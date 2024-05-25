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Ростов — Зенит, прямая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ, где смотреть 25 мая 2024

«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE
Георгий Илющенко
«Ростов» — «Зенит»
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А ещё поражение «Динамо» от «Краснодара».

Сегодня завершается чемпионат России. Судьба титула будет решаться в двух матчах, один из которых пройдёт в Ростове-на-Дону: команда Валерия Карпина примет «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для того чтобы гегемон забрал золото в шестой раз подряд, ему нужна победа над дончанами – и чтобы «Краснодар» дома оставил «Динамо» без каких-либо очков. В таком случае команда Сергея Семака прыгнет со второй строчки на первую и на одно очко обойдёт бело-голубых. При равенстве очков сине-бело-голубые чемпионство не оформят, так как в обоих кругах уступили динамовцам.

«Ростову» же вообще ничего не нужно от этой встречи – кроме как испортить хедлайнеру лиги настроение, отобрать у него очки и помочь «Динамо» и «Краснодару» сбросить петербургский клуб с насеста.

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Всё серьёзно!
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