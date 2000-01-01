Фанаты «Ливерпуля» спели для Клоппа. Видео
Юрген провёл свой последний матч в качестве тренера «Ливерпуля» и попрощался с командой. Болельщики трогательно отблагодарили немца, спев ему легендарную You will never walk alone.
Болельщики «Ливерпуля» спели для Клоппа You will never walk alone. Видео
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