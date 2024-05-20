«Зенит» сильнее «Спартака» теперь и в медиафутболе. Обзор 5-го тура Медиалиги

В Медиалиге начинают вырисовываться турнирные расклады в группах. Накануне состоялись матчи 5-го тура, после которых везде есть единоличный лидер. Также новый тур сформировал чёткое представление о главных аутсайдерах медийного первенства.

Голливуд в матче «Родины Медиа» и Fight Nights

Стартовый матч тура получился максимально горячим. Команды показали яркий футбол с драматичной развязкой, а украшением игры стало появление на поле в составе Fight Nights легенды российского футбола Романа Павлюченко.

«Родина» играла уверенно, забила два мяча и спокойно вела дело к победе. Однако особые правила Медиалиги добавили огня этому матчу. Fight Nights на три минуты взяли красный мяч, гол которым считается за два, и попытались организовать финальный штурм. После углового «Родина Медиа» убежала в контратаку и забила гол тем самым красным мячом. Счёт должен был стать 4:0, однако радость команды Саши T-Killah оказалась преждевременной. Fight Nights использовали карточку челленджа (запрос на просмотр VAR). Как оказалось, не зря — во время углового мяч попал в руку игроку «Родины». Поэтому судья отменил гол в ворота команды бойцов и подарил им пенальти.

11-метровый красным мячом Fight Nights реализовали и перевели игру в буллитальти. Однако этим они лишь отсрочили своё поражение. В послематчевой серии сильнее и удачливее оказалась «Родина Медиа», которая забрала два очка. А Fight Nights благодаря голливудскому камбэку заработали одно.

«Тандем» — D Media: заруба мощных новичков

Далеко не все новички пятого сезона Медиалиги оправдывают ожидания. Однако это не касается «Тандема» и D Media, которые и в футбол порядочно играют, и в медийке что-то пытаются делать (пусть и не всегда удачно). Очное противостояние топовых новичков получилось интересным.

«Тандем» мощно атаковал и забил три рабочих гола. Потом D Media отыграла один мяч, сохранив призрачную надежду на спасение. Но чуть позже «Тандем» интригу добил, оформив четвёртое взятие ворот. В концовке матча белорусская команда забила красным мячом, сократив отставание в счёте до минимума (3:4). Однако времени на полноценный камбэк уже не хватило.

Падение «Эгриси» продолжается, теперь их обыграл «Матч»

Будущее «Эгриси» после смерти идейного вдохновителя Василия Уткина, похоже, под большим вопросом. Команда играет без огня в глазах и не может составить конкуренцию даже одному из аутсайдеров сезона — «Матч ТВ». Сейчас, глядя на результаты «Эгриси», не верится, что эта команда — бронзовый призёр прошлого розыгрыша МФЛ.

«Эгриси» забил быстрый гол, но после бодрого начала команда сдулась. «Матч» ответил четырьмя взятиями ворот, одно из которых случилось красным мячом. А ещё был крутой гол дальним ударом.

Медийная встреча «Спартака» и «Зенита»: «Чисто Питер» обыграл «Народную команду»

Одно из главных дерби российского футбола вышло на уровень Медиалиги. Команда фанатов «Спартака» («Народная команда») встретилась с медиаклубом «Зенита» («Чисто Питер»).

В первую очередь этот матч запомнился масштабной вывеской и антуражем. Игра проходила в Санкт-Петербурге на легендарном «Петровском». Исход встречи решил единственный гол, его забил игрок «Чисто Питера» Евгений Кабаев. Получается, «Зенит» обозначил свою доминацию над «Спартаком» в последние годы не только в большом, но и в медийном футболе. Зато у «Народной» было больше болельщиков на трибунах — команду поддерживали активные фанаты «Спартака».

Lotus в большинстве не разобрался с «Автобусом»

Lotus — главный неудачник в футбольном плане среди новичков лиги. Команда до сих пор не добыла ни одной победы. На этот раз медиаклуб музыкального лейбла проиграл нестабильному, но яркому FC Bus.

Для «Автобуса» встреча началась не лучшим образом. Уже на стартовых минутах нападающий Кирилл Дубников пошёл в опасный стык и заработал красную карточку. FC Bus практически весь матч провёл в меньшинстве, но это не помешало диктовать свою игру. Lotus, несмотря на численное преимущество, отбивался. Команды обменялись голами, но оба взятия ворот отменили после просмотра VAR. Игра завершилась нулевой ничьей и перешла в серию буллитальти, где на характере победил FC Bus — 5:4.

Редкий случай, когда «Козлы» оседлали «Коней»

Битва «Козлов» и «Коней» — это вовсе не новый выпуск «В мире животных». Это противостояние медийных команд, которое получилось результативным и событийным.

«Кони» вышли вперёд, забив быстрый гол. А потом их футболист получил красную карточку, что сломало игру. «Козлы» церемониться не стали и уверенно реализовали большинство. Команда Гуди забила три гола и спокойно оформила третью победу в сезоне.

Двукратный чемпион оказался не по зубам дерзким выскочкам

Матч 2DROTS и «Денег Рокетов» считался одним из центральных в 5-м туре МФЛ. Однако нельзя сказать, что игра целиком оправдала ожидания. Первый тайм закончился с нулями на табло, а во второй половине встречи двукратный чемпион уверенно разобрался с дерзкими выскочками.

«Самураи» забили дважды, хотя могли делать счёт и крупнее. На помощь «Деньгам Рокетов» приходил каркас ворот. Итоговые 2:0 подтвердили, что двукратный чемпион имеет серьёзные виды на третий титул. А вот «Деньги Рокетов», чьё появление в лиге вызвало море хейта, пока не могут найти свою игру.

Команда Басты проиграла очередной матч

Как бы Баста ни старался зажигать на бровке и трибунах, «СКА-Ростов» пока что играет посредственно. Ни одной победы со старта сезона — это явно не то, на что надеялся известный рэпер при переходе из профессионального футбола в медийный. Однако и соперник у ростовчан в этот раз был серьёзный: чемпион прошлого сезона — «Титан».

«СКА-Ростов» забил быстрый гол, но потом «Титан» взял игру под контроль и не отпустил её до финального свистка. Итог — уверенные 5:1 в пользу команды Александра Зуева. Зато СКА в очередной раз может похвастаться тем, что Баста заряжал с фанатами на трибуне.

По итогам пяти туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», D Media и «Броук Бойз». Их ближайшие преследователи (вторые места с восемью-девятью очками) — «Тандем», 2DROTS, GOATS и «Родина Медиа». Главные аутсайдеры пятого сезона — «Народная команда», у которой до сих пор нет очков, и Lotus с одним очком в активе. С турнирной таблицей МФЛ-5 можно ознакомиться на «Чемпионате».