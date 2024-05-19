«Сити» к чемпионству притащил вратарь-дублёр. Кто такой Штефан Ортега?

В Англии Хосеп Гвардиола довёл понятие «глубина состава» до абсолютного — скамейка «Манчестер Сити» (если нет травм) едва ли не сильнейшая в Европе.

Забетонирована даже вратарская позиция: летом 2022-го у Штефана Ортеги закончился контракт с «Арминией», и немец переехал в АПЛ. Этот трансфер точно не укладывался в привычную связку «сильный основной вратарь + дублёр слабее на всякий случай». Ведь Гвардиола забрал одного из лучших голкиперов Бундеслиги на тот момент.

Статистика Ортеги в последних семи сезонах (данные Opta)

Сезон Клуб Турнир Матчи Процент сейвов (место в лиге) Разница PSxG и пропущенных (место в лиге) Процент успешных лонгболов (место в лиге) 2017/2018 «Арминия» Вторая Бундеслига 34 72,2% (9) + 1,3 (9) 43,8% (6) 2018/2019 «Арминия» Вторая Бундеслига 31 68,1% (14) -2,4 (34) 49% (3) 2019/2020 «Арминия» Вторая Бундеслига 34 79,2% (1) +7,8 (2) 46,5% (4) 2020/2021 «Арминия» Бундеслига 34 72,4% (2) +3,1 (1) 46,5% (3) 2021/2022 «Арминия» Бундеслига 33 73,9% (1) +4,8 (2) 45,7% (3) 2022/2023 «Ман Сити» АПЛ 3 93,3% (2) +3,1 (5) 45,8% (5) 2023/2024 «Ман Сити» АПЛ 9 76% (3) +2,7 (6) 39,7% (9)

Лонгболы — передачи длиной больше 40 ярдов (примерно 36,5 метра);

PSxG (Post-shot Expected Goals) — метрика, которая определяет опасность допущенных ударов относительно средних показателей всех голкиперов лиги. Чем лучше разница PSxG и пропущенных голов, тем чаще вратарь выручает команду, справляясь с самыми сложными выстрелами.

Важный контекст – в АПЛ у Ортеги слишком маленькая выборка (на дистанции, например, процент сейвов был бы меньше). Гораздо интереснее выступления за «Арминию». В одном из аутсайдеров Бундеслиги вратарь показывал статистику, сравнимую с конкурентами из топ-команд Германии. В 2021-м журнал Kicker даже назвал Ортегу «лучшим голкипером Бундеслиги после Мануэля Нойера».

За пять лет в «Арминии» у Ортеги был только один провальный сезон (2018/2019 во Второй Бундеслиге). При этом Штефан стабильно хорошо играл ногами: именно этот навык стал ключевым для «Ман Сити».

Родри назвал Ортегу лучшим вратарём мира после матча с «Тоттенхэмом»

За два года Ортега сыграл за «Сити» 33 матча во всех турнирах – основной Эдерсон либо залечивал травмы, либо отдыхал. Удивительный факт: во встречах с Ортегой у «МС» всего два поражения в основное время (оба – в Кубке лиги). В концовке сезона АПЛ-2022/2023 Ортега настолько здорово проявил себя c «Вест Хэмом» (3:0), «Челси» (1:0), «Брайтоном» (1:1) и в кубковых соревнованиях, что многие фанаты всерьёз призвали сделать немца основным на следующий год.

В текущей кампании у Ортеги было еще больше шансов из-за стабильных повреждений Эдерсона. На прошлой неделе, когда все фанаты «Арсенала» болели за «Тоттенхэм», вышедший на замену Ортега ликвидировал выход Сон Хын Мина один на один при счёте 1:0 в пользу «Сити». В этом эпизоде Гвардиола упал на газон и пережил весь спектр эмоций.

Штефан Ортега Фото: IMAGO/Sportimage/TASS

Возможно, этот сейв – ключевое событие в чемпионской гонке АПЛ (на уровне сумасшедшего удара Венсана Компани в матче с «Лестером» в 2019-м).

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри после игры с «Тоттенхэмом» выдал такое: «Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире».

Пеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Сколько голов они забили вместе с Гарри Кейном? Боже мой. В такие моменты определяется, какая у нас команда. Ортега спас нас, иначе чемпионом стал бы «Арсенал», это реальность».

Штефан совершил невероятный сейв. У него есть талант. Он в числе лучших вратарей, которых я видел за всю свою жизнь, в плане игры при выходах один на один.

У него немецкий стиль: он стоит, не падает. У Эдерсона уже четвёртая травма в сезоне. Но на Ортегу можно положиться, невероятный кипер. Наш тренер вратарей принял невероятное решение, когда посоветовал подписать его».

Джейми Каррагер в эфире Sky Sports тоже взорвался комплиментами: «Мы признали Ортегу лучшим игроком матча. Он, по сути, выиграл сейчас титул. По ходу сезона многое менялось, но, если посмотреть на эту игру, всё решил не гол Эрлинга Холанда и не ассист Кевина Де Брёйне. Если бы не было тех сейвов при счёте 1:0, «Арсенал» выиграл бы чемпионат. Вот насколько они были близки к этому. Момент Сон Хын Мина болельщики «Арсенала» будут вспоминать через пять, 10, 15 лет».

Гвардиола любит Ортегу. Но вратарь, скорее всего, уйдёт

Удивительно, но «Сити» никогда не проседал в качестве с Ортегой на поле: по игре ногами он немного уступает Эдерсону, однако Штефан точно не хуже в отражении ударов (возможно, даже лучше).

Контракт немца заканчивается летом. Клуб уже предлагал новое соглашение, но всё упирается в ограничение по зарплате для запасного вратаря (хотя, казалось бы, «МС» никогда не жалел деньги на резервистов). Плюс сам голкипер задумывается об уходе: считает, что достоин быть первым номером. Гвардиола, естественно, хочет оставить Штефана в клубе.

Хосеп Гвардиола и Штефан Ортега Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Еще один пункт мотивации – возможный вызов в сборную Германии. Ортега как-то попадал в расширенный список на Евро-2020, но так и не дождался дебюта. В новом клубе можно будет стать хотя бы «третьим после Нойера и тер Штегена».

Зимой на 31-летнего Ортегу уже выходил «Ноттингем Форест», которому в последний момент трансферного окна пришлось подписать Матца Селса из «Страсбурга». Возможно, Ортега ждёт предложения покруче.

По крайней мере, сейчас вратарю не до контрактных переговоров: Эдерсон выбыл из-за перелома глазницы до конца сезона. Впереди у Ортеги финал Кубка Англии с «МЮ».

По сути, дублёр может принести «Манчестер Сити» сразу два трофея. До Георгия Кырнаца, обыгравшего с ЦСКА «Реал» в Лиге чемпионов, далеко, но тоже неплохо.