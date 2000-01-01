Футболистки «Челси» празднуют как Роналду. Видео
Женская команда «Челси» обыграла «Манчестер Юнайтед» (6:0) и взяла пятое чемпионство АПЛ подряд. На праздновании титула футболистки повторили культовое празднование Роналду. Криштиану это точно оценит!
Футболистки «Челси» отпраздновали чемпионство в стиле Роналду. Видео
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