Последний матч Клоппа в «Ливерпуле»! Наблюдаем вживую прямиком с «Энфилда»! LIVE

Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Эта встреча станет последней для Юрген Клоппа в качестве главного тренера первых. А потому нам грустно, как и многим из вас.

Но мы наблюдаем за этой игрой прямо на стадионе. Нашими глазами стал Филипп Кудрявцев! Так что атмосферный вечер мы вам гарантируем! Ну и немножечко слезливый.

«Ливерпуль» уже никуда не денется с третьего места АПЛ, поэтому сконцентрируемся на другом. Юрген Клопп в данном клубе – это:

девять лет (с октября 2015-го);

488 матчей (303 победы, 100 ничьих и 85 поражений);

восемь трофеев (победитель АПЛ, Кубка Англии, Кубка лиги (2), Суперкубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ);

невероятная улыбка;

те самые очки;

бейсболка с клубной эмблемой.

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