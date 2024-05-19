«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»

Матч с «Рубином» стал для Георгия Джикии последним в спартаковской футболке. Капитана тепло встретили и душевно проводили. А после победной встречи с казанцами защитник ответил на интересующие общественность вопросы.

— Что сказали партнёрам в такой день?

— Что мы ещё встретимся и на стадионе. И в будущем мы всегда будем на связи.

— Каким будет ваше футбольное будущее?

— Сейчас поеду домой, переоденусь и поедем в ресторан. Кто захочет ― приедет.

— Если про футбол ― это одна из лучших игр «Спартака» в сезоне?

— Сложно сказать. Главное, что мы добились уверенной победы. Например, Тео Бонгонда забил сумасшедший гол, он очень хороший футболист.

— Как вы узнали о решении «Спартака» не продлевать с вами контракт?

— Мне об этом сказали не так давно. Как только это услышал, понял, что будущего в клубе нет.

— Ваша реакция?

— Поблагодарил, встал и вышел.

— А как отреагировали, когда видели, как с вами прощается стадион?

— Было очень приятно, как поддерживали, как провожали. Где-то в голове у меня был момент, что хотелось именно такого прощания: красиво, с благодарностью.

— Но вы не ожидали, что это произойдёт, когда вам будет 30 лет?

— Мы сейчас будем на возрасте внимание акцентировать? Я уже не мальчик, всё прекрасно могу понять и пережить. 30 лет ― хороший возраст для центрального защитника, всё только начинается.

— Томаш Амарал сказал, что у каждого игрока есть свой цикл, и ваш цикл закончен. Есть понимание, почему так случилось?

— Я не спрашивал. Всё, что мне было интересно, я услышал. Мы встретились, мне сообщили о решении клуба.

— Почему вам не предоставили шанс весной?

— Не задавал вопросы, потому что это уже не имело никакого значения. Всё в жизни бывает.

— Когда команда подошла вас чествовать, вы сказали: «Уберите руки, мне вас ещё хоронить». Вы остаётесь в РПЛ и переходите в клуб-конкурент?

— В жизни всё бывает, поживём – увидим. Сейчас у меня нет подписанного контракта ни с одним из клубов.

— Допускаете, что вернётесь в «Спартак» в другой должности?

— Всё бывает в жизни. Не хочу говорить громких слов. Разойдёмся на хорошей ноте со словами благодарности.

— Назовёте самые запоминающиеся моменты в «Спартаке»?

— За 7,5 года? Тащите стулья, будем долго об этом разговаривать. Очень много было моментов. Была Лига Европы, Лига чемпионов. Чемпион страны, обладатель Кубка, Суперкубка. Много всего было. Это можно спокойно садиться и долго вспоминать. Буду с теплотой это делать.

— Когда Гильермо Абаскаль покинул «Спартак», было ощущение, что вероятность того, что вы останетесь, повысилась.

— Было. Но обойдёмся тем фактом, что я услышал всё, что хотел. Решение принято. Могу сказать за себя: если бы было хоть какое-то предложение от клуба, я бы точно остался. Никакой финансовой истории не было.

— Есть клуб, в который вы точно никогда не перейдёте?

— В жизни всё может быть, только время покажет, настоящий я спартаковец или нет. Минувшей зимой мне было важно сделать всё возможное для клуба, поэтому я не рассматривал вариант с арендой.

— А Европу?

— Переговоры ни с кем не вёл, интерес из Европы был, Турция была. Сейчас, возможно, тоже есть. Посмотрим спокойно, впереди пять дней до следующего матча. Закончим историю, а потом будем вести работу. Конечно, мне интересно попробовать свои силы в за рубежом.

Георгий Джикия Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

— Есть кто-то в «Спартаке», кому не пожмёте руку?

— Для меня важно сохранить то, что вы сегодня видели. Народ не обманешь. Вы видели, как меня провожали, как аплодировали. Для меня это было самым важным. Я могу с высоко поднятой головой смотреть в глаза любому и жать руку. Уважаю решение клуба, мне сказали всё в лицо, всё было максимально корректно.

— Не хочется узнать причину?

— Всем всего самого хорошего и с благодарностью. Я услышал всё, что хотел.

— Есть желание что-то доказать «Спартаку», играя за новый клуб?

— В первую очередь мне надо себе доказывать. Конечно, буду действовать в интересах команды, в которой окажусь. Интерес каждой команды ― побеждать. Если останусь в РПЛ, буду выходить с мыслью побеждать.

— С вами связывались активные фанаты?

— Да. Мы обязательно с ними встретимся. Прекрасно понимаю, почему их сегодня не было. Я со всеми в хороших отношениях, поблагодарили друг друга за время, проведённое вместе.

— Конкуренция со Срджаном Бабичем сказалась на ваших отношениях?

— У нас с Бабичем отличные отношения. Наше общение не обострилось, он отличный парень. То, что он выходит – это решение клуба, тренера. Важно объективно оценивать себя. Когда ты часто не играешь, то теряешь в кондициях. Я стал слабее – это факт. Но есть время заняться собой и начать новую главу в жизни.