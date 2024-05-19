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Последний домашний матч Георгия Джикии за Спартак, прощание болельщиков и партнёров с капитаном, фото, РПЛ, Рубин

Как «Спартак» прощался с Джикией. Фото и видео, которые точно вызывают много эмоций
Никита Паглазов
Георгий Джикия и футболисты «Спартака»
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Уходит эпоха красно-белых!

Вчера, 18 мая, «Спартак» объявил об уходе многолетнего капитана клуба – Георгия Джикии. Клуб не продлит контракт с 30-летним защитником, действующий до конца мая 2024 года. До игры с «Рубином» Георгий провёл всего семь матчей в сезоне РПЛ. Но на последний домашний матч «Спартака» Владимир Слишкович просто не мог не выпустить Джикию в старте.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
1:0 Бонгонда – 21'     2:0 Зобнин – 28'     3:0 Мартинс – 63'     3:1 Даку – 77'    

Конечно, Георгий вышел на поле с капитанской повязкой.

Георгий Джикия

Георгий Джикия

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Джикия провёл на поле 66 минут. На его счету пять выносов мяча, три выигранных единоборства, 87% точных передач и три успешных кросса. С Георгием на поле «Спартак» забил три гола и не пропустил ни одного.

Георгий Джикия в борьбе

Георгий Джикия в борьбе

Фото: РИА Новости

Мирлинд Даку и Георгий Джикия

Мирлинд Даку и Георгий Джикия

Фото: РИА Новости

На 67-й минуте Слишкович заменил Джикию на Павла Маслова. Партнёры устроили капитану коридор прямо на поле!

Георгий Джикия уходит на замену

Георгий Джикия уходит на замену

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игроки «Спартака» провожают с поля Георгия Джикию

Игроки «Спартака» провожают с поля Георгия Джикию

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

А затем Георгия поприветствовали запасные вместе с тренерским штабом и спортивным директором Томашем Амаралом.

Права на видео принадлежат РФС.

После завершения матча Джикия пошёл прощаться с болельщиками. Но сначала футболисты «Спартака» качали его на поле.

Игроки «Спартака» и Георгий Джикия

Игроки «Спартака» и Георгий Джикия

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот видео этого исторического момента:

Права на видео принадлежат РФС.

А потом Георгий совершил круг почёта, поблагодарив болельщиков красно-белых.

Игроки «Спартака» и Георгий Джикия

Игроки «Спартака» и Георгий Джикия

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Георгий Джикия

Георгий Джикия

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уходит футболист, внёсший большой вклад в историю «Спартака». Джикия провёл за красно-белых 215 матчей, выиграв с командой чемпионат России – 2016/2017, Суперкубок России – 2017 и Кубок России – 2021/2022.

Права на видео принадлежат РФС.

Грустно. Будете скучать по Джикии в «Спартаке»?

«Спартак» в последней домашней игре Джикии разобрался с «Рубином»:
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
Джикия трогательно попрощался со «Спартаком». При нём закатили «Рубину» три
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