«Юве», что это было?! «Горели» 0:3 в матче за бронзу — и перевернули всё за восемь минут!

«Болонья» и «Ювентус» закрыли программу 37-го тура Серии А. И зажгли по полной программе!

«Ювентус» провёл первый матч после увольнения Макса Аллегри. Тренера убрали сразу после того, как команда завоевала Кубок Италии. Аллегри собрал комбо — кидался на судью, срывал с себя пиджак и галстук, наехал на журналистов. А через несколько часов лишился работы, несмотря на трофей. «Болонья» очаровала многих и добилась невероятного результата — получила путёвку в Лигу чемпионов. На этом фоне появились разговоры о том, что Тьяго Мотта станет новым тренером «Ювентуса».

Результаты туринского клуба в 2024 году — настоящая катастрофа. В январе «Юве» одержал пять побед подряд во всех турнирах. Отличный результат, вопросов нет. Но потом что-то пошло не так. Всего четыре победы в 18 матчах — как вам такое? А теперь «Юве» показал, как не нужно начинать встречи в Серии А. Туринцы устроились на 0:2 к 11-й минуте. Был ещё и третий гол, который отменили из-за офсайда.

Войцех Щенсны спас «Юве» уже на первой минуте — перевёл мяч на угловой. Но он только отсрочил неизбежное. С этого углового «Болонья» пробила польского вратаря — Риккардо Калафьори оказался первым на подборе и классно пробил под перекладину. В это время активные фанаты «Болоньи» вовсю жгли пиротехнику, празднуя выход в Лигу чемпионов. Так что сразу после гола поле заволокло дымкой.

«Болонья» празднует гол Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

«Юве» пропустил снова через девять минут. Сантьяго Кастро замкнул навес Кацпера Урбаньского, пока оборона гостей смотрела футбол. Нет, этот «Юве» определённо плох. Паоло Монтеро (исполняющему обязанности главного тренера туринцев) можно было только посочувствовать. А «Юве» почти сразу пропустил третий, но боковой судья вскинул флажок. 0:3 к 12-й минуте — наверное, это было бы слишком.

А теперь немного статистики по итогам первой половины. «Болонья» владела мячом 66% времени, нанесла семь ударов (четыре — в створ), подала три угловых и наиграла на 1,06 ожидаемого гола. А теперь статистика «Юве»: 34% владения мячом, один удар (ноль — в створ), ноль угловых и 0,01 ожидаемого гола. Ну и кто здесь топ-клуб Италии?

Ожидание: футболисты «Юве» получат нагоняй от тренера в раздевалке и выйдут на второй тайм с другим настроем. Реальность: «Юве» ошибается на своей половине поля и пропускает третий гол на 53-й минуте. Калафьори аккуратным «черпачком» перекинул мяч через Щенсного — это всё выглядело как издевательство. Риккардо не забил ни разу до 37-го тура, а тут положил два «Ювентусу».

Гости выглядели какими-то обречёнными. Но всё-таки забили на 76-й минуте. Чуть ли не первая ошибка «Болоньи» привела к пропущенному голу — Федерико Кьеза не простил соперника. Казалось, что это разовая акция и не более того. Но «Ювентус» забил снова — вышедший на замену Аркадиуш Милик классно уложил мяч в девятку со штрафного.

«Болонья» и «Ювентус» выдали чудо-матч Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

А через минуту на табло горели две «тройки». Кенан Йилдиз (тоже вышел на замену) реализовал свой момент и очень порадовал Монтеро. Тренер «Ювентуса» радовался и скакал, как ребёнок, несмотря на дождливую погоду. Гости безнадёжно «горели», а их действия на поле оставляли какое-то тоскливое впечатление. Но «Юве» превратил 0:3 в 3:3 всего за восемь минут. Как это вообще возможно?

Что даёт этот результат? Мы до сих пор не знаем, кто займёт третье место в Серии А. В заключительном туре «Болонья» встретится на выезде с «Дженоа», а «Ювентус» примет «Монцу». Команда Мотты пока опережает туринцев по разности мячей, поскольку в очных встречах равенство (1:1, 3:3). Но нельзя забывать об «Аталанте». Если бергамаски обыграют «Торино» и «Фиорентину», то войдут в топ-3. В общем пока ничего непонятно.