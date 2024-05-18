«Динамо» совсем близко к чемпионству! Теперь могут взять золото уже завтра!

Четыре очка. Именно столько требовалось «Динамо» перед матчем с «Крыльями» для гарантированного чемпионства. Казалось, самарцам уже ничего не нужно – в последних пяти матчах у них только одна победа над «Факелом». И они отдают очки тем, кому это особенно нужно: «Ахмату», «Оренбургу», «Балтике»…

Понятно, что особой мотивации уже нет: шансы на вылет отсутствуют, как и шансы на медали. Внимание разве что на систему премирования от РПЛ, ведь каждый клуб получит по итогам сезона определённую сумму в зависимости от занятого места. А ещё на топов у самарцев особенный настрой: весной они сыграли вничью с «Зенитом» и «Краснодаром», а в первом круге разделили очки с «Динамо». Простой победы динамовцам точно никто не гарантировал.

По составам к обоим тренерам не было вопросов. И Личка, и Осинькин выпустили всех основных. Даже схемы у них были идентичными. Первые минуты же вышли не самыми бодрыми. При этом больше мячом владели именно самарцы. Трудно связать это с чем-то конкретным. Возможно, с волнением москвичей. Впервые после введения Fan ID «ВТБ Арена» заполнилась почти на 100%. Все ждали победы. И чемпионства, которого не было очень давно.

Владение, как известно, ничего не гарантирует. Несколько раз самарцы неплохо подошли к воротам Лещука, однако ничего опасного. А вот первый серьёзный момент создали как раз игроки «Динамо». На 24-й минуте Чавес классно приложился в ближний угол со штрафного, удар вышел настолько сильным, что Ломаев смог отбить его только в перекладину, а потом мяч отлетел в поле. Ещё через несколько минут хороший шанс имел Нгамалё – динамовский джокер. Но ему не хватило точности.

Гол назревал, а его автором стал неожиданный герой. Хозяева разыграли штрафной, Карраскаль навесил в центр вратарской, а там круче всех от земли оторвался Бальбуэна. Первый гол защитника в сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После игра чуть успокоилась. Обе команды ждали перерыва. Но на 39-й минуте всё тот же Бальбуэна сбил перед штрафной Рахмановича. Лещук выстроил мощную стенку, а к мячу подошёл Горшков. Удар пошёл в угол, где находился вратарь. Но сам он дёрнулся в другую сторону. Итог – мяч в сетке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Неожиданно. И неприятно для главного претендента на титул. После первого тайма «Динамо» хоть и оставалось на первом месте в онлайн-таблице, но вряд ли с полной уверенностью в себе. В перерыве тренеры обошлись без замен, а второй тайм начался примерно как и первый. Мяч в основном находился в центре. И все ждали ошибок друг друга.

Но дождались разве что Бальбуэну на линии штрафной. Защитник не убежал к своим воротам после углового, и это помогло! Он получил скидку примерно в 23 метрах от ворот и мощно пульнул прямо в угол. Ломаев достал, но удар вышел настолько сильным, что прошил руку вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тут же мог сравнивать Шитов, но просто не попал в створ. Казалось, самарцы включатся. И полетят отыгрываться. Может, они этого и хотели, но динамовцы уж очень прагматично играли в обороне. На 76-й минуте им ещё и повезло: навес с углового, Ломаев пролетел мимо мяча, и он оказался в ногах Бителло. Тот классно воспользовался ситуацией.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В оставшееся время команды просто доигрывали матч. Разве что ждали 90-й минуты, чтобы проверить теорию: забьёт ли Нгамалё снова? Он забил. В третьем матче подряд. Вряд ли кто-то удивился.

Теперь «Динамо» хватит и ничейного результата в 30-м туре с «Краснодаром». Это при условии, что «Краснодар» и «Зенит» не потеряют очки в своих матчах. Если это случится, то москвичи станут чемпионами уже завтра.