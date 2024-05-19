«Барса» забирает серебро. Хотя ещё недавно в этом были сомнения

Теперь это можно сказать официально: «Барса» становится второй в нынешнем чемпионате Испании. Теперь у «Жироны» нет даже математических шансов обойти соседей (и по таблице, и географических). Команда Хави победила на своём поле «Райо Вальекано» и оторвалась на четыре очка за тур до конца сезона.

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте. Ламин Ямал на ложном движении ушёл от соперника, потом повторил этот же приём и изящным черпачком забросил на Роберта Левандовского. Поляк принял мяч на грудь и моментально пробил из убойной позиции – без шансов для вратаря.

«Барселона» — «Райо Вальекано» Фото: David Ramos/Getty Images

После этого игра проходила достаточно спокойно. Хозяева допустили лишь один по-настоящему опасный момент у своих ворот в первом тайме. Пате Сисс пытался перекинуть вратаря «Барсы», но чуть-чуть перебросил и ворота. С другой стороны, каталонцы до перерыва получили три жёлтых карточки (Ямал, Рафинья и Кубарси) – нельзя сказать, что матч давался легко.

На 40-й минуте «Барселона» была близка ко второму голу. Рафинья подал угловой, а Серхи Роберто с острого угла пробил в ближний угол, но попал в штангу. На второй тайм полузащитник уже не вышел (хотя едва ли из-за этого промаха) – на поле появился Андреас Кристенсен.

«Барселона» — «Райо Вальекано» Фото: David Ramos/Getty Images

«Барса» пыталась усыпить соперника владением, и на больших отрезках матча это получалось. Правда, на 57-й минуте гости убежали в контратаку, и Альваро Гарсия был близок к тому, чтобы сравнять счёт, но спас Марк-Андре тер Штеген. Он же на 70-й минуте справился с опасным ударом Иси Паласона.

В результате «Барса» решила добить соперника, чтобы не рисковать. Феликс показал классный дриблинг в чужой штрафной, обведя двух защитников, но забить сам не смог. Мяч отскочил к Педри, и он вколотил его в ворота. А через пару минут уже оформил дубль. И снова гол сделали игроки, который вышли на замену. Рональд Араухо вырезал передачу из глубины, а Педри поставил корпус (да, так бывает) и точно пробил по воротам.

«Барселона» — «Райо Вальекано» Фото: David Ramos/Getty Images

На этом судьба второго места в чемпионате была решена. Теперь главная интрига для «Барселоны» – останется ли Хави в клубе на следующий сезон. Видимо, скоро всё определится. Ну а что касается «Райо», то, несмотря на поражение, команда сохранила место в Ла Лиге, потому что в параллельной встрече «Кадис» потерял очки и вылетел вместе с «Гранадой» и «Альмерией».