У Родри самая длительная беспроигрышная серия в истории футбола

Родри побил крутейший рекорд Мальдини

Матч «Сити» – «Вест Хэм» (3:1) стал для Родри 74-м без поражений — это самая продолжительная серия в истории футбола. Он побил рекорд 31-летней давности, который принадлежал сразу двум футболистам!