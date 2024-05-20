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Пари НН — ЦСКА — 2:6, обзор, видео голов Облякова, Мусаева, Зделара, Заболотного, Глебова, Давилы, 20 мая 2024 года

Когда закончится этот позор? Теперь Нижний получил шесть от ЦСКА
Никита Паглазов
«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА — 2:6, обзор
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«Пари НН» пока спасает преимущество, созданное в первой части сезона. Но прямой вылет ещё возможен.

ЦСКА провалил сезон. Команда финиширует вне топ-5 РПЛ, а в Кубке России не удалось добраться до Суперфинала. Добавить хоть немного радости болельщикам могут пару побед на финише. В 29-м туре армейцы приехали в гости к «Пари НН». Нижегородцы – худшая команда весны в РПЛ. А за два матча до финиша у клуба есть перспектива провалиться в Первую лигу.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 6
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'     1:3 Стоцкий – 48'     1:4 Давила – 56'     2:4 Босельи – 77'     2:5 Заболотный – 83'     2:6 Глебов – 90'    

С первых минут гости забрали инициативу. «Пари НН» выглядит очень слабо после рестарта, так что тут нет ничего удивительного. ЦСКА реализовал первую же серьёзную атаку. На 10-й минуте Келлвен совершил подачу с правого фланга, мяч оказался у Ивана Облякова, а полузащитник без сопротивления пробил под перекладину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом удвоить преимущество ЦСКА мог Аббосбек Файзуллаев, но его удар прошёл чуть мимо штанги. А затем на несколько минут активизировался «Пари НН»: пару хороших шансов упустил Александр Трошечкин. Один из его ударов с трудом отразил Игорь Акинфеев, вернувшийся в основу после матча с «Зенитом». ЦСКА же свой следующий шанс не упустил. На 22-й минуте Тамерлан Мусаев принял пас от Виктора Давилы и зарядил по воротам «Пари НН» с острого угла. Вышел красивый гол, который удвоил преимущество гостей. VAR проверил мяч на возможный офсайд – всё чисто.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После второго гола игра успокоилась. Минимум моментов и замедление темпа от ЦСКА. А куда спешить? Хотя третий мяч всё же удалось забить. Мусаев сделал скидку на оказавшегося у штрафной Саши Зделара – серб мощно пробил в ближний угол ворот. Полузащитник ЦСКА отличился впервые за клуб (в конце второго сезона)!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На перерыв армейцы ушли с комфортным преимуществом. «Пари НН» не оказал достойного сопротивления гостям. Что же случилось с командой зимой? Однако на второй тайм нижегородцы вышли заряженными. И сразу забили: на 48-й минуте Дмитрий Стоцкий откликнулся на скидку с левого фланга и головой пробил по воротам Акинфеева. Голкипер ЦСКА мог спасти команду, но не вышло. В матч вернулась небольшая интрига.

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Фото: t.me/pfccskamoscow

«Пари НН» искал возможность забить ещё. Но Виктор Давила восстановил разрыв в три мяча, убив все надежды. На 56-й минуте чилиец совершил забег, приблизился к воротам хозяев и красиво переиграл Артура Нигматуллина. В Нижнем Новгороде случился гол-парад: приятный для ЦСКА, грустный – для хозяев. В семи встречах до этого «Пари НН» шесть раз пропускал больше трёх мячей. При Юране оборона команды была сильным местом, а теперь – просто позор.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 77-й минуте Хуан Босельи снова вернул надежду болельщикам «Пари НН», забив второй мяч хозяев. Гол получился курьёзным: Николоз Кутателадзе наносил удар, но получился прострел, который замкнул уругвайский полузащитник хозяев.

Но ЦСКА решил, что сегодняшний матч завершится с теннисным счётом. Пресс-служба «Пари НН» после разгрома от «Сочи» (1:6) уже шутила, что команда «проиграла первый сет». Получился второй проигранный сет. Сначала Файзуллаев и вышедший на замену Антон Заболотный с помощью стеночек вдвоём уничтожили оборону «Пари НН», а 32-летний форвард в итоге закатил мяч в ворота Нигматуллина. А на 90-й минуте ЦСКА убежал в контратаку: Амирхоссейн Рейванди покатил на Заболотного, а тот – на Кирилла Глебова. И 18-летний нападающий забил свой третий гол в сезоне.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

29-й тур РПЛ-2023/2024 – самый результативный в XXI веке. За восемь встреч команды забили 39 мячей. Встреча в Нижнем Новгороде сильно помогла установлению рекорда.

«Пари НН» везёт, что клуб набрал достаточное количество очков в первой части сезона. Иначе команда давно свалилась бы в зону вылета – за последние две игры пропустили 12 раз, а всего весной в РПЛ – 34. Правда, перед решающим туром ещё есть отрыв в три очка. Нижегородцы отправляются в гости к «Крыльям Советов». Но с такой обороной есть опасения, что команда Саши Илича наберёт хоть какие-то очки. Так что «Пари НН» вряд ли избежит как минимум стыков. А если «Балтика» при этом обыграет «Локомотив» – Нижний вылетит.

ЦСКА же поднялся на шестое место. Чтобы не упустить его, нужно в 30-м туре всего лишь не уступить дома «Уралу».

Самый принципиальный соперник ЦСКА попрощался с капитаном:
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