Лучший игрок «Манчестер Сити» в АПЛ сезона-2023/2024

«Манчестер Сити» защитил титул чемпионов Англии. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает доминировать в АПЛ, а её игроки — собирать самые ценные индивидуальные награды. Пятый год подряд представитель этого клуба получил приз лучшему игроку сезона. На сей раз трофей достался Филу Фодену. Согласны с этим решением АПЛ?

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать сильнейшего игрока «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне АПЛ. В этом списке почти все футболисты команды, выходившие на поле в чемпионате Англии, – 20 человек. От лучшего бомбардира Эрлинга Холанда и лучшего ассистента Кевина Де Брёйне до молодого Оскара Бобба и запасного голкипера Штефана Ортеги. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.