Кто возьмёт Евро-2024? Выбирайте своего победителя в нашей группе VK!

До главного события лета — меньше месяца. Евро стартует 14 июня с матча Германии и Шотландии. А мы уже начинаем Евро «Чемпионата». И главная задача – у вас.

В нашем сообществе VK вам нужно выбрать победителя турнира. Но до финала ещё нужно добраться, поэтому мы, как и Евро в Германии, стартуем с группового этапа. В течение недели до 21 мая включительно вы выбираете по две или три команды, которые выйдут из своих групп. Напомним, выходят топ-2 команды группы и четыре лучших сборных, занявших третье место. После – самое интересное – плей-офф. Мы составим сетку (как и в реальном турнире), а вы будете выбирать, кто же дойдёт до финала.

Вот составы групп, если вдруг вы их подзабыли:

Группы на Евро-2024 Фото: «Чемпионат»

Победителя мы объявим 13 июня. И потом сравним с результатами команд в Германии.

Сейчас уже можно выбрать, кто выйдет из группы А (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария)

B (Испания, Хорватия, Италия, Албания)

C (Словения, Дания, Сербия, Англия)

и D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Голосуйте! А ещё пишите в комментарии, кого же вы выбрали.