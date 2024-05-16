Составы сборных на Евро-2024! Германия сильно удивила заявкой! LIVE

Нагельсман не включил чемпиона мира и финалиста ЛЧ, а Венгрия вызвала всех сильнейших.

Друзья, всем привет! Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует менее чем через месяц — 14 июня! Всего в турнире примут участие 24 команды. Сборные начинают объявление заявок.

Да, на турнире мы увидим не всех звёзд. Например, голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит Евро по собственному решению. У вратаря конфликт с тренером команды Доменико Тедеско. Также из-за различных повреждений не сыграют Френки де Йонг, Лукас Эрнандес, Свен Ботман, Кингсли Коман, Гави и Доменико Берарди. Возможно, к Евро не успеют восстановиться Давид Алаба и Люк Шоу.

Зато на турнире в Германии наверняка зажгутся новые звёзды. Ни один Евро не проходит без их появления!

Какая команда станет сенсацией турнира? Чья заявка круче? Следите за объявлением составов на Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»!

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