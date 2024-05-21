У «Локо» и «Факела» крутое противостояние! Что вы о нём помните?

Сезон РПЛ близится к концу, и на этот раз он получился огненным: впереди последний тур, а интрига сохраняется и в верхней части таблицы, и в нижней. В 29-м туре «Факел», который сейчас занимает 13-е место, проиграл «Локомотиву», но у команды ещё есть шанс выбраться из зоны стыков.

Болельщики, которые были на «РЖД Арене» в субботу, прошли квиз от «Чемпионата» об истории встреч «Локомотива» и «Факела» – теперь его можете пройти и вы. Делитесь в комментариях своими результатами – набрать 10 из 10 будет не так уж и просто!

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.