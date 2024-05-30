Исторический успех звёзд Голливуда с валлийским клубом! Но почему «Рексем» так критикуют?

По итогам сезона-2007/2008 «Рексем» вылетел в пятый дивизион английского футбола спустя 87 лет пребывания в четвёртой лиге. Для города это была настоящая трагедия: клуб с большой историей и 23 кубками Уэльса оказался среди любителей, выбраться откуда не так уж просто – повышение получает только чемпион. «Рексем» застрял на много лет, став узником подвала английского футбола.

В 2011-м всё могло закончиться – клуб оказался на грани исчезновения из-за финансовых проблем. «Рексем» задолжал налоговой службе чуть менее £ 200 тыс., и орган подал петицию о ликвидации проекта. Ситуация была патовая, поэтому спасать легенду бросились фанаты: организация Wrexham FC Supporters' Trust (WST) совместно с бизнес-леди Стефани Бут попытались найти необходимые средства, чтобы клуб всё же смог принять участие в сезоне-2011/2012.

Стефани Бут Фото: walesonline.co.uk

Требования лиги были жёсткими: залог в размере £ 250 тыс., платежи кредиторам, бизнес-план по развитию и гарантия, что «Рексему» будет где играть. Организация болельщиков пыталась сбить сумму залога на £ 100 тыс., но лига была непреклонна – пришлось открывать срочный сбор средств.

Фанаты маленького клуба сделали невероятное: за семь часов через краудфандинговую платформу собрали £ 127 тыс. Оставшиеся средства тоже нашли: на концерте валлийской группы Cymdeithas yr Iaith Gymraeg и во время организованного шествия до стадиона, где команда проводила товарищеский матч. «Рексем» перешёл во владение болельщиков, которые для закрытия долгов продали землю под тренировочной площадкой и стадионом – другого выбора у них попросту не было.

Трудные времена остались позади. Команда вновь могла мечтать и верить, что возвращение в четвёртую лигу возможно. Не хватало только одного – инвестора, который своими вложениями смог бы помочь клубу сделать шаг вперёд, но кандидатов, готовых к авантюрной идее купить команду пятой лиги, не было.

Фанаты «Рексема» Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Спасение пришло в разгар пандемии. Май 2020 года, у председателя совета директоров Спенсера Харриса звонит телефон.

Ему набрали из США – какие-то американцы рассказали, что хотят приобрести клуб и снять о нём фильм. Харрис удивился. А потом согласился – за столько лет не было ни одного предложения, а тут ещё и пандемия, которая била по и без того худым счетам. Поэтому менеджер ухватился за эту возможность. Подписывая соглашение о неразглашении, Харрис обомлел: голливудские звёзды?! Какого чёрта этим парням понадобился клуб из пятого дивизиона? Конечно, американские инвесторы давно осваивают европейский футбол, но актёры, «Рексем», сериал – всё это казалось какой-то шуткой.

Но нет.

Спустя четыре года клуб громко празднует выход в Лигу 1, а просмотры сериала о нём исчисляются тысячами. Удача ли это, сказка, чудо, Голливуд – можно как угодно называть поворот, который произошёл в судьбе «Рексема» в 2020-м. Одно понятно наверняка: у двух актёров, которые разбирались в футболе хуже, чем пятилетние дети в Рексеме, получилось.

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни Фото: Jan Kruger/Getty Images

Но Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни мечтают глобальнее.

«Конечно, мы хотим попасть в АПЛ, – говорил Рейнольдс. – Почему бы и нет? Займёт это пять лет или 20, это и есть наша цель. Самой большой сложностью в этом случае была бы необходимость реконструкции стадиона, но это было бы очень приятной проблемой».

«Мы сделали шаг навстречу Премьер-лиге, – сказал Макэлхенни. – Но никто не думает, что это будет легко или что это произойдёт в ближайшие несколько лет».

Идея купить клуб пришла из-за сериала про «Сандерленд». Выбирали необычным способом

Хамфри Кер, британский комедийный писатель и актёр, активно пытался приобщить Макэлхенни к европейскому футболу. Они вместе работали на съёмках сериала «Мистический квест», где и начали хорошо общаться. Только вот попытки влюбить американца в футбол с каждым разом проваливались. Хамфри не сдавался – решил зайти через то, что они оба хорошо знают и любят: сериалы. Во время пандемии он посоветовал своему другу посмотреть сериал про «Сандерленд» (Sunderland ‘Til I Die) в надежде на то, что Макэлхенни увидит внутряк европейского футбола и изменит своё мнение об игре.

Вместе со своей женой, актрисой Кейтлин Олсон, они включили первый эпизод, но почти сразу выключили. Однако спустя время Макэлхенни, когда Кейтлин на время уехала, решил дать сериалу второй шанс. И – о чудо – он даже не заметил, как пролетело время, потому что не мог отлипнуть от экрана. Американец так впечатлился тем, как команда боролась за выживание (а это в принципе чуждо футболу в США), что схватился за телефон и написал Керу. «Мы тоже должны это сделать: купить клуб и снять о нём документальный фильм», – выпалил он своему другу.

ПОСТЕР СЕРИАЛА ПРО «САНДЕРЛЕНД» Фото: Netflix

«В тот момент я подумал, что это просто разговор об игре во время локдауна, просто два друга болтают о том, чего на самом деле никогда не будет, − рассказывал Кер в подкасте Tifo Football. − Но мне настолько было нечего делать, что я залез в «Википедию» и Football Manager. Как мы знаем, FM − невероятная база данных, которую довольно трудно найти где-либо ещё. Я выбрал 8-10 клубов из Национальной лиги, Национальной лиги Севера и Юга и Лиги 2».

Макэлхенни не шутил. Он написал ещё одному другу – Райану Рейнольдсу – и предложил спонсировать его будущий клуб. Рейнольдс ответил, что не хочет ничего спонсировать.

Он готов купить клуб.

Райан Рейнольдс Фото: Jan Kruger/Getty Images

К выбору подошли серьёзно: определили пул кандидатов, которых потом ранжировали по балльной системе. Баллы начислялись по разным критериям: фан-база, географическое положение, социально-экономический статус и материальная база.

«Мы рассматривали «Хартпул», говорили о «Мэкклсфилде», были близки к «Болтону» – для клуба такого размера, истории и инфраструктуры они были доступны по очень низкой цене. Но мы посчитали, что это слишком крупная рыба, – вспоминал Макэлхенни в интервью The Athletic. – У пары клубов ещё были проблемы. Мы с самого начала знали, что хотим найти команду, которой нужна помощь или которая заслуживает удачи. Некоторые из тех, кого мы смотрели в самом начале, быстро отсеялись, потому что они были на окраинах Лондона или Манчестера. Или там, где, как мы чувствовали, уже есть много возможностей. «Рексем» довольно быстро стал лучшим вариантом».

«Хартпул» тоже был интересен – клуб набрал 36 очков из 50, потому что географически он близок к Мидлсбро, Сандерленду и Ньюкаслу, где есть свои известные команды. Он оставался запасным вариантом на тот случай, если с «Рексемом», который получил 38 очков, что-то не выйдет. У валлийского клуба был существенный минус – у него нет своего стадиона и базы для игроков, но огромная фан-база и географическое положение (в Северном Уэльсе это единственный клуб с подобной историей) сделали своё дело. «Звёздами нам был предначертан «Рексем», – шутил Кер.

«РЕКСЕМ» Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

Дальше был звонок Харрису и презентация бизнес-плана на 2100 болельщиков. Рейнольдс и Макэлхенни пообещали, что наследие клуба никто трогать не будет: «Рексем» никуда не переедет, не поменяет свои цвета и эмблему, не сменит название – всё останется прежним. Изменится только одно – судьба команды. Актёры пообещали, что будут развивать клуб, вкладываться в него как в большой медиапроект, увеличат посещаемость и выведут его как минимум в четвёртый дивизион.

В ноябре 2020-го сделку одобрили – покупка клуба обошлась звёздам в £ 2 млн.

ПОКУПКА «РЕКСЕМА» Фото: Peter Byrne/Getty Images

А дальше началась новая история – «Рексем» попёр. Удивительно, но американцам удалось избежать многих ошибок, которые свойственны владельцам из США. И один из секретов их успеха – участие в жизни команды.

«Думаю, мы являемся служащими клуба, – говорил Макэлхенни. – Быть председателем мне нравится гораздо больше, чем быть владельцем. Потому что я просто не могу владеть тем, что принадлежит городу. Наша работа как председателей в том, чтобы помочь городу и клубу продолжать процветать».

«РЕКСЕМ» Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

«Рексем» превратился в масштабный медиапроект. Сериал про команду получил пять премий «Эмми»

Рейнольдс и Макэлхенни приняли, что почти ничего не знают о том, как функционирует европейский футбол, поэтому не стали даже пытаться самостоятельно развивать клуб. В качестве советников они пригласили Леса Рида (бывшего вице-президента «Саутгемптона»), Шона Харви (экс-гендиректора «Лидс Юнайтед») и Питера Мура (бывшего босса «Ливерпуля»). На должность генерального директора назначили Флер Робинсон, которая проработала 26 лет коммерческим директором «Бёртон Альбион» и ранее входила в совет директоров Женской национальной лиги. Затем актёры наняли на должность главного тренера Фила Паркинсона – ранее он тренировал «Болтон», «Чарльтон» и «Сандерленд».

Сами же звёзды сосредоточились на другом, не менее важном аспекте – сериале о жизни команды. Телекамеры в Рексеме стёрли все границы, они оказались везде: на поле, в раздевалке, барах, улицах, домах болельщиков – съёмочная группа старалась охватить всё, что касается команды.

«Наш документальный сериал построен на рассказе не об элитных спортсменах в условиях стресса, а о футбольном клубе, который находится на пути к вершине, – говорил Харви. – Эта история находит отклик у многих, многих людей, которые могут понять, что такое «Рексем» и через что проходят его болельщики».

СЕРИАЛ ПРО «РЕКСЕМ» Фото: кадр из документального фильма

Стартовый сезон стал настоящим успехом: в первый месяц после его выхода продажи мерча превысили £ 350 тыс., а сам сериал принёс почти £ 4 млн прибыли. Рексем появился на мировой карте как туристическая точка – туда начали приезжать не только из Великобритании, но и из США. За счёт увеличения числа туристов у многих местных жителей попёр бизнес, который годами находился в застое.

Количество просмотров сериала так и остаётся тайной (хотя продление на третий сезон говорит, что цифры приемлемые), а увеличение числа подписчиков в соцсетях говорит о бешеном росте популярности клуба. В день объявления о покупке «Рексема» дуэтом звёзд у команды во всех аккаунтах в общей сложности было 165 тысяч подписчиков (больше всего в Х – 79 589). Сейчас в TikTok 1,5 млн, в запрещённой сети с фото – 1,3 млн (а было 41 тыс.), в Х – 583 тысячи, на YouTube – 123 тысячи. Общий прирост составил более 2000% – и это просто невероятные цифры.

Руководители говорят, что сериал о жизни «Рексема» – главный коммерческий актив клуба. Это подтверждается тем, что вместе с успехом на экране (да и с ростом подписчиков) пришли крупные спонсоры. United Airlines, HP, Expedia, Betty Buzz, SToK Сold Brew и Vistaprint – ни один из клубов четвёртого дивизиона не мог бы похвастаться таким списком партнёров.

«РЕКСЕМ» Фото: Charlotte Tattersall/Getty Images

Английский футбол из низшей лиги теперь показывают в США на ESPN+ и iFollow, специальном глобальном потоковом сервисе АФЛ (Английской футбольной лиги). «Наверное, около 5000 семей в США имеют годовую подписку на просмотр игр «Рексема» в прямом эфире, — делился Харви. – В отдельности это может показаться не таким уж впечатляющим числом, но оно огромно по сравнению с большинством других клубов АФЛ».

Опрос World Soccer Talk показал, что «Рексем» – 84-й клуб по популярности в США. Он обогнал по этому показателю «Нью-Йорк Ред Буллз», «Орландо Сити» и «Остин», которые уже выступают в МЛС. Рейнольдс и Макэлхенни активно стремятся к завоеванию американского рынка, ведь считают, что присутствие именно там принесёт им коммерческий успех. Отсюда и предсезонное турне клуба по США, которое этим летом состоится в очередной раз.

Кроме того, популярность «Рексема» привела к тому, что АФЛ заключила с нью-йоркским агентством

Relevent Sports сделку по распространению трансляций всех матчей Лиги 2, Лиги 1, Чемпионшипа и Кубка лиги в США, начиная с сезона-2024/2025 и до сезона-2027/2028. При этом давний партнёр АФЛ, Pitch International, будет распространять права в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA), а также в странах Африки к югу от Сахары и в Азии. Оба партнёрства принесут около £ 148 млн.

«Рексем» — богатейший клуб четвёртого дивизиона. Критики говорят, что легко добиваться успехов с такими владельцами

В этом сезоне у «Рексема» самый большой зарплатный фонд в Лиге 2 − около £ 170 тыс. в неделю. Как сообщает Wales Online, средняя недельная зарплата в дивизионе колеблется в районе £ 58 тыс. По сравнению с прошлым сезоном зарплатный фонд вырос с £ 4,05 млн до £ 6,91 млн. Если сравнивать даже эти цифры (вероятно, фонд ещё вырастет) с клубами Лиги 1, то только у пяти команд затраты на заработную плату в этом сезоне были выше, чем у «Рексема». Самый высокооплачиваемый игрок команды – Джордж Эванс – получает £ 7200 в неделю.

Клуб также мог позволить себе больше, чем остальные, когда речь касалась трансферов. Лучший нападающий Лиги 2 Пол Маллин, а также Бен Тозер, Олли Палмер за £ 300 тыс., Джеймс Макклин за £ 250 тыс. – «Рексем» может позволить себе платить за игроков из лиг выше, а также звать к себе тех, кого хочет. Потому что может предложить им зарплату лучше, чем в любом другом клубе схожего уровня.

Пол Маллин Фото: Jan Kruger/Getty Images

Из-за такого разрыва есть мнение, что «Рексем» – это никакая не сказка, а мыльный пузырь, альтруистическая иллюзия для телеэкранов, за которой скрываются лишь корыстные цели. Тот факт, что клуб был самым богатым в низших дивизионах, вызывает злость у болельщиков и критику у журналистов: любой смог бы так же, если бы к нему пришли известные и богатые владельцы.

Но те, кто осуждает историю «Рексема», который действительно стал Золушкой с двумя крёстными феями, не понимают главного: деньги не всегда являются гарантией успеха. Можно вложить в команду миллиарды фунтов и оказаться в середине таблицы АПЛ (привет «Челси» и «Манчестер Юнайтед»). А можно разумно инвестировать, привлекать внимание не только к команде, но и к лиге в целом, менять жизнь местного сообщества и города так, как это десятилетиями не делали местные власти.

Голливудские актёры не скрывают, что масштаб их инвестиций в разы превышает вложения других владельцев на этом уровне, но также они говорят, что подняться выше без этого невозможно. Их же цель – выйти в АПЛ. Чтобы этого достичь, нужны ресурсы. Они эти ресурсы предоставляют, пока делая всё весьма грамотно. Это история не про уступившие в финансовой битве клубы. А про то, что город Северного Уэльса вытянул счастливый билет.

А «Рексем» – это не постановка ради красивой картинки, а неоспоримая реальность, в которой последние несколько лет происходит одно историческое событие за другим.