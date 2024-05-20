Лучший игрок «Манчестер Сити» в АПЛ сезона-2023/2024

«Манчестер Сити» защитил титул чемпионов Англии. Команда Хосепа Гвардиолы продолжает доминировать в АПЛ, а её игроки — собирать самые ценные индивидуальные награды. Пятый год подряд представитель этого клуба получил приз лучшему игроку сезона. На сей раз трофей достался Филу Фодену. Согласны с этим решением АПЛ?
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Предлагаем вам поучаствовать в опросе и выбрать сильнейшего игрока «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне АПЛ. В этом списке почти все футболисты команды, выходившие на поле в чемпионате Англии, – 20 человек. От лучшего бомбардира Эрлинга Холанда и лучшего ассистента Кевина Де Брёйне до молодого Оскара Бобба и запасного голкипера Штефана Ортеги. Ждём ваших голосов! Пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных.
Фил Фоден
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 35 (2870).
Голы и голевые передачи: 19+8.
Родри
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 34 (2938).
Голы и голевые передачи: 8+9.
Кевин Де Брёйне
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 18 (1228).
Голы и голевые передачи: 4+10.
Эрлинг Холанд
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 31 (2559).
Голы и голевые передачи: 27+5.
Бернарду Силва
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 33 (2581).
Голы и голевые передачи: 6+9.
Йошко Гвардиол
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 28 (2330).
Голы и голевые передачи: 4+1.
Хулиан Альварес
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 36 (2658).
Голы и голевые передачи: 11+9.
Кайл Уолкер
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 32 (2768).
Голы и голевые передачи: 0+4.
Эдерсон
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 33 (2789).
Пропущенные мячи: 27.
Рубен Диаш
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (2557).
Голы и голевые передачи: 0+0.
Штефан Ортега
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 9 (631)
Пропущенные мячи: 7
Жереми Доку
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 29 (1595).
Голы и голевые передачи: 3+8.
Натан Аке
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 29 (2042).
Голы и голевые передачи: 2+2.
Мануэль Аканджи
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (2512).
Голы и голевые передачи: 2+0.
Джон Стоунз
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 16 (1063).
Голы и голевые передачи: 1+0.
Джек Грилиш
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 20 (1001).
Голы и голевые передачи: 3+1.
Матео Ковачич
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 30 (1546).
Голы и голевые передачи: 1+1.
Оскар Бобб
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 14 (291).
Голы и голевые передачи: 1+0.
Рико Льюис
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 16 (805).
Голы и голевые передачи: 2+0.
Матеус Нунес
Сыгранные матчи в сезоне АПЛ (минуты): 17 (655).
Голы и голевые передачи: 0+2.