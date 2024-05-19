Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три

Свой главный матч сезона «Спартак» проиграл во вторник «Балтике». Команда была очень близка к Суперфиналу Кубка России, но в итоге осталась ни с чем. Сразу после – череда важных новостей о будущем. Первое – новый главный тренер. Со следующего сезона команду возглавит Деян Станкович. Он привезёт свой штаб, но Владимир Слишкович останется. Это условие руководства «Спартака». Второе – уход Георгия Джикии. Стороны так и не нашли компромисс в продлении контракта, поэтому в следующем сезон 30-летний защитник будет выступать за другой клуб.

У «Рубина» всё не так событийно. История с шуткой Безрукова постепенно уходит в прошлое. Вопросы разве что по будущему Рашида Рахимова. Несмотря на уверенное место в середине таблицы, слухи о том, что у казанцев будет другой тренер, идут всё активнее. Говорят, в частности, про Федотова. Сам Рахимов предпочитает публично не высказываться на этот счёт и ждёт финиша сезона. Тогда, возможно, ситуация станет чуть понятнее.

Естественно, Слишкович в такой игре просто не имел права не выпустить Джикию. Георгий вышел в стартовом составе последнего домашнего матча сезона, так ещё и с капитанской повязкой. Очень мило, что на поле Джикию выводил сын Александра Соболева – ведь именно нападающий во всём поддерживал защитника, а когда появилась информация о его уходе, написал трогательный пост. Дружба, которой точно не помешает нахождение в разных командах.

Матч начался в очень сдержанном темпе. Хотя у казанцев был отличный шанс уже в самом начале встречи – Зотов нашёл передачей Кабутова в штрафной, тот пробил метров с восьми, но – браво Максименко. Пропускать в самом начале точно не входило в его планы. После первой десятиминутки спартаковцы потихоньку начали выбираться на чужую половину поля и напрягать оборону, но без особых моментов. «Рубин» грамотно оборонялся, не позволяя Тео и Соболеву разбежаться. Однако спокойное течение игры нарушилось на 20-й минуте – неожиданным выстрелом Бонгонда. Полузащитник прорвался к центру и примерно с 25 метров аккуратно катнул в дальний. Дюпин не потащил.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Прошло всего восемь минут, и в аналогичной ситуации оказался Зобнин. Обыгрался с Хлусевичем, вышел на ударную позицию и пульнул в тот же угол. Просто гол-клон.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что к 30-й минуте у москвичей была 100-процентная реализация: два удара в створ – два гола. Просто мастера. В конце тайма темп игры упал до минимума. «Рубин» на удивление не особо собирался отыгрываться. Будто их всё устраивало.

В перерыве тренеры ничего не поменяли, а «Спартак» очень быстро мог забивать третий. Медина классно отпасовал на Бонгонда, тот примерно с 11 метров здорово пробил, но Дюпин спас. Однако на 63-й минуте уже и он был бессилен. После подачи с углового Пруцев скинул на дальнюю, где Мартинс с пяти метров внёс мяч в ворота.

А через пять минут случилось проводы. Соболев и Джикия отправились меняться. Символично, что оба и одновременно. Игроки, которые были на поле, выстроили символический коридор, через который прошёл капитан. То же самое его ждало на скамейке. И всё это под аплодисменты стадиона. Выглядело очень трогательно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что «Спартак» всё-таки пропустил один гол. Уже без Джикии. Да и вообще без него проблем в обороне стало больше. Может, зря капитана так много критиковали? Хотя, возможно, и Джикия не смог бы сдержать этого Даку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Спартак» поднялся на пятое место. Теоретически команда претендует ещё даже на тройку. Но там она окажется при совсем невероятных раскладах. «Рубин» остался седьмым. Последний тур для обеих команд – простая формальность.