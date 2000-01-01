Финальный прогноз на чемпиона РПЛ
Чемпионская гонка в РПЛ в этом сезоне по-настоящему напряжённая. Обладатель титула определится в 30-м туре. Перед заключительными матчами Opta обновила прогноз на чемпионство. Какие шансы у клубов?
«Краснодар» (53 очка)
Несмотря на победу над «Сочи» (3:2), шансы «быков» на титул снизились с 19,8% до 18,7%. Куда больше вероятность, что краснодарцы займут второе (30,9%) или третье (50,5%) место.
«Зенит» (54 очка)
После разгрома «Ахмата» (5:1) шансы петербуржцев на титул подросли с 29,5% до 30,9%. Вероятность стать вице-чемпионом — 50,5%, взять бронзу — 18,7%.
«Динамо» (56 очков)
Победа над «Крыльями Советов» (4:1) оставила шансы бело-голубых на победу практически неизменными: вместо 50,7% стало 50,5%. Вероятность занять второе место — 18,7%, а третье — 30,9%.
Развязка чемпионской гонки в РПЛ. У кого больше шансов на титул?
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