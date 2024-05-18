«Аталанта» с Миранчуком — в Лиге чемпионов! Алексей собрал уникальную статистику

«Аталанта» победила на выезде «Лечче» и гарантировала себе попадание в Лигу чемпионов. Бергамаски на шесть очков опережают «Рому», имея преимущество над конкурентом по личным встречам. Команда Джан Пьеро Гасперини замыкает топ-5, а в этом сезоне пять итальянских команд получают место в ЛЧ.

Главный тренер «Аталанты» после проигранного финала Кубка Италии с «Ювентусом» (0:1), который состоялся тремя днями ранее, поменял бо́льшую часть стартового состава. В результате всех перестановок место в основе получил Миранчук. Бергамаски сыграли с «Лечче» по схеме 3-5-2, а российский легионер занял позицию в центре поля под нападающими Туре и Скамаккой. Ещё одной любопытной деталью стало появлению центрбека сборной Италии Скальвини в роли опорного полузащитника.

Миранчук был активен, хорошо двигался и открывался между линиями. Только в первом тайме Алексей нанёс три удара по воротам и сделал четыре передачи под удар. Именно россиянин первым пробил на третьей минуте, причём сам себе создал момент. Протащив мяч с центра поля, полузащитник выстрелил низом почти из полукруга, но голкипер Фальконе совершил эффектный сейв. Потом ещё дважды Миранчук пробил из-за штрафной, а ещё запомнился эпизод, когда он ассистировал Пашаличу и пошёл на добивание после удара хорвата. Если бы мяч удачнее отскочил, наш легионер, вероятно, забил бы в пустые ворота.

Тем не менее нельзя сказать, что «Аталанта» явно доминировала во встрече с «Лечче». Команда Гасперини владела мячом под 70% времени, однако футбол был открытым, обоюдоострым. У хозяев получалось за счёт быстрых контрвыпадов доставлять мяч в штрафную бергамасков. Один из голевых моментов «Лечче» имел из-за редкой ошибки Миранчука – россиянин обрезал неточной передачей, и команда Луки Готти едва не забила. А перед перерывом мяч и вовсе побывал в сетке ворот «Аталанты», но это был гол из офсайда.

В перерыве Гасперини сделал двойную замену, в частности выпустил в линию атаки Де Кетеларе. Ходы тренера «Аталанты» быстро сработали. Уже на 48-й минуте свежий бельгиец убежал к воротам «Лечче» от защитника Галло и технично перекинул мяч через голкипера.

Ещё через пять минут бергамаски забили и второй гол, а Миранчук отдал голевую передачу с углового. После подачи россиянина справа Фальконе ошибся на выходе, поэтому Скамакка оказался первым на мяче. Нападающий забил головой. Этот эпизод, а также, возможно, выход на замену француза Блена из «Лечче», на майке у которого написано Blin, должны были поднять настроение Алексею. Было бы обидно, если бы наш хавбек не заработал заслуженный балл за результативность.

Не так часто Миранчук проводит на поле все 90 минут, но это был тот самый случай. Алексей во встрече с «Лечче» точно не разочаровал Гасперини и стал лучшим игроком матча по версии Sofascore с оценкой 8,8 балла. Статистика российского полузащитника – 77 касаний мяча (включая два в чужой штрафной), четыре удара, по три обводки и отбора мяча, шесть выигранных единоборств из девяти. А главное – девять (!) передач под удар. Редкий случай, когда один игрок создаёт столько шансов для партнёров.

При большей доли везения Миранчук оформил бы хет-трик из голевых передач. Во втором тайме команды обменялись ещё ударами в штангу, но всё закончилось двумя голами. Финальный свисток игроки «Аталанты» встретили так, словно выиграли трофей.