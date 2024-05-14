Ла-ты-шо-нок! «Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»!

«Балтика» – первый финалист Кубка России! Команда Сергея Игнашевича одолела дома «Спартак» и теперь сыграет 2 июня с победителем пары «Зенит» – ЦСКА. Калининград едет в «Лужники».

Игнашевич фактически сохранил основу, игравшую с «Динамо» в последнем туре РПЛ. Владимир Слишкович продолжает ротировать состав и опять поменял полкоманды. В Калининграде с первых минут появились Селихов, Маслов, Денисов, Мартинс и Бонгонда. А вот Дуарте и Соболев не попали в заявку, так как приболели. Красно-белые сыграли без классического нападающего – с одним Игнатовым на острие. Две схемы 3-4-2-1 у «Спартака» и «Балтики» наложились друг на друга.

Калининградцы забили быстрый гол, как 28 лет назад, когда в первый и последний раз в своей истории победили «Спартак». Только тогда это был матч чемпионата. Гол команды Игнашевича пришёл с углового. Сам стандарт не очень получился у «Балтики», но центральный защитник Луна вернул мяч в штрафную. Литвинов ошибся позиционно, а Хлусевич создал в обороне глубину вместо офсайда. В результате другой центрбек хозяев Андраде смог свободно атаковать ворота Селихова. Соавтором гола стал Лисакович, который явно собирался пробить, но так сложилось, что сделал голевую передачу.

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«Балтика», как и привыкла при Игнашевиче, играла смело, высоко прессинговала большими силами. Однако «Спартак», впервые при Слишковиче оказавшийся в роли отыгрывающегося, эпизодами хорошо выходил из-под давления и проводил опасные атаки с ходу. Вот только красно-белым недоставало завершения – хорошего последнего паса, качественного удара. А главное – не хватало адресата в лице настоящего центрфорварда. Всё же это не роль Игнатова. Хотя Михаил на исходе получаса игры после одной из таких быстрых атак (её украсил неожиданно тонкий пас пяткой от Хлусевича) имел возможность забить, но загубил голевой момент.

Первый тайм завершился с минимальным перевесом «Спартака» по ударам – 6:5 (в створ – 2:1). До перерыва был относительно короткий отрезок с мощным давлением от команды Слишковича, когда москвичи посадили «Балтику» на её треть. Тогда потребовался и сейв голкипера Латышонка, которому из убойной позиции не забил Бонгонда.

После перерыва «Спартак» совсем придавил «Балтику». Очень мощно по игре смотрелась команда Слишковича в эти минуты! Красно-белые создавали момент за моментом. Должны были забивать Бонгонда, Игнатов, дважды – Зобнин. Роман при боснийском тренере здорово находит пространство у чужой штрафной, бьёт с её линии, из полукруга. Но спартаковцев подводила реализация, да и поймавший кураж Латышонок тащил всё. Игнашевич отреагировал на это тройной заменой, выпустив в том числе едва отправившегося от травмы Козлова.

Слишкович, в свою очередь, снял одного из тройки центральных защитников, Маслова, и добавил игрока в атаку – штатного нападающего Угальде. Правда, совсем не забивающего (0 голов в 10 матчах РПЛ). Едва костариканец вышел на замену, как загубил верный шанс. Игнатов блестящим проникающим пасом вывел Манфреда один на один, а тот опять принял худшее решение в завершении. Пробил в Латышонка.

«Спартак» выдал лучший матч в сезоне, но в финале — «Балтика»! Фото: РИА Новости

Второй и первый таймы этой игры – словно из разных матчей. Ни о каком высоком отборе «Балтика» уже не думала. У «Спартака» почти все 60% владения были на чужой половине поля. Угальде продолжал выкидывать нераспакованные голы на свалку: за четверть часа до конца голкипер-волшебник калининградцев сотворил очередной суперсейв, отразив действительно непростой удар костариканца низом.

За эти 45+ минут «Спартак» нанёс 13 ударов против четырёх у «Балтики» (в створ – 7:1), и один только Зобнин выполнил, наверное, норму по ударам за весь сезон. В компенсированное время в штрафную хозяев прибежал на стандарт даже Селихов, а калининградцы били по своим воротам. Но Латышонок творил что-то невероятное! Спасал, ловя самые непредсказуемые мячи. И «Балтика» выстояла – вышла в финал впервые в своей истории. Беспроигрышная серия Слишковича прервалась. Восемь лет назад так же прервалась в Кубке России в Хабаровске серия нового тренера «Спартака» Массимо Карреры.