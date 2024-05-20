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Чемпионат Англии: лучшие игроки Манчестер Сити в сезоне-2023/2024 АПЛ – Холанд, Де Брёйне, Фоден, рейтинг, голосование

Лучший игрок «Манчестер Сити» в АПЛ сезона-2023/2024
Анатолий Романов
Лучший игрок «Ман Сити» в АПЛ сезона-2023/2024
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Определяем самого ценного футболиста в составе чемпионов Англии.

«Манчестер Сити» защитил титул чемпионов Англии. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает доминировать в АПЛ, а её игроки — собирать самые ценные индивидуальные награды. Пятый год подряд представитель этого клуба получил приз лучшему игроку сезона. На сей раз трофей достался Филу Фодену. Согласны с этим решением АПЛ?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать сильнейшего игрока «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне АПЛ. В этом списке почти все футболисты команды, выходившие на поле в чемпионате Англии, – 20 человек. От лучшего бомбардира Эрлинга Холанда и лучшего ассистента Кевина Де Брёйне до молодого Оскара Бобба и запасного голкипера Штефана Ортеги. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.

Рейтинг: Лучший игрок «Манчестер Сити» в АПЛ сезона-2023/2024
Фил Фоден
Фото: Julian Finney/Getty Images
1 место

Фил Фоден

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 35 (2870).

Голы и голевые передачи: 19+8.

Родри
Фото: Julian Finney/Getty Images
2 место

Родри

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 34 (2938).

Голы и голевые передачи: 8+9.

Кевин Де Брёйне
Фото: Matt McNulty/Getty Images
3 место

Кевин Де Брёйне

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 18 (1228).

Голы и голевые передачи: 4+10.

Эрлинг Холанд
Фото: Julian Finney/Getty Images
4 место

Эрлинг Холанд

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 31 (2559).

Голы и голевые передачи: 27+5.

Бернарду Силва
Фото: Clive Rose/Getty Images
5 место

Бернарду Силва

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 33 (2581).

Голы и голевые передачи: 6+9.

Йошко Гвардиол
Фото: Alex Livesey/Getty Images
6 место

Йошко Гвардиол

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 28 (2330).

Голы и голевые передачи: 4+1.

Хулиан Альварес
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
7 место

Хулиан Альварес

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 36 (2658).

Голы и голевые передачи: 11+9.

Кайл Уолкер
Фото: Stu Forster/Getty Images
8 место

Кайл Уолкер

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 32 (2768).

Голы и голевые передачи: 0+4.

Эдерсон
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
9 место

Эдерсон

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 33 (2789).

Пропущенные мячи: 27.

Рубен Диаш
Фото: Michael Regan/Getty Images
10 место

Рубен Диаш

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (2557).

Голы и голевые передачи: 0+0.

Штефан Ортега
Фото: Justin Setterfield/Getty Images
11 место

Штефан Ортега

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 9 (631)

Пропущенные мячи: 7

Жереми Доку
Фото: Alex Pantling/Getty Images
12 место

Жереми Доку

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 29 (1595).

Голы и голевые передачи: 3+8.

Натан Аке
Фото: Michael Regan/Getty Images
13 место

Натан Аке

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 29 (2042).

Голы и голевые передачи: 2+2.

Мануэль Аканджи
Фото: Richard Heathcote/Getty Images
14 место

Мануэль Аканджи

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (2512).

Голы и голевые передачи: 2+0.

Джон Стоунз
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
15 место

Джон Стоунз

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 16 (1063).

Голы и голевые передачи: 1+0.

Джек Грилиш
Фото: Julian Finney/Getty Images
16 место

Джек Грилиш

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 20 (1001).

Голы и голевые передачи: 3+1.

Матео Ковачич
Фото: Alex Livesey/Getty Images
17 место

Матео Ковачич

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (1546).

Голы и голевые передачи: 1+1.

Оскар Бобб
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
18 место

Оскар Бобб

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 14 (291).

Голы и голевые передачи: 1+0.

Рико Льюис
Фото: Matt McNulty/Getty Images
19 место

Рико Льюис

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 16 (805).

Голы и голевые передачи: 2+0.

Матеус Нунес
Фото: Michael Steele/Getty Images
20 место

Матеус Нунес

Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 17 (655).

Голы и голевые передачи: 0+2.

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