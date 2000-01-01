Палмер побил рекорд Азара по очкам за сезон для игроков «Челси»

Палмер побил крутой рекорд Азара

Коул забил «Брайтону» и побил рекорд Эдена Азара по очкам за сезон в «Челси». На счету англичанина 22 мяча и 10 голевых в АПЛ. Ему хватило 32 матчей, чтобы установить этот потрясающий рекорд!