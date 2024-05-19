Последний матч Клоппа в «Ливерпуле»! Наблюдаем вживую прямиком с «Энфилда»! LIVE
Домашняя встреча с «Вулверхэмптоном» пропитана грустью.
Сегодня, 19 мая, состоится матч 38-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вулверхэмптоном». Эта встреча станет последней для Юрген Клоппа в качестве главного тренера первых. А потому нам грустно, как и многим из вас.
Но мы наблюдаем за этой игрой прямо на стадионе. Нашими глазами стал Филипп Кудрявцев! Так что атмосферный вечер мы вам гарантируем! Ну и немножечко слезливый.
«Ливерпуль» уже никуда не денется с третьего места АПЛ, поэтому сконцентрируемся на другом. Юрген Клопп в данном клубе – это:
- девять лет (с октября 2015-го);
- 488 матчей (303 победы, 100 ничьих и 85 поражений);
- восемь трофеев (победитель АПЛ, Кубка Англии, Кубка лиги (2), Суперкубка Англии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного ЧМ);
- невероятная улыбка;
- те самые очки;
- бейсболка с клубной эмблемой.
Уже скучаем!
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