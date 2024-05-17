Кому не смог забить Роналду. Список неудобных соперников Криштиану удивляет

Сегодня португалец встретится с очередным кошмаром. «Аль-Хиляль» уделывает его «Аль-Наср» в разных турнирах.

Сегодня, 17 мая, состоится главный матч второй части сезона в Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Хиляль» Малкома. Португалец, лидирующий в гонке бомбардиров чемпионата с 33 голами, выйдет против соперника, на которого у него вырос большой зуб.

Этот матч мог быть стать настоящим хитом, если бы «Аль-Хиляль» не оформил досрочно чемпионский титул. За три тура до финиша Малком и его друзья оторвались от Роналду и компании на 12 очков. Второй год подряд Криштиану проигрывает «золотую» гонку в Саудовской Аравии. Тем не менее мотивация на финише сезона есть у обеих команд.

«Аль-Хиляль» близок к уникальному достижению – может завершить чемпионат без единого поражения (29 побед, две ничьих). «Аль-Наср» имеет хороший шанс помешать принципиальному сопернику установить рекорд. Мотивация же самого Роналду связана с тем, что он до сих пор ни разу не забил «Аль-Хилялю» в официальных матчах и почти во всех уступил. Единственным исключением стал клубный Кубок арабских чемпионов, который в августе 2023 года завершился победой «Аль-Насра» над «Аль-Хилялем» в финале со счётом 2:1. Тогда Криштиану оформил дубль, но это, по сути, был предсезонный товарищеский турнир.

Рассказываем о командах, которым Роналду не забивал в своей карьере, проведя против них не менее трёх матчей.

«Аль-Хиляль», Саудовская Аравия

Матчей без голов: 3

Впервые Роналду поучаствовал во встрече «Аль-Насра» с «Аль-Хилялем» во втором круге прошлого сезона. Тогда в составе нынешнего чемпиона Саудовской Аравии не было ещё ни Малкома, ни других звёздных легионеров. «Аль-Хиляль» победил со счётом 2:0 благодаря двум голам с пенальти Одиона Игало, а Криштиану наиграл только на жёлтую карточку.

В первом круге текущего чемпионата выезд к «Аль-Хилялю» и вовсе завершился для команды Роналду крупным поражением – 0:3. Разницу сделали сербы: Сергей Милинкович-Савич оформил дубль, ещё один мяч забил Александар Митрович. Криштиану опять отыграл 90 минут без гола.

Роналду против «Аль-Хиляля» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Кроме того, месяц назад «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Наср» в Суперкубке Саудовской Аравии – 2:1. Команда Жорже Жезуша забила два мяча во втором тайме (один из них был на счету Малкома), а Роналду не справился с эмоциями и на 86-й минуте заработал удаление. Гол Садио Мане на 90+9-й минуте уже ничего не изменил.

Кстати, ближайшая встреча «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» – не последняя битва между ними в нынешнем сезоне. Эти команды сыграют между собой ещё и в финале Кубка Саудовской Аравии.

«Селтик», Шотландия

Матчей без голов: 3

Как ни удивительно, шотландский гранд тоже неудобный соперник для привыкшего к британскому футболу Роналду. Португалец трижды сыграл с этой командой в Лиге чемпионов, но забить не сумел.

В сезоне-2006/2007 «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе уступил «Селтику» в Глазго со счётом 0:1. Криштиану провёл полный матч, тем не менее героем вечера стал не он, а японец Накамура, забивший со штрафного. В концовке Саа мог спасти «МЮ», однако пенальти в его исполнении отразил голкипер Боруц.

Роналду против «Селтика» Фото: PA Images via Getty Images

Через два года «Селтик» и «МЮ» ещё дважды сыграли в Лиге чемпионов. На «Олд Траффорд» хозяева уверенно победили – 3:0. Роналду провёл на поле 81 минуту без результативных действий. В Глазго встреча завершилась вничью – 1:1. «МЮ» снова был на грани провала, но в концовке Гиггз сравнял счёт с передачи Криштиану.

«Вулверхэмптон», Англия

Матчей без голов: 3

В английском чемпионате у Роналду тоже были свои неудобные соперники. Криштиану не совершил ни одного результативного действия в трёх матчах с «Вулверхэмптоном». Более того, «Манчестер Юнайтед» с ним в составе дважды проиграл.

Первые две встречи состоялись ещё в первый приход Роналду в «МЮ». В сезоне-2003/2004 манкунианцы победили дома – 1:0, причём благодаря голу защитника О’Ши. Алекс Фергюсон заменил Криштиану после 65 минут игры. Во втором круге «Вулверхэмптон» взял реванш с тем счётом. Португалец не отличился за 90 минут.

Роналду против «Вулверхэмптона» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В сезоне-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» во главе с капитаном Роналду проиграл «Вулверхэмптону» на «Олд Траффорд». Тогда также всё решил один гол.

«Лестер», Англия

Матчей без голов: 3

Кроме того, не складывались у Криштиану и матчи с «Лестером». С «лисами» португалец тоже не забивал и голевые передачи не делал. Хотя командные результаты были получше, чем с «Вулверхэмптоном».

В сезоне-2003/2004 «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» на «Олд Траффорд» – 1:0. Роналду провёл полный матч, а гол забил защитник Гари Невилл. В сезоне-2021/2022 после возвращения португальца в «МЮ» манкунианцы проиграли в гостях со счётом 2:4. Криштиану снова отбегал 90 минут без результативных действий. В его команде отличились Гринвуд и Рашфорд.

Роналду против «Лестера» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

На следующий сезон «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Лестера» в гостях – 1:0. Эрик тен Хаг выпустил Роналду только на последние 25 минут. Победу манкунианцам принёс Санчо.

«Лилль», Франция

Матчей без голов: 4

В списке команд, которым не забивал Роналду, присутствует даже французский «Лилль». Четыре встречи – 0 голов.

Пути «Манчестер Юнайтед» и «Лилля» пересекались в двух подряд Лигах чемпионов. На групповом этапе сезона-2005/2006 игра на «Олд Траффорд» завершилась вничью 0:0, а во Франции победил «Лилль» – 1:0. Роналду ничего не сделал за 180 минут.

Роналду против «Лилля» Фото: Manchester United via Getty Images

А вот на следующий сезон «Манчестер Юнайтед» дважды переиграл «Лилль» в 1/8 финала с одинаковым счётом 1:0. В первом матче победный гол в концовке забил Гиггз. В ответной игре отличился Хенрик Ларссон, а Криштиану отдал ему голевую передачу. Ещё и жёлтую карточку португалец заработал.

«Бенфика», Португалия

Матчей без голов: 5

Для воспитанника «Спортинга» матчи с «Бенфикой» должны быть особенно принципиальными. Наверняка Роналду мечтал забить лиссабонским «орлам», но не получилось ни разу. Это единственная команда, чьи ворота Криштиану не поразил за пять матчей.

В чемпионате Португалии сезона-2002/2003 «Спортинг» с Роналду проиграл дома «Бенфике» – 0:2. Криштиану провёл на поле около часа.

Роналду против «Бенфики» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Затем португалец встречался с «Бенфикой» в двух Лигах чемпионов подряд, выступая за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2005/2006 манкунианцы на групповом этапе победили дома со счётом 2:1, но забили Гиггз и ван Нистелрой. В Лиссабоне «Бенфика» взяла реванш – 2:1. Роналду наиграл лишь на жёлтую карточку, а отличился Скоулз.

Через год на групповом этапе ЛЧ «Манчестер Юнайтед» выиграл в Лиссабоне – 1:0. Криштиану отдал голевой пас Саа. Во втором матче на «Олд Траффорд» манкунианцы одержали ещё более уверенную победу со счётом 3:1. Забили Видич, Гиггз и Саа, а португальский форвард «МЮ» опять выступил только в роли ассистента. Роналду сделал передачу валлийцу в эпизоде с победным голом.