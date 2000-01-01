Восковой Мбаппе появится в музее мадам Тюссо
16 мая футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе вместе с семьёй посетил мероприятие в Париже, на котором была представлена его восковая статуя. В присутствии нескольких журналистов нападающий снял накидку с фигуры, которая была одета в форму сборной Франции.
Потрясающий экспонат!
Подготовка экспоната потребовала четырёх часов съёмок, а также изучения строения лица и тела Мбаппе. Скоро фигуру доставят в музей мадам Тюссо в Берлине.
В музее мадам Тюссо в Берлине появится восковая фигура Мбаппе!
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