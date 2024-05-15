Третий вратарь ЦСКА зажёг в интервью и в игре с «Зенитом». Как Шайхутдинов влюбил в себя

В ответном финале Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и ЦСКА в составе армейцев дебютировал голкипер Владимир Шайхутдинов. Его выход на поле не планировался, но случился благодаря неприятному для команды Владимира Федотова стечению обстоятельств. Вышедший в основе Владислав Тороп получил травму (тяжёлое сотрясение мозга) в столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом. Ожидалось, что его заменит Игорь Акинфеев, однако у «первого номера» красно-синих, видимо, какие-то проблемы со здоровьем, которые мешают ему играть. В результате состоялась премьера Шайхутдинова, появившегося на поле на 36-й минуте.

Для тех, кто внимательно смотрит игры Кубка России, Шайхутдинов уже хорошо знакомая фигура. Не будет большим преувеличением сказать, что Владимир сделал себе имя в нашем футболе ещё до того, как дебютировать за основу ЦСКА. Всё благодаря его ярким интервью по ходу матчей. Мало кто из футболистов настолько уверенно держится перед камерами в прямом эфире, когда нужно что-то говорить, а тут – 19-летний парень!

Содержательные, остроумные ответы Шайхутдинова в беседах с журналистами сделали его интервью едва ли не главным хитом кубковых встреч армейцев.

Неудивительно, что ЦСКА в каждом матче Кубка России стал посылать на интервью Владимира. По ходу игры с «Зенитом» Шайхутдинов тоже дал комментарий, ещё не предполагая, что вскоре и сам появится на поле. И, как обычно, прорекламировал свой телеграм-канал, посвящённый кино, – называется он «КиноВОлька».

У голкипера-кинокритика после флеша в Санкт-Петербурге уже более трёх тысяч подписчиков. А теперь, конечно, будет больше. Интересный канал – хорошее хобби.

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Шайхутдинов – воспитанник академии ЦСКА. Он играл за команды армейцев в Юношеской футбольной лиге (30 матчей и 52 пропущенных мяча в ЮФЛ-1) и Молодёжном первенстве России (31 матч и 33 пропущенных мяча в МФЛ). Параллельно Владимир подключался к работе с первой командой армейцев.

Впервые в заявку основы ЦСКА Шайхутдинов попал в апреле 2023 года – в розыгрыше прошлого, победного для армейцев Кубка России. Возможно, это случилось бы раньше, но на зимних сборах в январе Владимир получил травму мениска и перенёс операцию. Находился Шайхутдинов на скамейке в том числе в победном финале с «Краснодаром» в «Лужниках». А в РПЛ голкипер стал стабильно включаться в заявку на игры с нынешнего сезона. До сегодняшнего дня Владимир провёл 30 матчей у Федотова на скамейке запасных.

Шайхутдинов выходил за основу ЦСКА только на сборах. Запомнился в том числе парой уникальных сейвов, сделанных… лицом. Действительно, нестандартный парень. Но на самом деле у Владимира как минимум отличные физические данные для вратаря, рост 195 см. Да и школа топовая, армейская.

Шайхутдинов и Тороп – возможные наследники Акинфеева в ЦСКА. Владимир в интервью для «Матч ТВ» рассказывал о том, что ему даёт работа в одной вратарской бригаде с экс-голкипером сборной России.

«Возможность тренироваться с таким человеком, — большой подарок судьбы, – признавался Владимир. – Всё равно эта ситуация складывается положительно для меня: опыт, который Игорь передаёт, моменты, которые он с тобой разбирает, можно назвать неоценимым вкладом в моё будущее… В плане психоэмоционального состояния к Игорю можно подойти по любому вопросу, потому что в своей карьере он прошёл многое. Я могу спросить: «А как ты справлялся с душевным дискомфортом после неудачной игры? Что делать в такой ситуации?» Он объясняет, что не нужно копаться в себе, а необходимо развиваться. В тренировочном процессе от него идёт подсказ по рабочим моментам: тут выйди, тут подстрахуй и так далее.

У меня вот есть история: когда мне было 7-8 лет, родители договорились с моим первым тренером о том, чтобы Игорь передал мне подписанные книгу и мяч. Я тогда не мог поверить, что это от самого Акинфеева, я ту книгу зачитал до дыр. Когда я приходил в академию, он играл, когда я начал тренироваться с основной командой, он играет. Кажется, когда я закончу карьеру, он всё ещё будет играть. Думаю, он может».

«Зенит» не смог забить Шайхутдинову с игры в его дебютном матче. Мяч только однажды побывал в сетке – после удара из офсайда. Во всех остальных эпизодах молодой голкипер ЦСКА сыграл уверенно, был хорош на выходах. Только в серии пенальти героем не стал, пропустив пять из пяти. Но всё у Владимира впереди.