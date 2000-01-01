Родри побил крутейший рекорд Мальдини
Матч «Сити» – «Вест Хэм» (3:1) стал для Родри 74-м без поражений — это самая продолжительная серия в истории футбола. Он побил рекорд 31-летней давности, который принадлежал сразу двум футболистам!
Паоло Мальдини
Беспроигрышная серия итальянца началась в 1991 году и продолжалась вплоть до 1993 года. Защитник не проигрывал 73 матча кряду.
Деметрио Альбертини
Беспроигрышная серия Деметрио Альбертини началась в 1989 году и длилась вплоть до 1993 года. Полузащитник не проигрывал 73 матча.
У Родри самая длительная беспроигрышная серия в истории футбола
Читайте также
Этот сезон — самый результативный в истории АПЛ
Гвардиола вышел на второе место по титулам АПЛ
Кто в России оформлял пента-трик, кроме Кассьерры?
Футболистки «Челси» празднуют, как Роналду. Видео
ПАОК масштабно отметил чемпионство! Видео
«ШЮ» установил антирекорд чемпионатов Англии
Фанаты «Ливерпуля» спели для Клоппа. Видео
Финальный прогноз на чемпиона РПЛ
«Аталанта» бурно отметила выход в ЛЧ. Видео
Палмер стал лучшим молодым игроком сезона АПЛ
Мбаппе купил портрет Пеле за € 520 тысяч!
Роналду побил крутой рекорд в Саудовской Аравии
Восковой Мбаппе появится в музее мадам Тюссо
Клопп попрощался с персоналом «Ливерпуля». Видео
Палмер побил крутой рекорд Азара
Артета награжден орденом Изабеллы Католической!