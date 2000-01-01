Клопп отжигает на прощальной вечеринке. Видео
В «Ливерпуле» продолжают прощаться с Юргеном Клоппом. Клуб устроил вечеринку для тренера. Вы посмотрите, как Клопп отжигает в свои 56 лет!
Юрген Клопп отжигает на прощальной вечеринке в «Ливерпуле». Видео
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