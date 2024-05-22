«Гаджиев зарядил всех на костылях». Газизов вернулся в РПЛ и раскрывает секреты Махачкалы

Как «Динамо» впервые в истории взлетело в высшую лигу, какие у него амбиции и бюджет? Ответы на все главные вопросы.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ. К этому достижению клуб привёл тандем менеджеров Гаджи Гаджиев — Шамиль Газизов. Как это стало возможным? Как изменится команда и её бюджет? Реально ли пригласить Джикию? Ответы на все вопросы — в интервью с гендиректором «Динамо» Шамилем Газизовым.

— Когда вы перед началом сезона пришли в «Динамо», уже понимали, что эта команда готова выходить в РПЛ?

— Всё уже было почти готово. Зная Гаджи Гаджиева, было понятно, что надо двигаться вперёд. У меня не было сомнений, что мы идём в правильном направлении. Может, где-то нужно было лоска придать, но в целом всё было как надо. Я очень рад, что оказался в клубе. Не пойти работать к такой глыбе, как Гаджи Муслимович, было бы преступлением. Я пришёл в «Динамо» учиться, многое взял от всех за это время.

Гаджи Гаджиев Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Где для вас было сложнее: в «Уфе», «Спартаке» или здесь?

— Когда ты окружён опекой, как здесь, когда рядом есть старший товарищ и учитель, конечно, проще. Здесь столько людей, которые горой стоят за этот клуб. Я боюсь кого-то забыть. А с болельщиками что творится! Посещаемость — 20-22 тысячи человек. И если посмотреть, кто приходит на стадион, то там очень много женщин с детьми. Все почувствовали безопасность. В социальных сетях у нас тоже мощнейший прирост — под 200%. В нашем телеграм-канале каждый четвёртый подписчик — женщина. Наш клуб интересен всем в Дагестане. Основная наша аудитория — от 13 до 35 лет. Плюс у нас самая молодая команда, которая идёт в РПЛ не отбывать номер. Мы идём побеждать.

— Вы постоянно говорите про Гаджиева. В чём его крутость?

— Огромный футбольный и жизненный опыт. Он глыба! Гаджиев — олимпийский чемпион, что ещё тут можно сказать. Приведу пример: у Гаджи Муслимовича были проблемы с коленями, ему делали операцию, он чувствовал себя не очень хорошо. И в этот момент в сезоне случилось так, что команда чуть засбоила, припала. Муслимович приехал к команде на костылях, зарядил всех — и это в его-то возрасте! Конечно, это вдохновляет ребят. Выход в РПЛ — достижение всех, без губернатора Сергея Алимовича Меликова это было бы невозможно, но без Гаджи Муслимовича я вообще не могу себе этого представить.

— Когда Бердыев покинул клуб зимой, у вас были опасения, что это крах всем надеждам?

— Бекиевич пришёл, дал команде импульс. Он большой специалист, с которым приятно работать. Мы многое для себя почерпнули. Да, по ряду причин Бердыев принял решение уйти, но мы его не подвели, продолжили дело.

— Почему он ушёл?

— Лучше у него спросить. В контракте был пункт, позволяющий ему расторгнуть договор — Бердыев им воспользовался. Мы ничего не могли с этим сделать.

— Вы удивились, когда он сообщил вам о своём решении?

— Я не могу удивляться, когда мне что-то сообщают старшие люди. Он умнее меня, взрослее.

Курбан Бердыев с Гаджи Гаджиевым Фото: ФК «Динамо» Махачкала

— Биджиев был неожиданным выбором. Сами ожидали, что он так хорошо себя покажет?

— Я видел, как происходит тренировочный процесс. Понятно, что была притирка. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог всё преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа.

— Он остаётся главным тренером команды? У нас любят менять тренеров после выхода в РПЛ.

— Не вижу оснований для этого, он остаётся. Мы и команду сильно обновлять не будем, костяк сохранится. Ребята прогрессируют, они готовы двигаться дальше. Да, мы будем добавлять краски этой команде, точечно приобретём игроков, но половину состава менять не будем. Глава Дагестана поставил задачу по развитию: мы должны обращать внимание на собственных воспитанников, на ребят из Дагестана. Понятно, что и на иностранном рынке серьёзно поработаем — Южная Америка, Африка, Азия, Сербия. Должны прийти личности — вот что главное.

— Касинтура — главный игрок «Динамо». Можно сказать, что вы его вырастили в «Уфе». Особенная радость для вас?

— К нему уже есть интерес от клубов РПЛ, Касинтура — звезда. В Махачкале он взял на себя роль лидера. Но я скажу, что вся команда прибавила — не только он. А так, конечно, Касинтура молодец. Он же ещё и в университете отучился — инженер! Грамотный парень, я уверен в его футбольных и человеческих качествах.

Касинтура Фото: ФК «Динамо» Махачкала

РПЛ, бюджет, посещаемость, Джикия

— Какой бюджет у вас был в Первой лиге?

— Около 420 млн рублей. В РПЛ добавятся деньги от лиги, добавятся спонсоры, ещё что-то. Не хочу нызывать точную сумму до заседания попечительского совета. Бюджет для РПЛ будет небольшой, но достойный. Он позволит нам хорошо играть, грамотно выстраивать работу. Точно не будет помех тренировочному процессу и развитию клуба.

— Как не повторить путь команд, которые выходят в РПЛ и сразу вылетают?

— Я об этом не думаю, знаю, что всё будет хорошо, что мы хорошо сработаем. Более того, мы будем и зарабатывать на продажах! У нас уже плюсовой баланс. Если сегодня начать движение по продажам, то один трансфер на выход всё перекроет. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Если бы не был уверен, я бы тут не оказался. Мы будем штурмовать РПЛ. У нас есть чёткое понимание, как действовать.

— Вы сказали, что будете рады видеть в клубе Джикию. Насколько это реально?

— Гаджи Муслимович уже сказал Георгию, что он в любой момент может приехать в Дагестан отдыхать. Они же давно знакомы. Что касается рабочих отношений, никогда не говори никогда. Всё может быть.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но вы его рассматриваете?

— Хочешь кого-то рассмешить — расскажи о своих планах. Я верю, что мы его можем заинтересовать. Почему нет? Джикия — амбициозный парень, Гаджи Муслимович его хорошо знает, я знаю. Ему есть чего достигать.

— Но у него же большая зарплата.

— Зарплата не всегда всё решает. Я в «Динамо» не ради зарплаты, Бекиевич приходил тоже не ради неё. Есть вещи выше материальных благ — болельщики, эмоции, достижения.

— Вы работали с Джикией в «Спартаке». Как восприняли его уход?

— А что мне сказать? Для меня это чужой клуб. Но Джикия — большой молодец. Я знаю, какой он человек, игрок. Мне не обидно за него. Его ждёт новый вызов.

— Для вас матчи со «Спартаком» будут принципиальными?

— Нет. Игры со «Спартаком» для всех принципиальны, за этот клуб болеют миллионы. А что-то личное — нет. Я испытывал огромные положительные эмоции, когда работал в «Спартаке». Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни. Мы с ними давно договорились, Федуна я давно простил. Для меня это закрытая история — только хорошие воспоминания.

— «Динамо» — самая посещаемая команда Первой лиги. Вы уверены, что в РПЛ с учётом Fan ID будет так же?

— Не сомневаюсь. Мы заявляем арену на 15 тысяч человек, будем собирать полную «Анжи Арену». Никакого неприятия Fan ID не будет, здесь народ добродушный, аудитория меняется. У нас всё шикарно. Уверен, все болельщики других команд ощутят теплоту.