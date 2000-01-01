В музее мадам Тюссо в Берлине появится восковая фигура Мбаппе!

Восковой Мбаппе появится в музее мадам Тюссо

16 мая футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе вместе с семьёй посетил мероприятие в Париже, на котором была представлена его восковая статуя. В присутствии нескольких журналистов нападающий снял накидку с фигуры, которая была одета в форму сборной Франции.