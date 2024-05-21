«С этим арбитром давно всё ясно. Понимание игры отпало напрочь». Судейство в 29-м туре РПЛ

В РПЛ остался всего один тур, и интриг перед ним полно. Неудивительно, что в последние недели матчи особенно напряжённые, а работа арбитров рассматривается под микроскопом. 29-й тур, к счастью, обошёлся без громких судейских скандалов.

Специально для «Чемпионата» судейство в 29-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 4:1

Хорошая работа Кукуяна. Правильно не назначил 11-метровый удар на 34-й минуте. Рука игрока «Крыльев» стремилась в опору, и в неё попал мяч. В таких ситуациях надо продолжать игру, что арбитр и сделал. VAR в лице Иванова правильно не вмешался.

Но Кукуян не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру.

Оценка Кукуяна — 8,3.

Павел Кукуян Фото: РИА Новости

«Локомотив» — «Факел» — 2:0

Когда арбитр долго не судит, у него появляются проблемы. Оценка у Мешкова положительная, а общее впечатление не очень хорошее. По скорости и перемещению ощущение, что арбитру было тяжело. Из-за этого возникают пропуски моментов.

На 25-й минуте Мешков назначил штрафной удар, хотя по повтору видно, что его позиция позволяла разобраться в эпизоде. И что это не фол, а симуляция. А с таких штрафных забивают голы. Серьёзной ошибкой это не считается, но я снизил оценку на 0,2 балла, потому что это опасный штрафной и непоказ жёлтой за симуляцию. И это напрягает. Арбитр находится в хорошей позиции и почему-то не видит очевидных вещей. И на 67-й минуте Мешков не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру.

Оценка Мешкова — 8,1.

«Сочи» — «Краснодар» — 2:3

Очень сложная игра для Шадыханова. Правильно разобрался на 83-й минуте и назначил 11-метровый за фол по неосторожности игрока «Сочи», который попал по ноге сопернику. Это ключевое решение, это сложно психологически. Шадыханов не подвержен влиянию игроков, и это говорит о том, что он хороший арбитр.

Оценка Шадыханова — 8,5.

Павел Шадыханов Фото: РИА Новости

«Урал» — «Оренбург» — 3:3

У Чебана всё стандартно. С этим арбитром давно всё ясно: он не растёт, не прогрессирует. И при этом не ошибается, что, наверное, плюс для руководства. Но у Чебана всегда одна мимика, он постоянно улыбается, постоянно подпрыгивает. Во втором тайме поднялось напряжение, и если Шадыханов в аналогичной ситуации справился, то Чебан не выдержал. Он не ошибался грубо, но само понимание игры отпало напрочь.

На 49-й минуте Чебан не показал жёлтую за грубую игру. На 85-й минуте — за попадание локтем по лицу. Причём сам жестом показывал, что был локоть и движение, но не показал карточку. На 90+2-й минуте — непоказ жёлтой Бикфалви за наступ.

Что касается отменённого гола на 90+4-й минуте, я не вижу в этом моменте толчка. «Урал» забил гол, Чебан его не засчитал и показал, что якобы был толчок. При этом он сделал паузу — возможно, ему подсказал VAR. Конечно, никакого толчка не было. А была игра рукой, после которой незамедлительно был забит гол.

Это называется «везёт, когда везёт». Чебан не ошибается, VAR его спасает. Два момента прилетело, и вроде как разобрался. Но он не впечатляет абсолютно.

Оценка Чебана — 8,1.

«Спартак» — «Рубин» — 3:1

Хорошая работа Москалёва. Больше здесь вообще нечего сказать.

Оценка Москалёва — 8,4.

Владимир Москалёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Балтика» — 2:1

Левников тоже хорошо отработал. Но надо было показывать жёлтую игроку «Ростова» за срыв перспективной атаки. Не знаю, что смутило Левникова. Также есть вопросы по ассистентам, которые не поднимали флаг при «вне игры» и поднимали, когда не надо. Хотя Левников выдержал планку.

Оценка Левникова — 8,3.

«Ахмат» — «Зенит» — 1:5

Дежурные две непоказанные карточки у Карасёва всегда присутствуют, так что всё стандартно. На шестой минуте — игроку «Зенита» за попадание игрой по руке, на 83-й — футболисту «Ахмата» за попадание плечом по лицу.

Оценка Карасёва — 8,2.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Пари НН» — ЦСКА — 2:6

Позёрства и артистизма у Казарцева в этой игре не было. Почему? А потому что игра в понедельник и нет такого внимания. Хотя, конечно, надеюсь, что ему просто сказали, чтобы он выполнял требования департамента и определённые вещи не делал.

Казарцев бежал, работал, убрал всю мишуру, свистки в непонятных позах. Нормальная работа, и именно так арбитр должен судить.

Оценка Казарцева — 8,4.