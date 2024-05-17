Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аль Наср — Аль Хиляль — 1:1, обзор матча 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, голы Отавио, Митровича, 17 мая 2024

Малком спасся против «Аль-Насра» Криштиану! Всё решил спорный пенальти на 90+10-й минуте
Георгий Илющенко
Отчёт «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль» — 1:1
Аудио-версия:
Комментарии
«Аль Наср» упустил победу над «Аль-Хилялем». Хотя не должен был.

Матч «Аль Насра» Криштиану, Мане, Лапорта, Брозовича и Оспины с «Аль-Хилялем» Малкома, Митровича, Милинковича-Савича, Невеша и Боно — один из немногочисленных поводов посмотреть чемпионат Саудовской Аравии. Единственное НО — он прошёл в 32-м туре, когда чемпион уже был известен. И он играл в этом матче.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 32-й тур
17 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Отавио – 1'     1:1 Митрович – 90+10'    

«Аль-Хиляль» стал доминатором и выиграл 29 матчей из 31 в Саудовской Аравии. А в остальных двух набрал ничьи. Как противостоять такому? На длинной дистанции — никак. А в конкретном матче — вполне вариант. Получилось, например, у «Аль-Айна» из ОАЭ в полуфинале азиатской ЛЧ (4:2, 1:2). «Аль-Наср» не повторил за ним из-за спорного судейского решения.

Команда Малкома стала чемпионом в матче с курьёзнейшим автоголом:
Феерический автогол сделал Малкома чемпионом. Защитник дал по своим с 25 метров! Видео
Феерический автогол сделал Малкома чемпионом. Защитник дал по своим с 25 метров! Видео

Первый гол случился уже в дебютной атаке — на 23-й секунде! И получился португальским: Криш отпасовал на Отавио, а тот из-за штрафной пальнул точно в правую девятку. Чемпионат Европы совсем скоро — сборная Португалии встретит его во всеоружии.

«Аль-Наср» явно был мотивирован больше. Один только Криштиану в первом тайме запорол столько моментов, что их хватило бы на пару матчей: два выхода один на один, удары головой в упор и издали. Прицел у легенды явно сбился. «Аль-Хиляль» же толком не отвечал: чемпионство уже в кармане, а за турниром без поражений он, видимо, не гнался.

В перерыве Жорже Жезус явно взбодрил своих парней, и дальше они задвигались куда бодрее. На 55-й минуте даже удалось забить. Правда, с нарушением правил, так что гол не засчитали: заменитель Неймара Майкл в самом начале атаки залез в офсайд.

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Позже Боно эффектно потащил сложнейшие удары Яхьи и Криштиану. И напомнил, почему он играл за «Севилью». «Аль-Хиляль» сдаваться всё-таки не планировал: могли забивать Милинкович-Савич и Митрович. Но в целом матч напоминал межсезонный: футболисты словно двигались на минимальной скорости.

В добавленное время судьи помогли чемпионам. Мане сфолил вблизи штрафной на Абдулхамиде. Судья пошёл смотреть VAR и почему-то назначил 11-метровый, хотя заметил бы даже слепой — это не пенальти. Митрович сравнял счёт. Шла 90+10-я минута.

Матчу явно не хватало интриги. «Аль-Хиляль» обеспечил себе лидерство в прошлом туре и особо не старался. Как и «Аль-Наср», футболисты которого понимали — ну победим мы, и что дальше? Победить в итоге не удалось — спасибо арбитрам. Вроде бы скандал, но какая разница, если места в чемпионате всё равно уже определились?

Вот кому не забивал Криш. «Аль-Хиляль» продолжил серию:
Кому не смог забить Роналду. Список неудобных соперников Криштиану удивляет
Кому не смог забить Роналду. Список неудобных соперников Криштиану удивляет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android