«Критика арбитра игры «Зенита» и ЦСКА — абсолютно не по делу». Как судили в 28-м туре РПЛ

Как же разогналась РПЛ в последних турах! Минувшие выходные подарили смену лидера, жару внизу таблицы и сразу два топ-матча в один день. Традиционно обращаем внимание на то, как в такой обстановке со своей работой справились судьи.

Специально для «Чемпионата» судейство в 28-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — «Ахмат» — 0:2

Хорошая работа Левникова. Непростая игра, хоть команды и выполнили свои задачи. Соперники играли в футбол, арбитр им не мешал.

Оценка Левникова — 8,4.

Кирилл Левников Фото: ФК «Крылья Советов»

«Рубин» — «Ростов» — 3:1

Любимов не понимает футбол. Не может он судить. Не знаю, для чего его назначают. Может, хотят в очередной раз убедиться. Эмблему ФИФА Любимову вручал не Милорад Мажич, а другие люди, и это не его проблема. Этот арбитр не разбирается ни в открытых, ни в закрытых эпизодах, не выдерживает трактовки для обеих команд.

На третьей минуте Любимов не показал жёлтую игроку «Ростова» за попадание рукой по лицу. То же самое – на 57-й минуте. Правильно Любимов показал вторую жёлтую игроку «Ростова» за неспортивное поведение. Неординарно, учитывая, что футболист получил две жёлтых в одном эпизоде. Хотя я такие моменты всегда подвожу под большие матчи. Вы же понимаете, что Любимов никогда не покажет такую вторую жёлтую в играх уровня «Спартак» — «Краснодар» и «Зенит» — ЦСКА? Никогда в жизни! Если скажет, что покажет, то он врёт. А здесь решил показать, какой он классный парень. Формально Любимов прав, но мне было бы интересно посмотреть на такой эпизод в топ-матче. Не надо себя обманывать такими карточками. Есть и другие способы выйти из подобной ситуации. Но, опять же, формально он прав.

На 77-й минуте Любимов не назначил 11-метровый удар. Он находился в открытой позиции, хотя обязан был уйти ещё правее, чтобы точно увидеть эпизод. После вмешательства VAR Любимов изменил решение. На 86-й минуте — открытый момент. Была грубая игра со стороны игрока «Ростова», и Любимов показал вторую жёлтую.

Ничего нового. Любимов не может вести игру. У него работа одного момента. Фиксирует то, что видит, и не запоминает то, что было. Это говорит о том, что арбитр не умный. Он не может анализировать игру, управлять ей, осадить её. Не может одинаково трактовать моменты. Потому что забывает, что было до этого. И это очень большая проблема. А это арбитр ФИФА. Опять же, это не проблема Мажича. И Милорад понимает, что из-за категории Любимова надо назначать, надо с ним что-то делать. Я бы поступал так же. Нельзя же убрать человека со словами «ты мне не нравишься». Мне понятно, что происходит с Любимовым. Это просто не его. Надо понять и спокойно сказать: «Ребята, спасибо, до свидания. Я буду работать на VAR». Там у него хорошо получается.

Оценка Любимова — 7,7.

Арбитр Артём Любимов (на заднем плане) Фото: ФК «Рубин»

«Спартак» — «Краснодар» — 1:0

Как и в прошлом туре, хорошая работа Чистякова. Игра ему досталась тяжёлая, но он справился. На 15-й минуте не показал жёлтую игроку «Краснодара» за грубую игру, аналогично — на 57-й минуте.

На 82-й минуте Чистяков разобрался и не стал показывать вторую жёлтую Кайо. Да, рука идёт, есть контакт, но рука не согнута и не направлена в голову.

Оценка Чистякова — 8,2.

«Зенит» — ЦСКА — 0:1

Иванов также отработал хорошо. Трудный момент с 11-метровым — арбитр назначил его через VAR. Случился наступ, но Иванов со своей позиции не мог его увидеть, потому что был перекрыт.

Но Иванов не показал жёлтые игрокам ЦСКА за грубую игру на шестой и 78-й минутах. Тяжело ему было с Заболотным, которому арбитр ошибочно не показал жёлтую после применения локтя в борьбе за мяч в начале матча. Никто не понял, почему игрок ЦСКА получил карточку в следующем эпизоде. Но потом Иванов правильно разобрался с подкатом всё того же Заболотного. Всё тяжело, и это будет продолжаться ещё два тура.

Недовольство и критика в адрес Иванова — абсолютно не по делу и незаслуженно. Это эмоции из-за невыполненных задач. Не можете понять, почему Иванов назначил 11-метровый? Тогда мы не можем понять, почему Вендел не может забить в пустые ворота. У них ответ будет простой: «Это наша проблема». Тогда решения Иванова — это проблема департамента, а не ваша.

Оценка Иванова — 8,2.

Бригада арбитра Сергея Иванова Фото: ФК «Зенит»

«Балтика» — «Динамо» — 2:3

Очень тяжёлая игра для Буланова. Пошли разговоры, что он добавил семь минут, а «Динамо» забило на 90+9-й. Но в добавленное время было два гола, и надо понимать, что после этого уходит время на празднование. Так что арбитр всё сделал правильно и накинул сверху. Смелый и правильный поступок Буланова.

И на протяжении всей игры арбитр принимал верные решения. Абсолютно одинаково трактовал моменты в отношении обеих команд. И поражение «Балтики» — её проблема, а не Буланова. Не надо всё сваливать на арбитра.

Оценка Буланова — 8,4.

«Оренбург» — «Локомотив» — 0:2

Непростая, но хорошая игра для Бобровского. Всё спокойно и чётко. Показал вторую жёлтую игроку «Оренбурга» на 83-й минуте, потому что так нельзя играть.

Оценка Бобровского — 8,4.

Арбитр Ян Бобровский Фото: ФК «Оренбург»

«Факел» — «Урал» — 0:0

Своеобразное судейство у Казарцева. Он не выполняет требования департамента, но ему везёт, что у него нет серьёзных моментов в штрафных. Осевое перемещение, стоит в 25 метрах от эпизода, выглядывает. Нарциссизм чистой воды. Для Казарцева матч — театр, и он от этого тащится. Не он для футбола, а футбол для него.

Оценка Казарцева — 8,3.

«Сочи» — «Пари НН» — 6:1

Опять возвращаемся к тому, что Кукуляк здорово бежит, но не разбирается в простых моментах. На 70-й минуте он находился напротив штрафной, игрок «Пари НН» не успел сыграть в мяч, ударил по ноге соперника — арбитр продолжил игру, пришлось вмешиваться VAR. И такое у Кукуляка постоянно. Я не понимаю, что у этого человека в голове.

На четвёртой минуте не показал игроку «Сочи» жёлтую за грубую игру. Футболисту «Пари НН» также не дал за прыжок в соперника. Причём общая картина у Кукуляка хорошая, но как можно при таком счёте получить такую оценку? И это ещё 6:1. А если бы было 0:0?

Оценка Кукуляка — 7,7.