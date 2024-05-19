Теперь «Балтике» поможет только чудо

Нет, главный матч у «Балтики» не 2 июня. Круто войти в историю обладателем Кубка России, но

трофей – это, конечно, здорово, но место в РПЛ престижнее и важнее.

обыграть «Зенит» в финале будет почти невозможно;

Судьба калининградцев в элите решалась сначала с уже немотивированным «Ростовом» – сегодня, а потом – в 30-м туре. В гости в Калининград приедет «Локомотив».

В какой-то момент показалось, что команда Валерия Карпина доигрывает этот сезон. И уже просто устала бороться за очки. Помните ведь, как им непросто было в первых турах? Потом забрались в середину, а весна – вообще космос. Если, конечно, вычеркнуть из памяти два последних матча, которые «Ростов» проиграл – сначала «Локо», а потом и «Рубину». Но уже с первых минут матча на своём поле они показали: проигрывать в третий раз подряд дончане не собираются.

Перед матчем состоялось важное событие: Сергей Песьяков вышел к трибунам попрощаться с болельщиками. Всё это получилось не так трогательно как у Джикии. Тот появился в основе, а потом покинул поле под аплодисменты. Хотя роль голкипера в команде все эти годы тоже была весомой. Возможно, дело в том, что уходит из клуба не так, как того хотелось руководству. Известно, что «Ростов» предлагал продление контракта, но Сергей выбрал «Крылья Советов». И следующий сезон проведёт именно там.

Да, Песьяков был не всегда идеален в игре ногами. Особенно запоминались его косяки. Однако временный сменщик Сергея – Никита Медведев – просто магистр ошибок при передачах. Уже на второй минуте он неудачно выбил мяч, который оказался у Лисаковича, тот вылетел прямо на вратаря, но не попал в ворота. Хотя в подобных матчах моменты надо реализовывать.

Темп игры изначально был невысоким, а к 10-15-й минуте совсем упал. При этом активничать нужно было «Балтике», их соперник спокойно мог катать мяч под майским солнцем и ни о чём не думать. Несколько раз гости подбирались к воротам, но без конкретики. Зато «Ростов» примерно на 30-й минуте неожиданно включился.

Сначала Голенков пульнул в створ ворот головой, но гений-Латышонок вытащил. А через пару минут не смог спасти после блистательного удара Щетинина. Парень подобрался к штрафной и закинул точно в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Чуть ли не в следующей атаке – второй мяч. Азнауров навесил с угла штрафной, а Роналдо переиграл всех в воздухе. Потом побежал целовать эмблему клуба. Влюбился после нескольких месяцев в России.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казалось, это финиш для «Балтики». Да, команда умеет устраивать камбэки, но в первом тайме она была совсем уж незаметной. Да, на 42-й минуте из офсайда забил Лисакович, но нужно было что-то более серьёзное для настоящей угрозы воротам. Например, везение. И в добавленное к первому тайму время Медведев скверно вышел из ворот после углового, мяч отлетел к Фернандесу, который через спины защитников запустил его в сетку.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вот и шанс. Гол в раздевалку, а впереди весь второй тайм. Игнашевич сразу после перерыва выпустил Осипова и Козлова. И уже в самом начале балтийцы были обязаны сравнивать счёт. Осипов подрезал мяч после навеса Бистровича, рикошет от Осипенко, но Медведеву повезло. Вратарю даже не пришлось двигаться – просто зафиксировать мяч.

Этот момент так и остался самым опасным для гостей в тайме. Да, они больше контролировали мяч, старались обострять, но раз за разом натыкались на плотную оборону, с которой ничего не могли сделать. Карпин сбивал темп заменами, а перестановки Игнашевича были не так эффективны.

В концовке матча именно дончане были куда ближе к третьему голу, чем «Балтика» ко второму. Калининградцы остались на 15-м месте. Теперь им надо рассчитывать на поражение «Пари НН» с ЦСКА. Тогда у балтийцев будет больше шансов спастись. В любом случае надо побеждать «Локомотив» и рассчитывать, что «Факел» или «Пари НН» (в случае потери очков в ближайшем матче) проиграют в заключительном туре. Ведь статистика личных встреч у калининградцев с воронежцами и нижегородцами положительная. Но стечение стольких обстоятельств больше похоже на чудо.