Как «Спартак» прощался с Джикией. Фото и видео, которые точно вызывают много эмоций

Вчера, 18 мая, «Спартак» объявил об уходе многолетнего капитана клуба – Георгия Джикии. Клуб не продлит контракт с 30-летним защитником, действующий до конца мая 2024 года. До игры с «Рубином» Георгий провёл всего семь матчей в сезоне РПЛ. Но на последний домашний матч «Спартака» Владимир Слишкович просто не мог не выпустить Джикию в старте.
Конечно, Георгий вышел на поле с капитанской повязкой.
Георгий Джикия
Фото: Софья Сандурская/ТАСС
Джикия провёл на поле 66 минут. На его счету пять выносов мяча, три выигранных единоборства, 87% точных передач и три успешных кросса. С Георгием на поле «Спартак» забил три гола и не пропустил ни одного.
Георгий Джикия в борьбе
Фото: РИА Новости
Мирлинд Даку и Георгий Джикия
Фото: РИА Новости
На 67-й минуте Слишкович заменил Джикию на Павла Маслова. Партнёры устроили капитану коридор прямо на поле!
Георгий Джикия уходит на замену
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Игроки «Спартака» провожают с поля Георгия Джикию
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
А затем Георгия поприветствовали запасные вместе с тренерским штабом и спортивным директором Томашем Амаралом.
Права на видео принадлежат РФС.
После завершения матча Джикия пошёл прощаться с болельщиками. Но сначала футболисты «Спартака» качали его на поле.
Игроки «Спартака» и Георгий Джикия
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Вот видео этого исторического момента:
Права на видео принадлежат РФС.
А потом Георгий совершил круг почёта, поблагодарив болельщиков красно-белых.
Игроки «Спартака» и Георгий Джикия
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Георгий Джикия
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Уходит футболист, внёсший большой вклад в историю «Спартака». Джикия провёл за красно-белых 215 матчей, выиграв с командой чемпионат России – 2016/2017, Суперкубок России – 2017 и Кубок России – 2021/2022.
Права на видео принадлежат РФС.
Грустно. Будете скучать по Джикии в «Спартаке»?