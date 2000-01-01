Кассьерра — третий игрок в истории чемпионатов России с пента-триком

Кто в России оформлял пента-трик, кроме Кассьерры?

Матео забил пять голов в матче с «Ахматом» (5:1). Его пента-трик стал первым в истории РПЛ (с 2001 года). Но в 90-х в чемпионате России пять голов за матч забивали ещё двое.