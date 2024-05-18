Главные вопросы к «Спартаку» по Джикии. Расставание вышло странным и некрасивым

Давайте честно – после зимнего скандала с Джикией мы стали немного забывать о нём как об игроке. Это вышло само собой: при Абаскале вернуться в старт было нереально, и вопрос, который буквально поставил Вадим Шпинёв (агент футболиста): либо Абаскаль – либо Джикия. Абаскаль клуб покинул, Джикия вышел с «Зенитом», но потом пропал – из-за травм и набора формы. Слишковича постоянно спрашивали про Георгия, а ответ сводился к одному: пока что капитану нужно набрать необходимые кондиции, но он – важнейшая часть команды, на него рассчитывают.

Олег Малышев и Томаш Амарал вместе говорили – вернёмся к обсуждению контракта с Джикией в конце сезона, после сложных матчей. Казалось: закончится сезон – и тогда мы поймём, что же будет с капитаном.

И за два тура до конца – бум. Джикия уходит.

На месте, где скандал удалось замять, а лишних вопросов – избежать, клуб снова создал ситуацию, где они просятся сами собой. Во-первых: как за два появления на поле весной Георгий, который, по словам представителей клуба не набрал форму, мог доказать свою необходимость? Во-вторых, кому и что должен был доказать футболист – Станкович видеть капитана на тренировках не мог, Слишкович – главным больше не будет. Так почему же решение приняли сейчас?

Насколько я знаю, да так это выглядит и со стороны – клуб решил не продлевать контракт в любом случае и при любых условиях. К его обсуждению даже не возвращались. Хотя руководство клуба публично заявляло, что это должно произойти. И это самое странное и некрасивое в ситуации с капитаном. Вот лишь несколько вариантов, как можно было бы элегантнее выйти из этой ситуации:

объявить Георгию зимой, что команде он не нужен в любом случае. Ведь решение по нему, теперь уже очевидно, принимал не Абаскаль и не новый тренер. А возможности что-то доказать в игре у Джикии почти не было;

предложить Георгию продлиться на месяц-полтора, чтобы доказать на летних сборах новому тренеру свою необходимость. Вряд ли бы человек, который любит клуб, был сильно против – про своё желание играть, помогать и доказывать он говорил всегда;

не продлевать контракт с Георгием, но позволить ему провести с командой летний сбор и доказывать что-то Станковичу. Это нормальная практика в наших клубах: у Кирилла Набабкина тоже заканчивался контракт, но после его завершения он провёл сбор с ЦСКА – и в итоге переподписал соглашение. Опять же – можно было хотя бы обсудить с капитаном такой вариант. Но этого не произошло.

Можно долго рассуждать о роли Джикии для клуба. О его игровых качествах. Запросах по зарплате и готовности сидеть на скамейке. Возможно, после сборов Джикия бы не устроил Станковича – и история всё равно бы завершилась. Или устроил тренера, но футболисту бы не понравились условия нового соглашения. Но тогда завершение этой эпохи выглядело бы логичным, понятным и просто нормальным. Сейчас – нет. «Спартак» снова неприятно удивил, когда к этому почти не было предпосылок.