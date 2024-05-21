Оздоев — чемпион Греции, Миранчук вышел в ЛЧ! Уикенд россиян за границей — огонь!

А Далер Кузяев спасся от вылета из Лиги 1.

Сезон в европейском футболе подходит к концу. Во многих чемпионатах уже наступила развязка, а где-то продолжается борьба за титул, медали, еврокубки и выживание. Рассказываем об успехах россиян в зарубежных лигах на прошедших выходных.

Наши легионеры, 17-20 мая Фото: «Чемпионат»

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

«Аталанта» в 37-м туре Серии А обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Бергамаски одержали уверенную гостевую победу над «Лечче» – 2:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в старте и сыграл все 90 минут. Он стал автором голевого паса на 53-й минуте. Миранчук навесил с правого фланга, а Джанлука Скамакка головой вогнал мяч в ворота «Лечче».

Алексей Миранчук Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Также на счету Алексея 0,26 xG (ожидаемые голы), три удара в створ, три успешных обводки, 90% точных передач, девять ключевых пасов (!) и шесть выигранных позиционных единоборств. Миранчук помогал и в защите: один раз вынес мяч и совершил три отбора. SofaScore назвал россиянина лучшим игроком встречи, поставив оценку 8,8. Топ-выступления от Алексея!

Далер Кузяев («Гавр», Франция»)

«Гавр» уступил во встрече 34-го тура чемпионата Франции «Марселю». Но сохранил место в Лиге 1. Отличная новость для Далера Кузяева! В прошедшей игре россиянин провёл на поле 84 минуты. За это время он совершил 47 касаний мяча, отдал 82% точных передач (одна – под удар), выиграл два верховых единоборства и заработал на себе один фол.

Далер Кузяев Фото: ZUMA/ТАСС

Кузяев вышел на позиции десятки, но помогал и в защите: заблокировал один удар, один раз перехватил мяч и отметился двумя отборами.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

«Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы! В 37-м туре баски обыграли в гостях «Бетис», забронировав шестое место в Примере. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену только на 81-й минуте.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

За время на поле он отдал пять точных передач (из семи), дважды потерял мяч и совершил один фол. В общем, ничем интересным отличиться не успел. Но главное, что мы увидим Арсена в еврокубках!

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

ПАОК – чемпион Греции! В решающем туре чёрно-белые обыграли в гостях «Арис» и забрали титул. Но российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев на поле не вышел. Главное, что его команда стала чемпионом, а у него прибавилась новая золотая медаль в коллекции. Отметим, что у «Ариса» 85 минут на поле провёл Магомед-Шапи Сулейманов.

Герман Онугха («Вайле», Дания)

Как же хорош Герман Онугха! Россиян отличился в седьмом матче чемпионата Дании подряд. На этот раз Герман оформил дубль в ворота «Видовре», принеся победу «Вайле». Онугха с 15 забитыми мячами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании. Он обошёл Андри Гудьонсена – сына экс-форварда «Челси» и «Барселона» Эйдура Гудьонсена. А «Вайле» за тур до финиша обезопасил себя от вылета.

Герман Онугха Фото: IMAGO/ТАСС

Как сыграли другие?

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов сыграл 90 минут во встрече 33-го тура чемпионата Израиля с «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вышел на поле в заключительной игре сезона с «Олимпиакосом». «Зелёные» завершили чемпионат на четвёртом месте.

«Нефтчи» борется за серебро чемпионата Азербайджана. Вингер Резиуан Мирзов в прошедшем туре вышел в конце встречи бакинцев с «Сабаилом» уже при счёте 3:0. Но сам россиянин результативными действиями не отметился.

Россияне, которые не сыграли в прошедший уикенд

Александр Головин с призом лучшему игроку сезона в «Монако» Фото: asmonaco.com

«Монако» без Александра Головина разгромил в последней игре сезона Лиги 1 «Нант» (4:0). Но россиянина всё равно отметили наградой лучшему футболисту года по версии болельщиков. Головин – топ!

Головина включают в разные символические сборные сезона: Головин и Мбаппе попали в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте и провёл 90 минут в заключительном матче сезона с «Радомлье» (1:1). Напомним, команда россиянина оформила титул задолго до финиша чемпионата.

«Венеция» бьётся за выход в Серию А. В первом полуфинале плей-офф команда Паоло Ваноли обыграла «Палермо». Полузащитник «Венеции» Денис Черышев остался на скамейке.

«Вестерло» потерял шансы на попадание в Лигу конференций и спокойно доигрывает сезон. В прошедшем туре команда уступила дома «Мехелену». Защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер остался в запасе.

Вингер «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой травмирован. Без него команда цеплялась за золото, но проиграла гонку «Маккаби» из Тель-Авива. Хотя в прошедшем туре клуб из Хайфы обыграл «Бней-Сахнин».

Андрей Лунёв Фото: Getty Images

«Карабах» уже давно стал чемпионом Азербайджана. И тренер Гурбан Гурбанов позволяет себе активную ротацию. В прошедшем туре «Карабах» устроил весёлый матч с «Тураном», а российский голкипер Андрей Лунёв остался в запасе.