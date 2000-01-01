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Кто в России оформлял пента-трик, кроме Кассьерры?
Кто в России оформлял пента-трик, кроме Кассьерры?
Матео забил пять голов в матче с «Ахматом» (5:1). Его пента-трик стал первым в истории РПЛ (с 2001 года). Но в 90-х в чемпионате России пять голов за матч забивали ещё двое.
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Виктор Панченко
Виктор Панченко
В сезоне-1993/1994 нападающий «КАМАЗа» забил пять голов в ворота «Спартака» (6:0) из Владикавказа.
Олег Веретенников
Олег Веретенников
Форвард «Ротора» оформил пента-трик в сезоне-1997/1998 в ворота «Шинника» (6:2).
Кассьерра — третий игрок в истории чемпионатов России с пента-триком
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