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Ливерпуль — Вулверхэмптон, прямая онлайн трансляция матча 38-го тура АПЛ, где смотреть, 19 мая 2024, Юрген Клопп, Энфилд

Последний матч Клоппа в «Ливерпуле»! Наблюдаем вживую прямиком с «Энфилда»! LIVE
Георгий Илющенко Филипп Кудрявцев
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Последний матч Юргена Клоппа в «Ливерпуле»
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Домашняя встреча с «Вулверхэмптоном» пропитана грустью.

Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Эта встреча станет последней для Юрген Клоппа в качестве главного тренера первых. А потому нам грустно, как и многим из вас.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но мы наблюдаем за этой игрой прямо на стадионе. Нашими глазами стал Филипп Кудрявцев! Так что атмосферный вечер мы вам гарантируем! Ну и немножечко слезливый.

«Ливерпуль» уже никуда не денется с третьего места АПЛ, поэтому сконцентрируемся на другом. Юрген Клопп в данном клубе – это:

  • девять лет (с октября 2015-го);
  • 488 матчей (303 победы, 100 ничьих и 85 поражений);
  • восемь трофеев (победитель АПЛ, Кубка Англии, Кубка лиги (2), Суперкубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ);
  • невероятная улыбка;
  • те самые очки;
  • бейсболка с клубной эмблемой.
Уже скучаем!
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