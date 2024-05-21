Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Как провели уикенд российские футболисты за границей, май 2024 года, Миранчук, Кузяев, Оздоев, Захарян, Онугха

Оздоев — чемпион Греции, Миранчук вышел в ЛЧ! Уикенд россиян за границей — огонь!
Никита Паглазов
Как провели уикенд российские игроки за границей
Аудио-версия:
Комментарии
А Далер Кузяев спасся от вылета из Лиги 1.

Сезон в европейском футболе подходит к концу. Во многих чемпионатах уже наступила развязка, а где-то продолжается борьба за титул, медали, еврокубки и выживание. Рассказываем об успехах россиян в зарубежных лигах на прошедших выходных.

Наши легионеры, 17-20 мая

Наши легионеры, 17-20 мая

Фото: «Чемпионат»

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Италия - Серия А . 37-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 2
Аталанта
Бергамо
0:1 Де Кетеларе – 48'     0:2 Скамакка – 53'    

«Аталанта» в 37-м туре Серии А обеспечила себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Бергамаски одержали уверенную гостевую победу над «Лечче» – 2:0. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился в старте и сыграл все 90 минут. Он стал автором голевого паса на 53-й минуте. Миранчук навесил с правого фланга, а Джанлука Скамакка головой вогнал мяч в ворота «Лечче».

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Также на счету Алексея 0,26 xG (ожидаемые голы), три удара в створ, три успешных обводки, 90% точных передач, девять ключевых пасов (!) и шесть выигранных позиционных единоборств. Миранчук помогал и в защите: один раз вынес мяч и совершил три отбора. SofaScore назвал россиянина лучшим игроком встречи, поставив оценку 8,8. Топ-выступления от Алексея!

Подробности крутого матча от Миранчука:
«Аталанта» с Миранчуком — в Лиге чемпионов! Алексей собрал уникальную статистику
«Аталанта» с Миранчуком — в Лиге чемпионов! Алексей собрал уникальную статистику

Далер Кузяев («Гавр», Франция»)

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Обамеянг – 64'     0:2 Мурильо – 77'     1:2 Байо – 90+7'    

«Гавр» уступил во встрече 34-го тура чемпионата Франции «Марселю». Но сохранил место в Лиге 1. Отличная новость для Далера Кузяева! В прошедшей игре россиянин провёл на поле 84 минуты. За это время он совершил 47 касаний мяча, отдал 82% точных передач (одна – под удар), выиграл два верховых единоборства и заработал на себе один фол.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: ZUMA/ТАСС

Кузяев вышел на позиции десятки, но помогал и в защите: заблокировал один удар, один раз перехватил мяч и отметился двумя отборами.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 5'     0:2 Мерино – 42'    

«Реал Сосьедад» обеспечил себе участие в Лиге Европы! В 37-м туре баски обыграли в гостях «Бетис», забронировав шестое место в Примере. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян вышел на замену только на 81-й минуте.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Getty Images

За время на поле он отдал пять точных передач (из семи), дважды потерял мяч и совершил один фол. В общем, ничем интересным отличиться не успел. Но главное, что мы увидим Арсена в еврокубках!

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 36-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Арис
Салоники
Окончен
1 : 2
ПАОК
Салоники
0:1 Brandon – 30'     1:1 Морон – 47'     1:2 Тайсон – 62'    
Удаления: нет / Михайлидис – 78'

ПАОК – чемпион Греции! В решающем туре чёрно-белые обыграли в гостях «Арис» и забрали титул. Но российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев на поле не вышел. Главное, что его команда стала чемпионом, а у него прибавилась новая золотая медаль в коллекции. Отметим, что у «Ариса» 85 минут на поле провёл Магомед-Шапи Сулейманов.

Болельщики ПАОКа шикарно отмечают трофей:
ПАОК масштабно отметил чемпионство! Завораживающее видео
Истории
ПАОК масштабно отметил чемпионство! Завораживающее видео

Герман Онугха («Вайле», Дания)

Дания - Суперлига . Плей-офф за право остаться. 31-й тур
20 мая 2024, понедельник. 15:00 МСК
Вайле
Вайле
Окончен
2 : 0
Видовре
1:0 Онугха – 2'     2:0 Онугха – 6'    

Как же хорош Герман Онугха! Россиян отличился в седьмом матче чемпионата Дании подряд. На этот раз Герман оформил дубль в ворота «Видовре», принеся победу «Вайле». Онугха с 15 забитыми мячами вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании. Он обошёл Андри Гудьонсена – сына экс-форварда «Челси» и «Барселона» Эйдура Гудьонсена. А «Вайле» за тур до финиша обезопасил себя от вылета.

Герман Онугха

Герман Онугха

Фото: IMAGO/ТАСС

Как сыграли другие?

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов сыграл 90 минут во встрече 33-го тура чемпионата Израиля с «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Израиль - Премьер-лига . Плей-офф за право остаться. 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Бейтар
Иерусалим
Окончен
1 : 1
Маккаби П-Т
Петах-Тиква
1:0 Muzie – 13'     1:1 Гиндо – 87'    

Российский голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин вышел на поле в заключительной игре сезона с «Олимпиакосом». «Зелёные» завершили чемпионат на четвёртом месте.

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 36-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
2 : 2
Олимпиакос
Пирей
1:0 Бакасетас – 45+5'     2:0 Бернард – 59'     2:1 Поденсе – 73'     2:2 Йоветич – 81'    
Удаления: нет / Поденсе – 89'

«Нефтчи» борется за серебро чемпионата Азербайджана. Вингер Резиуан Мирзов в прошедшем туре вышел в конце встречи бакинцев с «Сабаилом» уже при счёте 3:0. Но сам россиянин результативными действиями не отметился.

Азербайджан - Премьер-лига . 35-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
Сабаил
Баку
Окончен
0 : 3
Нефтчи Б
Баку
0:1 Морено – 69'     0:2 Ябер – 77'     0:3 Гараев – 82'    

Россияне, которые не сыграли в прошедший уикенд

Александр Головин с призом лучшему игроку сезона в «Монако»

Александр Головин с призом лучшему игроку сезона в «Монако»

Фото: asmonaco.com

«Монако» без Александра Головина разгромил в последней игре сезона Лиги 1 «Нант» (4:0). Но россиянина всё равно отметили наградой лучшему футболисту года по версии болельщиков. Головин – топ!

Франция - Лига 1 . 34-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Нант
Нант
1:0 Бен-Йеддер – 6'     2:0 Керер – 10'     3:0 Камара – 24'     4:0 Бен-Сегир – 61'    
Головина включают в разные символические сборные сезона:
Головин и Мбаппе попали в сборную сезона Лиги 1 по версии WhoScored

Полузащитник «Целе» Егор Пруцев вышел в старте и провёл 90 минут в заключительном матче сезона с «Радомлье» (1:1). Напомним, команда россиянина оформила титул задолго до финиша чемпионата.

«Венеция» бьётся за выход в Серию А. В первом полуфинале плей-офф команда Паоло Ваноли обыграла «Палермо». Полузащитник «Венеции» Денис Черышев остался на скамейке.

Италия - Серия B . Semi Finals. 1-й тур
20 мая 2024, понедельник. 21:30 МСК
Палермо
Палермо
Окончен
0 : 1
Венеция
Венеция
0:1 Пьерини – 62'    

«Вестерло» потерял шансы на попадание в Лигу конференций и спокойно доигрывает сезон. В прошедшем туре команда уступила дома «Мехелену». Защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер остался в запасе.

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за Лигу конференций. 39-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:15 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
0 : 2
Мехелен
Мехелен
0:1 Bafdili – 25'     0:2 Belghali – 90'    

Вингер «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой травмирован. Без него команда цеплялась за золото, но проиграла гонку «Маккаби» из Тель-Авива. Хотя в прошедшем туре клуб из Хайфы обыграл «Бней-Сахнин».

Израиль - Премьер-лига . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 20:30 МСК
Бней-Сахнин
Сахнин
Окончен
1 : 2
Маккаби Х
Хайфа
1:0 Paun – 57'     1:1 Дэвид – 79'     1:2 Пьерро – 90+4'    
Удаления: Abu Nil – 76' / нет
Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: Getty Images

«Карабах» уже давно стал чемпионом Азербайджана. И тренер Гурбан Гурбанов позволяет себе активную ротацию. В прошедшем туре «Карабах» устроил весёлый матч с «Тураном», а российский голкипер Андрей Лунёв остался в запасе.

Азербайджан - Премьер-лига . 35-й тур
17 мая 2024, пятница. 19:30 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
4 : 3
Туран
Товуз
1:0 Жунинью – 19'     1:1 Хакман – 48'     1:2 Пачу – 53'     2:2 Андраде – 69'     3:2 Силва – 75'     3:3 Хакман – 86'     4:3 Андраде – 90'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android