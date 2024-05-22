Миранчук остановит непобедимый «Байер» Алонсо? Финал Лиги Европы! LIVE

Сегодня, 22 мая, состоится финал Лиги Европы. На стадионе «Авива» в Дублине встретятся «Аталанта» и «Байер». А мы с удовольствием последим за этим.

«Байер» по-прежнему непобедим: команда Хаби Алонсо завершила сезон в Бундеслиге без поражений, и впереди у неё две финальные встречи – в Лиге Европы и Кубке Германии. Для ребят Джан Пьеро Гасперини же это последний шанс взять трофей в нынешнем сезоне: совсем недавно они уступили «Ювентусу» (0:1) в финале Кубка Италии.

«Байер» – безусловный фаворит, команде сопутствует удача, да и показывает она яркий и безумно атакующий футбол. Но даже в Лиге Европы она не раз была в шаге от поражения и всё равно уходила от него на последних минутах и даже секундах. «Аталанта» же поступательно двигалась по плей-офф, и этот путь нельзя назвать фартовым: итальянцы забирали своё на любой стадии и суммарно всегда были лучше соперника.

Отдельно держим кулачки за Алексея Миранчука. На выходных он провёл замечательные 90 минут с «Лечче» (2:0), сделал голевую передачу и стал лучшим игроком матча. Хочется верить, что в еврокубковом финале россиянин сыграет не последнюю роль.

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