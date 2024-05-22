Если честно, у нас были некоторые догадки и раньше, но теперь это можно сказать официально: боссы «Челси» не понимают, что делают. Уход Почеттино невозможно объяснить. Такая несправедливость злит, даже если ты болеешь вообще за другие клубы.

И давайте сразу зафиксируем: тренера уволили. Формулировка «расторжение контракта по обоюдному согласию» может вводить в заблуждение только тех, кто мало следит за футболом. Так указывают на официальном сайте, поскольку при досрочном расторжении контракта тренеру полагается компенсация. В этом плане стороны договорились между собой о расставании, но инициатива о прекращении сотрудничества явно шла со стороны боссов клуба.

Маурисио Почеттино Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Маурисио не заслуживал увольнения по многим причинам. Прежде всего потому, что команда показала положительную динамику в плане результатов. Первую половину сезона клуб шёл на 10-м месте, но закончил сезон на шестой строчке в таблице. По набранным очкам c 1 декабря «Челси» уступает только «Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю». И это при том, что именно зимой никого не купили.

Очевидно, что при аргентинце футболисты прибавляли. Коул Палмер превратился в лучшего молодого футболиста всего чемпионата Англии. И даже Николас Джексон, который выглядел безнадёжным, стал приносить пользу. У тренера сложились неплохие отношения с фанатами, несмотря на его прошлое в «Тоттенхэме».

Маурисио Почеттино Фото: Dan Mullan/Getty Images

Можно, конечно, сказать, для «Челси» шестое место – это провал. В каком-то смысле это действительно так. Мы привыкли видеть этот клуб в Лиге чемпионов, но в чём вина тренера? Официальный курс владельцев – закупка молодыми футболистами. У «Челси» самый молодой состав в АПЛ (24,2 года в среднем). Это уже усложняет задачу по достижению результата. И кто вообще эти молодые? В команде полно футболистов, которые просто не готовы к борьбе за что-то серьёзное. Петрович, Чалоба, Мадуэке, Мудрик, Джексон – это на сегодня не футболисты уровня топ-4 АПЛ. А от такого футболиста, как Бадьяшиль, отказался бы, наверное, даже «Лутон».

С составом, который есть у Почеттино, он проделал классную работу. Это видно и по прогрессирующим результатам, и по самой игре. Если брать разницу созданных и допущенных xG на 90 минут, то «Челси» вообще четвёртая команда АПЛ в этом сезоне! А ведь тут ещё необходимо учитывать обстоятельства.

Футболисты «Челси» Фото: Matt McNulty/Getty Images

В этом сезоне у многих топ-клубов АПЛ были проблемы с травмами, но ситуация в «Челси» оказалась за гранью добра и зла. 55 повреждений за сезон – такого не было ни у кого из конкурентов. Рецидив на рецидиве! На бумаге у тебя классные фланговые защитники Бен Чилуэлл и Рис Джеймс, а по факту один сыграл девять матчей в основе, а другой – пять. И в этом кромешном ужасе (и со средненьким составом) тренер пробился в еврокубки (пока непонятно, будет ли это ЛЕ или ЛК – зависит от финала Кубка Англии).

Болельщики в Лондоне в курсе, что Почеттино – из тех тренеров, которые хороши именно на дистанции. Если его брать, то не как кризис-менеджера, а на долгий срок. Казалось, Почеттино дадут поработать. Совладелец клуба Тодд Боули ещё недавно рассказывал, что команде нужно время. Буквально 10 дней назад он вообще захваливал игру «Челси», утверждая, что никогда не видел столько резких перемен к лучшему. Если вдруг вы забыли, то в прошлом сезоне команда закончила на 12-м месте, а сейчас – на шестом.

Тодд Боули Фото: Alex Broadway/Getty Images

Увольнение Почеттино имело бы смысл, если была договорённость с каким-то супертренером на уровне Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти. Но, как мы понимаем по инсайдам, такого нет и близко. Сообщается, что клуб планирует позвать молодого тренера. Судя по кандидатам, ещё и без опыта работы в АПЛ. Интересно, какие задачи поставят перед этой командой. К тому же «Челси» создал себе такой имидж, что любой тренер ещё хорошенько подумает, прежде чем ехать в Лондон. Этот «Челси» абсурдно рано отказывался и от Томаса Тухеля, и от Грэма Поттера, и от Почеттино. Такое ощущение, что клубом управляет ребёнок. Не хочется верить, что взрослые люди занимаются вредительством.