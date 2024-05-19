Такого в истории РПЛ не было. «Зенит» — в «золотой» гонке благодаря ПЯТИ голам Кассьерры!

«Зенит» остаётся в борьбе за золотые медали РПЛ благодаря победе над «Ахматом» в Грозном с пятью (!) голами Кассьерры. Команда Сергея Семака отстаёт от «Динамо» на два очка. В последнем туре сине-бело-голубые должны побеждать «Ростов» в Санкт-Петербурге и ждать поражения лидера в Краснодаре – это единственная возможность сохранить титул.

«Зениту» требовалось выигрывать в Грозном, чтобы не выпасть из чемпионской гонки, поэтому Семак поставил максимально атакующий состав. Пока ещё действующий чемпион играл по схеме 4-1-3-2 с парой форвардов Кассьерра – Сергеев, которых поддерживало вторым темпом бразильское трио Вендел – Клаудиньо – Педро. Помимо того, на непривычной для себя позиции правого защитника вышел левша Дуглас Сантос, и этот тренерской ход мощно сработал, несмотря на то что капитан сыграл меньше 20 минут и был заменён из-за повреждения.

«Зенит» наконец-то попытался сыграть в быстрый футбол без лишнего перекатывания мяча и передач ради передач, которые не красят топ-команду. Дуглас раз за разом улетал вперёд и превращался в дополнительную фигуру у сине-бело-голубых впереди. Уже на третьей минуте он поучаствовал в голевой атаке, которая продолжилась попыткой Вендела ударить и классными действиями Кассьерры во вратарской. Колумбиец воспользовался своим преимуществом в физических качествах над Тодоровичем и решил эпизод тремя касаниями – пробил Опарина, подменявшего в воротах травмированного Шелию.

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А за первые девять минут «Зенит» забил столько же голов, сколько за предыдущие пять туров. Кассьерра быстро оформил дубль после того, как Вендел протащил мяч, а Дуглас Сантос зарядил в штангу с подбора. Перед этим матчем колумбиец только на один гол опережал в гонке бомбардиров Константина Тюкавина, но в Грозном стремительно отрывался от конкурента.

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Казалось, решивший вопрос с выживанием в РПЛ «Ахмат» вышел на поле без мотивации, тем не менее при счёте 0:2 команда Магомеда Адиева по-настоящему завелась. Зенитовцы чуть-чуть снизили концентрацию и ослабили хватку, а Конате уже через пару минут вернул хозяев в игру. Форварда «Ахмата» вроде бы контролировал в штрафной Эракович, однако в эпизод неудачно вмешался Барриос. Мяч отскочил к Мохамеду, и тот безупречно пробил низом.

И всё же чувствовалось, что «Зенит» более голоден до победы. Кассьерра мог заработать пенальти, когда получил по ноге от Швеца (судья Карасёв, очевидно, посчитал контакт недостаточно сильным для фола), а в итоге оформил хет-трик за 44 минуты. Его третий гол подготовили Вендел и Клаудиньо: колумбиец после кросса снова продавил в штрафной бедолагу Тодоровича.

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Если в первом тайме провалился боснийский легионер «Ахмата», то в начале второго чудовищную ошибку допустил тунисец Гандри. Зимний новичок южан сделал плохой пас назад на Опарина, а Сергеев доработал эпизод до конца и стал соавтором гола Кассьерры. Колумбиец оформил покер – окончательно уничтожил интригу.

Впрочем, поймавшему невероятный кураж Кассьерре и этого оказалось мало. Ещё одно достижение колумбийца в Грозном – пента-трик за 50 минут! «Ахмат» раскрылся и всё больше напоминал команду, которая на старте работы Адиева влетела со счётом 1:7 «Балтике». Забивая пятый гол, Кассьерра сам разогнал атаку пасом на Вендела и завершил её выходом один на один. Шатара отстал от лучшего снайпера РПЛ, как пассажир от электрички.

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Кассьерра повторил рекорды Виктора Панченко и Олега Веретенникова, которые делали пента-трик в чемпионате России соответственно в 1994 и 1998 годах. То есть ещё до создания РПЛ. А у «Зенита» в российской истории пять мячей в одной игре забивал только Александр Кержаков в Кубке России – омскому «Иртышу» 20 лет назад. Кассьерра в Грозном совершил 11 касаний мяча в штрафной соперника и нанёс семь ударов по воротам. Этого хватило колумбийцу для пента-трика.

Удивительно, что после 50 минут такой результативной игры голы внезапно закончились. «Ахмат» шёл в атаку крупными силами и искал второй мяч, но не нашёл. «Зенит» успокоился, Кассьерра – тоже. У колумбийца теперь 21 гол в сезоне РПЛ. Если вопрос с чемпионством отложен до последнего тура, то в гонке бомбардиров точно победит колумбиец.