Кержаков возглавил «Кайрат». В этот раз у Александра получится?

Александр Кержаков – в «Кайрате». Около двух недель назад фамилия российского тренера впервые появилась в числе кандидатов. Как говорят различные источники, на тот момент молодой специалист был одним из многих. Рассматривались местные тренеры, но россиянин, судя по всему, показался самым убедительным вариантом. Впечатлил руководство своими идеями и получил контракт. Правда, вместе с ним и задачи, которые были обозначены ещё в конце прошлого года, а именно – выиграть чемпионат.

Понятно, что подобная цель для нынешнего «Кайрата» слишком амбициозная. Но разве мог президент клуба в год 70-летия её не обозначить? Скорее всего, нет. А когда увидел, что она не выполнялась – убрал предыдущего тренера. Кирилл Кекер работал с командой с 2022 года. Но апрель вышел неудачным: ничья с «Жетысу», поражения от «Кайсара» и «Актобе» – принципиального соперника. Кекера поблагодарили за работу, назначили временщика, однако сильно лучше не стало. В мае команда вылетела из Кубка Казахстана. Поэтому требовалось глобальное обновление.

Кержаков сидел без работы с ноября 2023-го, когда его уволили из сербского «Спартака». Вообще, у Александра не особо клеится с долгосрочными проектами. Половинчатый сезон в «Томи», полноценный – в Нижнем Новгороде, полтора месяца на Кипре и четыре – в Сербии. Сам он признавался, что некоторые решения по выбору места работы были ошибочными. И повторения он постарается избежать. В этом плане «Кайрат», кстати, точно не худший выбор. С 2019 года у клуба было только два тренера – Алексей Шпилевский и тот самый Кирилл Кекер. Правда, на двоих у них всего один трофей – Кубок Казахстана в 2021-м. И при этом немало неудач. Но руководство всегда давало шансы.

Алексей Шпилевский и Кирилл Кекер Фото: fckairat.com

Однако здесь может возникнуть парадоксальная ситуация: с одной стороны, клуб в последнее время очень аккуратно выбирает тренеров и назначает их не для того, чтобы уволить при столкновении с трудностями. С другой — что будет, если «Кайрат» с Кержаковым выпадет из чемпионской гонки? Сейчас у клуба 15 очков после девяти туров. С такими показателями он в тройке лидеров и имеет все шансы оказаться на самом верху. Но если задача в итоге не будет выполнена? Как поведёт себя руководство? Даст новый шанс или просто поменяет Кержакова на кого-то другого?

Откровенно говоря, нынешний «Кайрат» трудно назвать топ-клубом. Если ориентироваться на портал Transfermarkt, стоимость состава только шестая в лиге – суммарно € 6,5 млн. Меньше, чем у «Ордабасы» и «Актобе», почти в два раза. По этому показателю алматинцы уступают даже дебютанту лиги – «Елимаю». Хотя это вообще странные ребята: зашли в элиту с впечатляющим финансированием, собирают игроков и хотят в первый же сезон выиграть чемпионат.

Но, возможно, в том числе благодаря «Елимаю» Кержаков оказался в «Кайрате». Казахстанский инсайдер Владимир Жарков сообщил, что именно грамотный анализ матча «Елимай» – «Кайрат» окончательно убедил клуб в необходимости назначения россиянина.

Александру придётся столкнуться со специфическим судейством (РПЛ покажется раем) и не самым высоким уровнем футболистов. Ведь главные звёзды «Кайрата» это бывший игрок «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев, вратарь сборной Данил Устименко и 35-летний бразилец Жоао Пауло. Но где, если не на таком уровне, доказывать свою состоятельность и уже после получать приглашения от более статусных клубов?