«Арсенал» — чемпион Англии. Просто среди людей

Вот и закончился очередной английский чемпионат. Это было круче, сочнее и колоритнее, чем в прошлом году. Хотя бы потому, что за титул боролись три клуба, попеременно сменяя друг друга на вершине. Первым в итоге снова стал «Манчестер Сити», а вторым опять пришёл «Арсенал». Об итогах команды Микеля Артеты – в колонке Константина Кринского.

28 побед – максимум в истории АПЛ для моего любимого клуба. Так что сезон очень даже исторический. Просто большинству на эти цифры плевать – ведь титул по-прежнему пылится на «Этихаде». Но негатива нет совсем – встречу 38-го тура с «Эвертоном» смотрел с облегчением и пониманием: решается всё не в этой игре.

Очень доволен командой в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Сейчас уже не стоит ныть, что «Сити» меньше ошибался. Даже пришлось болеть за «Тоттенхэм», прости господи! Но или Сон Хын Мин запорол отличный момент, или Штефан Ортега исполнил Эмилиано Мартинеса (кстати, экс-вратаря «Арсенала»).

Мне нравится, что в нынешнем сезоне «Арсенал» перестал быть до безумия зависимым от Мартина Эдегора, креативный ассортимент в трудные моменты расширялся, на созидательные роли выходили и другие футболисты. Оценил, как команда, в сущности, без центрфорварда провела почти весь сезон – Леандро Троссарду за постоянную роль «ложной девятки» моё почтение, а Артете – респект, что не стал каждый матч втупую ставить Габриэла Жезуса, даже когда он был здоров.

Кай Хаверц, Деклан Райс, Леандро Троссард и Букайо Сака Фото: Getty Images

Интересно, что в разные периоды на ведущие роли выходили разные игроки: Букайо Сака, Габриэл Мартинелли, Эдегор, Троссард, Кай Хаверц, Деклан Райс. Последний – просто сердце команды. Во всех смыслах. Летом не понимал, почему так много за него заплатили, но уже осенью осознал, как сильно ошибался. А уж сейчас – Деклан просто бальзамирует мою душу. И меч, и щит одновременно – и на годы.

Ещё бы выделил связку Габриэл Магальянс – Вильям Салиба, теперь она по-настоящему приобрела монолитность. Да и Бена Уайта нельзя не упомянуть – англичанин провёл шикарный сезон. Если продолжать тему защитников, то не ожидал, что Артета в итоге откажется от ложного фулбека в лице Александра Зинченко и поставит на край ранее центрального Якуба Кивёра или более оборонительного Такэхиро Томиясу.

Габриэл Магальянс, Вильям Салиба, Бен Уайт и Такэхиро Томиясу Фото: Getty Images

Только что завершившийся сезон был кайфовым ещё и потому, что в этот раз в чемпионской гонке «Арсенал» не убегал в страхе от «Сити», а боролся как в «Царе горы» за право обладать вершиной – ещё и с «Ливерпулем». Отличная получилась битва, в которой всё предопределили весьма редкие ошибки. Интересно, что судьбу чемпионства решил «Тоттенхэм». Который, в начале сезона казалось, будет участником этой рубки за золото. Круг, получается, замкнулся.

А если бы «Вест Хэм» внезапно остановил команду Хосепа Гвардиолы в последнем туре, я бы повесил в редакции над своим рабочим местом большущий портрет Дэвида Мойеса. Но чуда не случилось, что вполне обоснованно. Ведь «Манчестер Сити» и правда чемпион Англии – просто среди машин. Клуб борется сам с собой все эти годы, а «Ливерпуль» и «Арсенал» в разные периоды обозначают соперничество. И говорим мы об их успехах только с опорой на результаты гегемона. Историческое четвёртое чемпионство подряд это доказывает.

«Арсенал» сделал если не всё, то 95% для того, чтобы стать чемпионом. Команда выдержала конкуренцию до 38-го тура, стала разнообразнее и интереснее, чем год назад. Прогресс показали и футболисты, и тренер. И это параллельно участвуя в Лиге чемпионов, которой в прошлом сезоне у команды Артеты не было.

«Арсенал» – чемпион Англии среди людей. Чтобы обойти «Сити», важно трансформироваться в машину. Но если эта метаморфоза и случится, то уже в следующем сезоне. А за этот громадное спасибо.