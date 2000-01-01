Палмер побил крутой рекорд Азара
Коул забил «Брайтону» и побил рекорд Эдена Азара по очкам за сезон в «Челси». На счету англичанина 22 мяча и 10 голевых в АПЛ. Ему хватило 32 матчей, чтобы установить этот потрясающий рекорд!
Лучший сезон Азара в «Челси»
Сезон-2018/2019 стал лучшим у Эдена в Англии. Он установил рекорд по очкам для игрока «синих» в сезоне АПЛ: 16 голов и 15 передач за 37 встреч.
Палмер побил рекорд Азара по очкам за сезон для игроков «Челси»
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