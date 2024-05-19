«Сити» к чемпионству притащил вратарь-дублёр. Кто такой Штефан Ортега?

В Англии Хосеп Гвардиола довёл понятие «глубина состава» до абсолютного — скамейка «Манчестер Сити» (если нет травм) едва ли не сильнейшая в Европе.
Забетонирована даже вратарская позиция: летом 2022-го у Штефана Ортеги закончился контракт с «Арминией», и немец переехал в АПЛ. Этот трансфер точно не укладывался в привычную связку «сильный основной вратарь + дублёр слабее на всякий случай». Ведь Гвардиола забрал одного из лучших голкиперов Бундеслиги на тот момент.
Статистика Ортеги в последних семи сезонах (данные Opta)
|Сезон
|Клуб
|Турнир
|Матчи
|Процент сейвов (место в лиге)
|Разница PSxG и пропущенных (место в лиге)
|Процент успешных лонгболов (место в лиге)
|2017/2018
|«Арминия»
|Вторая Бундеслига
|34
|72,2% (9)
|+ 1,3 (9)
|43,8% (6)
|2018/2019
|«Арминия»
|Вторая Бундеслига
|31
|68,1% (14)
|-2,4 (34)
|49% (3)
|2019/2020
|«Арминия»
|Вторая Бундеслига
|34
|79,2% (1)
|+7,8 (2)
|46,5% (4)
|2020/2021
|«Арминия»
|Бундеслига
|34
|72,4% (2)
|+3,1 (1)
|46,5% (3)
|2021/2022
|«Арминия»
|Бундеслига
|33
|73,9% (1)
|+4,8 (2)
|45,7% (3)
|2022/2023
|«Ман Сити»
|АПЛ
|3
|93,3% (2)
|+3,1 (5)
|45,8% (5)
|2023/2024
|«Ман Сити»
|АПЛ
|9
|76% (3)
|+2,7 (6)
|39,7% (9)
- Лонгболы — передачи длиной больше 40 ярдов (примерно 36,5 метра);
- PSxG (Post-shot Expected Goals) — метрика, которая определяет опасность допущенных ударов относительно средних показателей всех голкиперов лиги. Чем лучше разница PSxG и пропущенных голов, тем чаще вратарь выручает команду, справляясь с самыми сложными выстрелами.
Важный контекст – в АПЛ у Ортеги слишком маленькая выборка (на дистанции, например, процент сейвов был бы меньше). Гораздо интереснее выступления за «Арминию». В одном из аутсайдеров Бундеслиги вратарь показывал статистику, сравнимую с конкурентами из топ-команд Германии. В 2021-м журнал Kicker даже назвал Ортегу «лучшим голкипером Бундеслиги после Мануэля Нойера».
За пять лет в «Арминии» у Ортеги был только один провальный сезон (2018/2019 во Второй Бундеслиге). При этом Штефан стабильно хорошо играл ногами: именно этот навык стал ключевым для «Ман Сити».
Родри назвал Ортегу лучшим вратарём мира после матча с «Тоттенхэмом»
За два года Ортега сыграл за «Сити» 33 матча во всех турнирах – основной Эдерсон либо залечивал травмы, либо отдыхал. Удивительный факт: во встречах с Ортегой у «МС» всего два поражения в основное время (оба – в Кубке лиги). В концовке сезона АПЛ-2022/2023 Ортега настолько здорово проявил себя c «Вест Хэмом» (3:0), «Челси» (1:0), «Брайтоном» (1:1) и в кубковых соревнованиях, что многие фанаты всерьёз призвали сделать немца основным на следующий год.
В текущей кампании у Ортеги было еще больше шансов из-за стабильных повреждений Эдерсона. На прошлой неделе, когда все фанаты «Арсенала» болели за «Тоттенхэм», вышедший на замену Ортега ликвидировал выход Сон Хын Мина один на один при счёте 1:0 в пользу «Сити». В этом эпизоде Гвардиола упал на газон и пережил весь спектр эмоций.
Штефан Ортега
Фото: IMAGO/Sportimage/TASS
Возможно, этот сейв – ключевое событие в чемпионской гонке АПЛ (на уровне сумасшедшего удара Венсана Компани в матче с «Лестером» в 2019-м).
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри после игры с «Тоттенхэмом» выдал такое: «Ортега был просто невероятен, у нас лучший вратарь в мире».
«Знаете, сколько раз Сон наказывал нас за последние семь-восемь лет? Сколько голов они забили вместе с Гарри Кейном? Боже мой. В такие моменты определяется, какая у нас команда. Ортега спас нас, иначе чемпионом стал бы «Арсенал», это реальность».
Штефан совершил невероятный сейв. У него есть талант. Он в числе лучших вратарей, которых я видел за всю свою жизнь, в плане игры при выходах один на один.
У него немецкий стиль: он стоит, не падает. У Эдерсона уже четвёртая травма в сезоне. Но на Ортегу можно положиться, невероятный кипер. Наш тренер вратарей принял невероятное решение, когда посоветовал подписать его».
Джейми Каррагер в эфире Sky Sports тоже взорвался комплиментами: «Мы признали Ортегу лучшим игроком матча. Он, по сути, выиграл сейчас титул. По ходу сезона многое менялось, но, если посмотреть на эту игру, всё решил не гол Эрлинга Холанда и не ассист Кевина Де Брёйне. Если бы не было тех сейвов при счёте 1:0, «Арсенал» выиграл бы чемпионат. Вот насколько они были близки к этому. Момент Сон Хын Мина болельщики «Арсенала» будут вспоминать через пять, 10, 15 лет».
Гвардиола любит Ортегу. Но вратарь, скорее всего, уйдёт
Удивительно, но «Сити» никогда не проседал в качестве с Ортегой на поле: по игре ногами он немного уступает Эдерсону, однако Штефан точно не хуже в отражении ударов (возможно, даже лучше).
Контракт немца заканчивается летом. Клуб уже предлагал новое соглашение, но всё упирается в ограничение по зарплате для запасного вратаря (хотя, казалось бы, «МС» никогда не жалел деньги на резервистов). Плюс сам голкипер задумывается об уходе: считает, что достоин быть первым номером. Гвардиола, естественно, хочет оставить Штефана в клубе.
Хосеп Гвардиола и Штефан Ортега
Фото: Sebastian Frej/Getty Images
Еще один пункт мотивации – возможный вызов в сборную Германии. Ортега как-то попадал в расширенный список на Евро-2020, но так и не дождался дебюта. В новом клубе можно будет стать хотя бы «третьим после Нойера и тер Штегена».
Зимой на 31-летнего Ортегу уже выходил «Ноттингем Форест», которому в последний момент трансферного окна пришлось подписать Матца Селса из «Страсбурга». Возможно, Ортега ждёт предложения покруче.
По крайней мере, сейчас вратарю не до контрактных переговоров: Эдерсон выбыл из-за перелома глазницы до конца сезона. Впереди у Ортеги финал Кубка Англии с «МЮ».
По сути, дублёр может принести «Манчестер Сити» сразу два трофея. До Георгия Кырнаца, обыгравшего с ЦСКА «Реал» в Лиге чемпионов, далеко, но тоже неплохо.