Игрок «Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и стал чемпионом Англии. Для 38-летнего вратаря «горожан» Скотта Карсона этот титул стал шестым в составе команды. Удивительно, но англичанин берёт трофей за «Ман Сити» каждые 18 игровых минут!
38-летний коллекционер
В составе «Манчестер Сити» Карсон взял три трофея АПЛ, титул Лиги чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. При этом за «горожан» английский вратарь сыграл всего 107 минут!
Футболист «Манчестер Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле
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