрия Стародуба, но для верности Роман Защепкин подправил его. Он отличается вторую игру подряд.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «КАМАЗа».

Арендованный у «Рубина» Даниил Кузнецов тут же сравнял счёт. А в конце первого тайма экс-игрок «Локомотива» Даниил Куликов переправил мяч в ворота «КАМАЗа» красивым ударом «ножницами». Игрок челнинцев Павел Горелов чуть-чуть не успел выбить его с ленточки. Во втором тайме один из лидеров «Родины» Астемир Гордюшенко поставил точку с передачи Кузнецова — 3:1. «КАМАЗ» доигрывал в меньшинстве после удаления Артёма Гюрджана на 73-й минуте.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Арсенал» — «Нефтехимик»

Матч получился скупым на голевые моменты. Больше опасности возникало у ворот «Нефтехимика». За прошедшую игру «Арсенал» нанёс два удара в створ, Нижнекамск – ни одного. Тула поднялась в зону стыков РПЛ благодаря голу лучшего бомбардира лиги Джонатана Окоронкво. Правда, на следующий день вновь вернулась на пятое место. Это был 16-й гол нигерийца в нынешнем сезоне Первой лиги.

Но мяч немного спорный. Дело в том, что во время прострела, случившегося перед голом, Дмитрий Барков, кажется, задел защитника «Нефтехимика» Сагуткина, который потерял равновесие и упал. А он ведь мог прервать прострел. Причём в прошлые выходные Барков стал автором важнейшего мяча в матче с «Родиной». Тогда казалось, что он подыграл рукой перед решающим ударом.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Сокол» — «Тюмень»

Хороший матч выдали команды, было много ударов. Для «Сокола» сейчас каждая игра как финал: Саратов борется за выживание. И у него получилось взять три драгоценных очка. Уже на шестой минуте нападающий Артём Максименко закатил первый гол в этой встрече. На 32-й минуте на этот гол ответил Илья Порохов, который летом должен перейти в «Химки».

Решающий эпизод произошёл несколькими минутами позже. Арбитр назначил пенальти в ворота «Тюмени» за игру рукой. И голкипер Егор Любаков потащил удар с 11 метров! Но Дмитрий Сасин перебил пенальти из-за преждевременного рывка Любакова – и в этот раз удачно. «Тюмень» не смогла отыграться.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Тюмени» во «ВКонтакте».

«Волгарь» — «Черноморец»

«Волгарь» и «Черноморец» находятся в нижней части турнирной таблицы. У Астрахани нелёгкая ситуация, потому что команда Дениса Клюева является одним из главных кандидатов на вылет. «Черноморец» тоже пока не обеспечил право играть в Первой лиге в следующем сезоне, но вероятность его вылета мала. Тем интереснее было следить за их очной встречей. Новороссийск вышел вперёд в конце первого тайма, когда защитник Денис Фомин открыл счёт ударом с дальнего расстояния, который был больше похож на навес.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Черноморца».

В самом конце второго тайма «Волгарь» сумел сделать счёт 1:1, реализовав пенальти. В этом матче на ничью они точно наиграли. Вот только 11-метровый – не самый очевидный, можно даже сказать, спорный. А гол на свой счёт записал экс-нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Енисей» — «Кубань»

Уверенная победа команды Андрея Тихонова. Казалось, уровень мотивации у «Кубани» должен быть выше, чем у «Енисея». Всё-таки хоть какие-то шансы сохранить прописку в Первой лиге оставались. У Красноярска сейчас, по сути, нет какой-либо важной турнирной задачи. Команда Роберта Евдокимова держалась первые 40 минут, пока не дрогнул вратарь Дмитрий Терновский. Он пропустил курьёзный гол в свои ворота после выстрела капитана «Енисея» Егора Иванова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Во втором тайме краснодарцы выглядели бодрее, чем в первом. Но так и не организовали ни один гол. А вот у лучшего бомбардира Красноярска это получилось. Александр Ломакин вонзил свой 12-й мяч в нынешнем сезоне. «Кубань» пока не вылетела из Первой лиги официально, но спасти её может только Дед Мороз. А Новый год неблизко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Шинник» — «СКА-Хабаровск»

Противостояние команд из середины турнирной таблицы. Они, наверное, уже смотрят в следующий сезон. Хотя игрокам «Шинника», скорее всего, важно было преподнести подарок главному тренеру Дмитрию Черышеву на следующий день после его 55-летнего юбилея. И это удалось.

На 13-й и 15-й минутах матча ярославцы забили. Зинков прошил голкипера ударом из-за пределов штрафной, а Саусь, Андреев и Самойлов разыграли трёхходовку, в результате которой последний поразил пустые ворота хабаровчан. В конце матча нападающий СКА Саид Алиев классно головой замкнул подачу Кирилла Никитина. «Шинник» выиграл со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Шинника».

«Торпедо» — «Алания»

Самый скучный матч тура. Нейтральному зрителю сейчас неинтересно следить за этими командами, потому что ни одна из них не ведёт борьбу за РПЛ или за выживание. «Торпедо» и «Алания» не наиграли даже на один гол.

Единственное, что, наверное, заслуживает называться «опасным моментом» — удар головой форварда москвичей Георгия Гонгадзе после подачи со штрафного на 86-й минуте. Мяч пролетел рядом со штангой. Поздравляем Егора Бабурина и Георгия Натабашвили с «сухарями». Калешин дал поиграть Натабашвили вместо железобетонного первого номера Ростислава Солдатенко.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Торпедо» во «ВКонтакте».

Расклады в борьбе за РПЛ

Верхняя часть турнирной таблицы Первой лиги Фото: «Чемпионат»

Вот команды, которые мы можем увидеть в РПЛ в следующем сезоне. Ещё теоретически за четвёртое место, дающее право на участие в стыковых матчах, может ухватиться «Шинник», но это из разряда фантастики. Главным фаворитом на прямой выход в вышку и первое место являются «Химки». У них календарь проще, чем у «Динамо» и «Акрона», да и команда Талалаева возглавляет таблицу. Махачкале, например, предстоит сыграть с «Родиной», а «Акрону» — с «Арсеналом».

Правда, у туляков есть проблема с получением лицензии для выступления в РПЛ. Они пока её не решили. Если так и не решат, то их возможное место в стыках, а может, даже и в топ-2, отойдёт к команде на строчку ниже. Судя по всему, «Химки», «Динамо» и «Акрон» будут биться за прямой выход в РПЛ, а «Родина» и «Арсенал» — за последнее вакантное место, которое останется в переходных матчах между командами Первой лиги и РПЛ.

Расклады в борьбе за выживание

Нижняя часть турнирной таблицы Первой лиги Фото: «Чемпионат»

Пока вылетают «Кубань», «Волгарь» и «Ленинградец». Ожидается, что краснодарцы официально отправятся во Вторую лигу уже в четверг, 16 мая. В этот день будет доигран перенесённый 24-й тур. Наверное, главная битва за выживание нас ждёт в 33-м туре, когда «Сокол» и «Волгарь» сыграют друг с другом.

Ожесточённая борьба идёт между тройкой «Сокол» – «Волгарь» – «Ленинградец». С двумя из этих команд мы попрощаемся. Что касается «Черноморца», тяжело представить, что он потеряет место в Первой лиге. Но пока всё же не списываем Новороссийск со счетов. Выше идёт «Торпедо». Автозаводцы уже гарантировали себе сохранение прописки.