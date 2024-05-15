Футболистов «Енисея» обвинили в драке с семьёй на отдыхе! Что случилось? Видео

Телеграм-канал «112 Красноярск» сообщил о неприятном инциденте с участием игроков «Енисея». По информации источника, они нарушали общественный порядок и после замечания в свой адрес полезли с кулаками выяснять отношения с отдыхавшей рядом семьёй.

Вот что рассказала пострадавшая:

«Всё произошло 13 мая в 21:40 на базе отдыха «Зелёнка». Футболисты отдыхали в беседках, нарушая правила поведения, очень громко слушали музыку, вели себя толпой ужасно в присутствии своих же детей. Мы действовали через администраторов базы отдыха, которые вызывали Росгвардию.

Усмирить их не получилось и росгвардейцам. К нам подошёл футболист «Енисея» Владимир Хозин со словами: «Ну что, крысёныши». Начал оскорблять мою маму, за что получил в ответ. Второй футболист Вячеслав Бардыбахин налетел со спины с кулаками на моего отчима. Отчим его оттолкнул, после чего получил от Бардыбахина повреждения средней тяжести. Далее нападающий Андрей Окладников сыпал угрозы, что найдёт нас и бошки полетят у всех. Сотоварищи из команды на следующий день, 14 мая 2024 года, выходили со мной на переговоры с целью дать на руки 250 тысяч рублей и замять конфликт».

В «Енисее» прокомментировали «Чемпионату» произошедшее:

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как, похоже, было. Ребята также отдыхали семьями после игры, и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — сказал гендиректор клуба Дмитрий Федосеев.

Пострадавшая уточнила, что хочет уголовных дел на обидчиков и подала на них аж пять заявлений в полицию.

«Енисей» тем временем занимает в Первой лиге шестое место и упустил возможность попасть в стыки за попадание в РПЛ. Если информация о драке и вине футболистов подтвердится, финиш сезона станет для красноярцев ещё более обескураживающим.

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