Вот это характер «Краснодара»! В РПЛ будет чемпионский матч!

Перед стартовым свистком обе команды понимали простоту раскладов: «Краснодар» в случае поражения окончательно выбывает из чемпионской гонки и, как следствие, теряет мотивацию на последний тур с «Динамо». «Сочи» в случае любого результата, кроме победного, официально оформляет вылет из РПЛ. Потенциальная ничья же – самый паршивый результат из всех. По сути как поражение. Это одно очко в таблице не было нужно никому. Но вряд ли кто-то удивился, когда к концу первого тайма команды пришли именно к этому.

Сразу удивила безумная мотивация хозяев. Понятно, команда Роберта Морено к 29-му туру оставила себе исключительно теоретические шансы на спасение. И в этом она может винить только себя. Есть ведь пример «Ахмата», которому тоже было тяжело, но в итоге грозненцы добились пяти побед подряд и обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон. Но при этом «Сочи» ни в одном из туров не выглядел обречённым. Игра с «Краснодаром» – не исключение. Да, их соперник – фаворит, которому во чтобы то ни стало надо побеждать. Никакой разницы. Они сразу заиграли в свой футбол, который весной доставил неприятности многим командам.

Правда, сочинский стиль подразумевает проблемы в обороне. Конечно, быстрый гол «Краснодара» – не следствие системной ошибки. Скорее частной. Гости оперативно разыграли угловой и вывели под удар Са, который бахнул с 20 метров. Но мяч рикошетом отскочил на Кривцова, который умудрился разобраться в очень сложном эпизоде.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Быстрый гол – что может быть лучше. Дальше можно взять мяч под контроль, держать соперника на расстоянии от ворот. В конце концов именно вы претенденты на чемпионство, а не «Сочи». Но, к сожалению для «Краснодара», быстро стало понятно, что к такому формату команда не готова. Почти сразу отдали мяч, территорию и, по сути, с 15-й минуты отбивались.

Сначала Юкич должен был забивать, но его подвела точность. Потом – снова он, но уже классно спас Сафонов. Гуарирапа тоже имел отличный шанс, но его удар прошёл рядом со штангой. К середине первого тайма сочинцы наиграли на несколько мячей – привычная для них ситуация в весенней части. Ведь есть ещё реализация, с которой проблем куда больше, чем с созданием моментов.

«Сочи» — «Краснодар» — 2:3 Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В концовке первого тайма должно было сработать старое правило для тех, кто не забивает. Кордоба подловил Литвинова на ошибке и вылетел один на один: обежал Рудакова, но вместо того, чтобы спокойно катнуть в створ, бахнул в перекладину.

И уже здесь старое правило сработало в обратную сторону. Яхья закинул в штрафную точно на голову Гуарирапе, а нападающий элегантно перекинул Сафонова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

С таким результатом, который не устраивает никого, команды ушли на перерыв. Тренеры обошлись без замен, а сразу после возобновления матча хозяева были обязаны выходить вперёд. Защитники «Краснодара» заигрались перед воротами, и всё закончилось неточным пасом поперёк. Сутормин оказался перед пустыми воротами в 25 метрах. Нанёс акцентированный удар, но умудрился попасть в единственного соперника.

Дальше начался безумный обмен моментами. Шансы у команд возникали каждые пять минут с теми же героями. Юкич мазал из выгодной позиции, с другой стороны главным по этому показателю был Кордоба. И присоединившийся к нему Батчи. На 72-й минуте тот же Кордоба вновь вылетел один на один, почти как в первом тайме, помните? Снова промчался мимо кипера и бахнул сильно выше.

И в следующей атаке сочинцы забили второй! Какое-то проклятие. Снова Гуарирапа оказался в нужное время и в нужном месте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А после хозяева могли забить третий и закончить матч. Но, как обычно, не повезло. Моменты продолжились, но теперь и «Краснодар» должен был собраться. В этом им помогло решение судьи. Кравцов случайно задел по ноге Мозеса в штрафной, а рефери тут же указал на «точку». Сперцян был точен.

Снова ничья. Снова все полетели вперёд. На 87-й минуте Бурмистров сотряс своим ударом штангу, но и гости не собирались сдаваться. Началось уже добавленное время, как они полетели в новую атаку. Мозес обыгрался с Кордобой, тот продрался через двух защитников и отыграл обратно. Кобнан круто сыграл корпусом, не дав Рудакову подобраться к мячу, и закатил его в ворота!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У сочинцев после такого не хватило ни физических, ни эмоциональных сил хотя бы на ничью. Команда Роберто Морено вылетела из РПЛ. А «Краснодар» остаётся в борьбе за титул. Для завоевания чемпионства в последнем туре им надо обыграть «Динамо» и ждать, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ахматом» или «Ростовом».