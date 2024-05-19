Гегемония «Сити» — фейк

Далеко не такая доминация, как кажется на первый взгляд.

«Сити» мчится к очередному чемпионству. Так сложился календарь, что встреча с финальным боссом выпала не на последний тур, а на пять дней раньше. «Сити» никогда не забивал на новом стадионе «Тоттенхэма» в АПЛ (четыре матча — четыре поражения). Однако на этот раз команда Гвардиолы справилась. Пускай и крайне нервно.

Теперь «Сити» осталось в последнем туре сыграть не хуже «Арсенала». Задача вполне выполнимая, с учётом уровня и формы соперника. «Вест Хэм» изрядно колбасит в 2024 году, а «Сити» при Гвардиоле всегда побеждал дома этот клуб. Для тренера гостей Дэвида Мойеса этот матч станет последним в лондонской команде, но вряд ли футболисты «Вест Хэма» смогут играть на другом уровне, чтобы красиво попрощаться с ним. Так что уже особо нет сомнений, кому достанется чемпионство. Опять.

Есть ощущение, что нейтральным зрителям уже надоели титулы «Сити» — слишком предсказуемо. Замечаю, что в нашей редакции многие начали болеть против команды Гвардиолы. Похожие настроения прослеживаются и в Англии. Самый известный спортивный журналист страны (если не брать ТВ-звёзд) Майкл Кокс написал колонку для The Athletic. В ней аналитик аккуратно и даже вежливо объяснил, почему Гвардиоле стоит уйти из «Сити». Один из аргументов — рекордное количество чемпионств подряд. Трижды без перерывов трофей брали «Хаддерсфилд» (1924-1926 годы), «Арсенал» (1933-1935), «Ливерпуль» (1982-1984), «МЮ» (1999-2001, 2007-2009) и «Сити» (2021-2023).

Гвардиола празднует чемпионство «Сити» в 2023 году Фото: Michael Regan/Getty Images

А ещё это чемпионство станет для «Сити» шестым за семь лет. Лишь в сезоне-2019/2020 «Ливерпуль» урвал титул. В последние дни довелось видеть много комментариев из серии «ну и где теперь лига фермеров?» Так обычно шутят по поводу чемпионата Франции, где доминирует «ПСЖ», а остальные команды будто колхозные и неконкурентные. Однако в случае с Англией так утверждать вдвойне странно. Просто потому, что гегемония «Сити» — фейк.

Если взять последние три чемпионата, интрига была сумасшедшей. В сезоне-2021/2022 «Сити» обошёл «Ливерпуль» лишь на одно очко (как, кстати, и в сезоне-2018/2019). Всё решалось в последнем туре, когда Манчестер устраивала только победа. В том матче «Астон Вилла» побеждала со счётом 2:0 до 76-й минуты, но всё-таки проиграла. Дичайшая концовка чемпионата.

Бо́льшую часть следующего сезона лидировал «Арсенал», но лишь в конце оступился и пропустил вперёд «Сити». А на этот раз лондонцы шикарно провели вторую часть сезона. Однако тут уже и действующие чемпионы одержали на финише восемь побед подряд (и, видимо, напоследок одержат девятую). Это может выглядеть как тотальная доминация, но только для тех, кто не смотрел сами матчи, а просто видел результаты.

Например, в 35-м туре «Сити» провёл бездарный матч с «Ноттингем Форест», который был лучше по игре. Если что, по xG команда Пепа уступила — 0,9 против 1,9. Хотя это был тот случай, когда и без цифр всё было понятно. «Сити» просто повезло. Ну а самый свежий пример — выход Сона один на один со вторым вратарём команды. Кореец как раз известен своей классной реализацией, но именно в этом случае бил в Ортегу. Как-то слабовато для гегемонии — оказаться в одном точном ударе от провала. Скорее, среди относительно равных команд «Сити» вновь оказался чуть-чуть сильнее. Хотя формально ещё не оказался — нужно будет посмотреть матчи последнего тура.