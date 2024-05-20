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Медиалига, пятый сезон: результаты матчей 5-го тура, какой счёт, Амкал, Чисто Питер, 2DROTS, Народная команда

«Зенит» сильнее «Спартака» теперь и в медиафутболе. Обзор 5-го тура Медиалиги
Максим Хрущ
«Чисто Питер» — «Народная команда»
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«Чисто Питер» и «Народная команда» сыграли на легендарном Петровском.

В Медиалиге начинают вырисовываться турнирные расклады в группах. Накануне состоялись матчи 5-го тура, после которых везде есть единоличный лидер. Также новый тур сформировал чёткое представление о главных аутсайдерах медийного первенства.

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Голливуд в матче «Родины Медиа» и Fight Nights

Стартовый матч тура получился максимально горячим. Команды показали яркий футбол с драматичной развязкой, а украшением игры стало появление на поле в составе Fight Nights легенды российского футбола Романа Павлюченко.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 11:30 МСК
Родина Медиа
Окончен
2 : 2
6 : 5
Fight Nights
1:0 Лукичев – 10'     2:0 Родя Родионов – 36'     2:1 Абациев – 50'     2:2 Абациев – 50'    
Удаления: Будаков – 50' / нет

«Родина» играла уверенно, забила два мяча и спокойно вела дело к победе. Однако особые правила Медиалиги добавили огня этому матчу. Fight Nights на три минуты взяли красный мяч, гол которым считается за два, и попытались организовать финальный штурм. После углового «Родина Медиа» убежала в контратаку и забила гол тем самым красным мячом. Счёт должен был стать 4:0, однако радость команды Саши T-Killah оказалась преждевременной. Fight Nights использовали карточку челленджа (запрос на просмотр VAR). Как оказалось, не зря — во время углового мяч попал в руку игроку «Родины». Поэтому судья отменил гол в ворота команды бойцов и подарил им пенальти.

11-метровый красным мячом Fight Nights реализовали и перевели игру в буллитальти. Однако этим они лишь отсрочили своё поражение. В послематчевой серии сильнее и удачливее оказалась «Родина Медиа», которая забрала два очка. А Fight Nights благодаря голливудскому камбэку заработали одно.

«Тандем» — D Media: заруба мощных новичков

Далеко не все новички пятого сезона Медиалиги оправдывают ожидания. Однако это не касается «Тандема» и D Media, которые и в футбол порядочно играют, и в медийке что-то пытаются делать (пусть и не всегда удачно). Очное противостояние топовых новичков получилось интересным.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:40 МСК
Тандем
Окончен
4 : 3
FC DMEDIA
1:0 Чередниченко – 14'     2:0 Шабичев – 30'     3:0 Рощин – 31'     3:1 Концедайлов – 31'     4:1 Родный – 44'     4:2 Драгун – 45'     4:3 Драгун – 45'    
Удаления: Макаров – 38' / нет

«Тандем» мощно атаковал и забил три рабочих гола. Потом D Media отыграла один мяч, сохранив призрачную надежду на спасение. Но чуть позже «Тандем» интригу добил, оформив четвёртое взятие ворот. В концовке матча белорусская команда забила красным мячом, сократив отставание в счёте до минимума (3:4). Однако времени на полноценный камбэк уже не хватило.

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Падение «Эгриси» продолжается, теперь их обыграл «Матч»

Будущее «Эгриси» после смерти идейного вдохновителя Василия Уткина, похоже, под большим вопросом. Команда играет без огня в глазах и не может составить конкуренцию даже одному из аутсайдеров сезона — «Матч ТВ». Сейчас, глядя на результаты «Эгриси», не верится, что эта команда — бронзовый призёр прошлого розыгрыша МФЛ.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 17:40 МСК
Эгриси
Окончен
1 : 5
ФК Матч
1:0 Зорин – 9'     1:1 Горбанец – 16'     1:2 Фаттахов – 22'     1:3 Хатажёнков – 27'     1:4 Игнатов – 47'     1:5 Игнатов – 47'    

«Эгриси» забил быстрый гол, но после бодрого начала команда сдулась. «Матч» ответил четырьмя взятиями ворот, одно из которых случилось красным мячом. А ещё был крутой гол дальним ударом.

Медийная встреча «Спартака» и «Зенита»: «Чисто Питер» обыграл «Народную команду»

Одно из главных дерби российского футбола вышло на уровень Медиалиги. Команда фанатов «Спартака» («Народная команда») встретилась с медиаклубом «Зенита» («Чисто Питер»).

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа C. 5-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Чисто Питер
Окончен
1 : 0
Народная команда
1:0 Кабаев – 12'    

В первую очередь этот матч запомнился масштабной вывеской и антуражем. Игра проходила в Санкт-Петербурге на легендарном «Петровском». Исход встречи решил единственный гол, его забил игрок «Чисто Питера» Евгений Кабаев. Получается, «Зенит» обозначил свою доминацию над «Спартаком» в последние годы не только в большом, но и в медийном футболе. Зато у «Народной» было больше болельщиков на трибунах — команду поддерживали активные фанаты «Спартака».

Lotus в большинстве не разобрался с «Автобусом»

Lotus — главный неудачник в футбольном плане среди новичков лиги. Команда до сих пор не добыла ни одной победы. На этот раз медиаклуб музыкального лейбла проиграл нестабильному, но яркому FC Bus.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 5-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Lotus
Окончен
0 : 0
4 : 5
FC Bus
Удаления: нет / Дубников – 2'

Для «Автобуса» встреча началась не лучшим образом. Уже на стартовых минутах нападающий Кирилл Дубников пошёл в опасный стык и заработал красную карточку. FC Bus практически весь матч провёл в меньшинстве, но это не помешало диктовать свою игру. Lotus, несмотря на численное преимущество, отбивался. Команды обменялись голами, но оба взятия ворот отменили после просмотра VAR. Игра завершилась нулевой ничьей и перешла в серию буллитальти, где на характере победил FC Bus — 5:4.

Редкий случай, когда «Козлы» оседлали «Коней»

Битва «Козлов» и «Коней» — это вовсе не новый выпуск «В мире животных». Это противостояние медийных команд, которое получилось результативным и событийным.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа D. 5-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Козлы
Окончен
3 : 1
Кони
0:1 Panama Пономарев – 21'     1:1 Зоиров – 30'     2:1 Голятов – 42'     3:1 Рыбаков – 44'    
Удаления: нет / Поликарпов – 29'

«Кони» вышли вперёд, забив быстрый гол. А потом их футболист получил красную карточку, что сломало игру. «Козлы» церемониться не стали и уверенно реализовали большинство. Команда Гуди забила три гола и спокойно оформила третью победу в сезоне.

Двукратный чемпион оказался не по зубам дерзким выскочкам

Матч 2DROTS и «Денег Рокетов» считался одним из центральных в 5-м туре МФЛ. Однако нельзя сказать, что игра целиком оправдала ожидания. Первый тайм закончился с нулями на табло, а во второй половине встречи двукратный чемпион уверенно разобрался с дерзкими выскочками.

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа B. 5-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
2DROTS
Окончен
2 : 0
Деньги Рокетов
1:0 Газданов – 61'     2:0 Курзенёв – 70'    

«Самураи» забили дважды, хотя могли делать счёт и крупнее. На помощь «Деньгам Рокетов» приходил каркас ворот. Итоговые 2:0 подтвердили, что двукратный чемпион имеет серьёзные виды на третий титул. А вот «Деньги Рокетов», чьё появление в лиге вызвало море хейта, пока не могут найти свою игру.

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Команда Басты проиграла очередной матч

Как бы Баста ни старался зажигать на бровке и трибунах, «СКА-Ростов» пока что играет посредственно. Ни одной победы со старта сезона — это явно не то, на что надеялся известный рэпер при переходе из профессионального футбола в медийный. Однако и соперник у ростовчан в этот раз был серьёзный: чемпион прошлого сезона — «Титан».

Winline Медиалига. 5-й сезон . Группа A. 5-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Титан
Окончен
5 : 1
СКА-Ростов
0:1 Гайнуллин – 1'     1:1 Шустиков – 12'     2:1 Малания – 18'     3:1 Бирюков – 19'     4:1 Вагидов – 27'     5:1 Вагидов – 36'    

«СКА-Ростов» забил быстрый гол, но потом «Титан» взял игру под контроль и не отпустил её до финального свистка. Итог — уверенные 5:1 в пользу команды Александра Зуева. Зато СКА в очередной раз может похвастаться тем, что Баста заряжал с фанатами на трибуне.

По итогам пяти туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», D Media и «Броук Бойз». Их ближайшие преследователи (вторые места с восемью-девятью очками) — «Тандем», 2DROTS, GOATS и «Родина Медиа». Главные аутсайдеры пятого сезона — «Народная команда», у которой до сих пор нет очков, и Lotus с одним очком в активе. С турнирной таблицей МФЛ-5 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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