Составы сборных на Евро-2024! Германия сильно удивила заявкой! LIVE

Друзья, всем привет! Чемпионат Европы по футболу 2024 года стартует менее чем через месяц — 14 июня! Всего в турнире примут участие 24 команды. Сборные начинают объявление заявок.
Да, на турнире мы увидим не всех звёзд. Например, голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа пропустит Евро по собственному решению. У вратаря конфликт с тренером команды Доменико Тедеско. Также из-за различных повреждений не сыграют Френки де Йонг, Лукас Эрнандес, Свен Ботман, Кингсли Коман, Гави и Доменико Берарди. Возможно, к Евро не успеют восстановиться Давид Алаба и Люк Шоу.
Зато на турнире в Германии наверняка зажгутся новые звёзды. Ни один Евро не проходит без их появления!
Какая команда станет сенсацией турнира? Чья заявка круче? Следите за объявлением составов на Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Напомним, что сборные Германии и Венгрии сыграют вместе в группе А. Также в квартете находятся Шотландия и Швейцария.
📋Состав сборной Венгрии на Евро-2024
Свою заявку на чемпионат Европы объявили венгры. Кстати, они сделали это первыми.
Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»).
Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»).
Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаша»), Лоик Него («Гавр»), Андраш Шефер («Унион Берлин»), Каллум Стайлз («Сандерленд»).
Нападающие: Мартин Адам («Ульсан Хёндэ»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниэль Газдаг («Филадельфия Юнион»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»).
Сборная Венгрии начнёт тренировки перед чемпионатом Европы 27 мая. Однако ряд футболистов присоединится к команде позже — 3 июня.
❗Любопытный момент: вызов в сборную Германии получил защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон. А в 2016 году футболист хотел выступать за национальную команду России, его родители — русскоязычные.
❌Также Евро-2024 пропускают Тимо Вернер и Серж Гнабри. Вингер «Баварии» не сыграет из-за травмы, а форвард «Тоттенхэма» — из-за не лучших выступлений в АПЛ.
Также Нагельсман объяснил выбор состава сборной Германии:
Как тренер вы должны попытаться собрать 26 игроков с наиболее подходящими качествами. Мы верим, что выбранные игроки выполняют отведённую для них роль наилучшим образом. В некоторых случаях мы принимали смелые решения. Рабочую атмосферу в сборной Германии в марте оценивали многие сотрудники, которые работают в национальной команде уже давно. По их отзывам, это была лучшая рабочая атмосфера за последние годы. Поэтому мы внесли лишь несколько изменений по сравнению с мартовским составом. Мы очень рады, что многие решения, принятые в марте, сработали, и нам осталось внести лишь небольшие коррективы.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман рассказал, почему не вызвал полузащитника «Баварии» Леона Горецку и защитника дортмундской «Боруссии» Маттса Хуммельса на Евро-2024.
У нас были долгие переговоры с ними, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы.
📃Заявка сборной Германии на Евро-2024
Сегодня, 16 мая, Юлиан Нагельсман опубликовал список из 27 футболистов. Кто-то один не поедет на Евро, но заявка уже не претерпит серьёзных изменений.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштедт (оба — «Штутгарт»), Бенджамин Хенрихс, Давид Раум (оба — «РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Антонио Рюдигер («Реал Мадрид»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Жонатан Та («Байер»).
Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер») Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Тони Кроос («Реал Мадрид»), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Зане (все — «Бавария»).
Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
Удивительно, но Нагельсман не вызвал Матса Хуммельса, Юлиана Брандта, Никласа Зюле (все — «Боруссия» Дортмунд) и Леона Горецку («Бавария»)!