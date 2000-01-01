Футболист «Манчестер Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле

Игрок «Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и стал чемпионом Англии. Для 38-летнего вратаря «горожан» Скотта Карсона этот титул стал шестым в составе команды. Удивительно, но англичанин берёт трофей за «Ман Сити» каждые 18 игровых минут!