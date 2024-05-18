Итоги необыкновенного и уникального сезона Бундеслиги. «Бавария» даже не вторая

Этот сезон Бундеслиги завершился. Уже месяц как было известно, что чемпионом стал «Байер» (впервые за 120-летнюю историю клуба). Не было интриги и в том, какие пять команд отправятся в Лигу чемпионов («Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг» и «Боруссия» Д). Это главный итог турнира, но вот ещё семь важных пунктов.

1. «Байер» прошёл сезон без поражений

Это случилось. Команда Хаби Алонсо не просто выиграла чемпионат Германии, но ещё и ни разу не уступила в этом сезоне. За 34 тура у «Байера» 28 побед, шесть ничьих и ни одного поражения. Ничего подобного не добивался никто за всю историю турнира, который разыгрывается с 1963 года. «Байер» близок к тому, чтобы не проиграть вообще во всех турнирах в течение сезона. Осталось провести два матча – финал Лиги Европы с «Аталантой» (22 мая) и финал Кубка Германии с «Кайзерслаутерном» – 15-й командой из Второй Бундеслиги (25 мая).

2. «Бавария» — главное разочарование сезона

Мюнхенцы брали чемпионство 11 раз подряд. Понятно, что эта серия однажды прервалась бы в любом случае. Но важно, как именно это случилось. «Бавария» отстала от первого места на 18 очков! В последнем туре мюнхенцы вообще опустились на третье место – так низко команда не заканчивала 13 лет. И это при том, что в «Баварии» появился один из лучших нападающих планеты – Гарри Кейн. Клуб страдает от внутренних противоречий в раздевалке и руководстве. В результате сейчас от «Баварии» отказались многие тренеры: Алонсо, Юлиан Нагельсман, Ральф Рангник и Томас Тухель. До сих пор непонятно, кто возглавит команду летом.

3. Ройс попрощался с Бундеслигой

Германию покидает футболист, ставший одним из символов турнира – Марко Ройс, который последние 12 сезонов отыграл за «Боруссию». В этом месяце атакующему полузащитнику исполнится 35 лет. Последнее время Ройс редко выходил в основе, но в заключительном туре появился с первых минут. Увидел масштабный перформанс болельщиков, забил сам, ассистировал партнёру и ушёл под овации. Получилось красиво попрощаться. В Бундеслиге он, скорее всего, уже не сыграет. По информации Фабрицио Романо, футболист продолжит карьеру в МЛС.

Ройс попрощался с Бундеслигой Фото: Bernd Thissen/Getty Images

4. «Штутгарт» и Гирасси — открытие сезона (после «Байера», конечно)

Главным открытием можно было назвать «Байер», но для него это будто бы мало. То, что сделала команда Алонсо – космос и уникальное явление для всей Европы. Так что отмечаем простых смертных. «Штутгарт» прошлый чемпионат закончил на 16-м месте и вынужденно играл стыковые матчи с третьей командой Второй Бундеслиги, чтобы остаться в высшем дивизионе. Теперь же команда стала второй, а 42-летним тренером Себастьяном Хёнесом (сын Дитера и племянник Ули. – Прим. «Чемпионата») интересуется «Бавария». Ну а Серу Гирасси выдал сумасшедшую статистику, забив 26 мячей. В прошлом сезоне был бы с отрывом лучшим бомбардиром лиги при такой результативности (у Кристофера Нкунку и Никласа Фюллькруга было по 16 голов).

5. Вирц — самый желанный футболист Германии

Если мы выделили Гирасси, необходимо сказать и о героях чемпионского «Байера». Там список достаточно внушительный. Виктор Бонифасе – лучший бомбардир команды (14 мячей), хоть и пропустил больше трети сезона из-за травмы. Гранит Джака – лидер по касаниям мяча. Жонатан Та – обладатель лучшего процента точности передач в лиге (больше 94%). Алехандро Гримальдо – автор 13 ассистов (больше нет ни у кого в топ-5 лигах). Ну и, конечно, нужно отметить Флориана Вирца, которого называют главной целью «Реала» летом-2025. Transfermarkt оценивает игрока в € 110 млн – в Бундеслиге сейчас нет футболиста дороже (столько же стоят Кейн и Джамал Мусиала).

6. Кейн с ходу наколотил 36 мячей

Человек, за которого обиднее всего. Нападающий «Тоттенхэма» прошлым летом ушёл в «Баварию» за трофеями. И пока у форварда нет ни одного титула, хотя ему уже перевалило за 30 лет. Так получилось, что именно после трансфера Кейна Мюнхен остался без трофеев. При этом сам нападающий сделал всё, что было в его силах. Забил 36 раз и отдал восемь ассистов – это только в чемпионате Германии. Англичанин умудрился забить даже со свой половины поля в матче с «Дармштадтом».

Гол Кейна со своей половины поля Фото: Кадр трансляции

7. «Бохум» опустился в зону стыков

Из чемпионата Германии вылетели «Дармштадт» и «Кёльн», а из Второй Бундеслиги поднялись «Санкт-Паули» и «Хольштайн», которые заранее гарантировали себе повышение. Первые вернулись спустя 13 лет отсутствия, а вторые вообще дебютируют в элите (правда, брали чемпионство ещё в 1912 году, когда турнир назывался первенством Германии). Ещё одно место в чемпионате Германии разыграют между собой 16-я команда Первой Бундеслиги («Бохум») и третье место Второй Бундеслиги («Фортуна») – матчи пройдут 23 и 27 мая. Хотя всё шло к тому, что в стыках сыграет «Унион», но берлинскую команду спас победный гол в последнем туре на 90+2-й минуте.

А что больше всего в завершившемся сезоне Бундеслиги запомнилось лично вам? Пишите в комментариях!