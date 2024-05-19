Спасибо Клоппу за ощущение, что всё возможно

Сегодня Юрген Клопп проводит последний матч в качестве главного тренера «Ливерпуля», встреча с «Вулверхэмптоном» состоится на «Энфилде». В редакции «Чемпионата» есть поклонники мерсисайдцев – им и слово о самых памятных моментах в эпоху харизматичного немца.

Никита Паглазов, корреспондент отдела Футбол

За девять лет в «Ливерпуле» Клопп подарил вагон ярких моментов. У многих клубов столько не наберётся за всю историю. Что же помогло такой синергии? Юрген и «Ливерпуль» в чём-то похожи характерами. Дерзкие, но при этом весёлые, душевные, умеющие превращать мечты в реальность. Никогда не сдающиеся.

Самый яркий момент немца в «Ливерпуле», на мой взгляд, связан именно с фразой Never Give Up. Кто верил в команду после 0:3 в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Барсой» в 2019-м? Наверное, только футболисты, тренер и болельщики. Этого оказалось достаточно. Клопп обожает «Ливерпуль»: город, фанатов, игроков, персонал, стадион, местные пабы. Эта вера и любовь взаимны. От них и происходили невероятные, уникальные вещи.

Ну как остановить «Барсу» с Лионелем Месси в идеальной форме, да ещё и без Мохамеда Салаха с Роберто Фирмино? Легко! Пропустили три в первой игре? Забьём четыре дома! Клопп находил ресурсы каждый раз, когда казалось, что ситуация безнадёжна. «Ливерпуль» уничтожил «Барселону» Дивоком Ориги, Жоржиньо Вейналдумом со скамейки, смекалкой Трента Александер-Арнольда и куражом Алисона. Закладываться на эти вещи в полуфинале ЛЧ – авантюра и риск.

«Ливерпуль» остановил «Барсу» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но Клопп никогда не сдавался, реализуя идеи, на которые не решился бы другой. А в мае 2019-го в них поверила вся команда. Помогали даже те, у кого не было шанса выйти на поле. Например, Салах подарил ту самую историю с футболкой с надписью Never Give Up. Каждая мелочь стала бесценной. И сложилась в пазл, подаривший один из лучших моментов в истории Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» – клуб-трудоголик, отражение болельщиков и города. Тем прочнее была связь команды и такого же простого, но родного Клоппа. Теперь она, к сожалению, рвётся. Всё прекрасное когда-то заканчивается. Главное, что никто не отберёт воспоминания о клопповских чудесах. И гол Ориги после подачи Трента, и шестой трофей ЛЧ.

Андрей Панков, корреспондент отдела Футбол

Прозвучит пафосно, но Юрген Клопп — главный человек моего футбольного взросления. Он пришёл в «Ливерпуль», за который я тогда уже болел, когда мне было 16 лет. А уходит, когда мне 25. Тренировал «Ливерпуль» треть моей жизни, и за это время он стал тем, кто позволил мне сохранить внутри себя детскую футбольную наивность.

Только с «Ливерпулем» Юргена Клоппа ты мог умом понимать, что шансов на проход «Барселоны» после 0:3 никаких. Но иррационально всё равно знал, что его парни на это способны.

Только в команде Юргена Клоппа решающий гол в борьбе за ЛЧ мог забить вратарь Алисон через несколько недель после смерти своего папы.

Только «Ливерпуль» Юргена Клоппа мог провести два сильнейших сезона в истории АПЛ — 97 и 92 очка в розыгрышах-2018/2019 и 2021/2022 — и остаться вторым.

Только «Ливерпуль» Юргена Клоппа — самый зависимый от связи с фанатами клуб АПЛ — мог выиграть чемпионат в тот сезон, когда этих самых фанатов на трибунах не было.

«Ливерпуль» празднует победу в АПЛ Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Юрген Клопп в «Ливерпуле» — это не про трофеи (хотя за эти годы он выиграл с клубом всё). Юрген Клопп в «Ливерпуле» — это про наследие и про ощущение невероятного приключения, в котором путь к цели оказался гораздо круче, чем сама цель. За ощущение, что всё возможно, и за осознание, что ты никогда не будешь один, я буду благодарен Клоппу вечно.

А что вам больше всего запомнилось в «Ливерпуле» Юргена Клоппа и за что бы вы хотели сказать тренеру спасибо? Пишите в комментариях!