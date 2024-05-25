«Зенит» ещё может взять титул! Для этого нужна победа над «Ростовом» Карпина. LIVE

Сегодня завершается чемпионат России. Судьба титула будет решаться в двух матчах, один из которых пройдёт в Ростове-на-Дону: команда Валерия Карпина примет «Зенит».

Для того чтобы гегемон забрал золото в шестой раз подряд, ему нужна победа над дончанами – и чтобы «Краснодар» дома оставил «Динамо» без каких-либо очков. В таком случае команда Сергея Семака прыгнет со второй строчки на первую и на одно очко обойдёт бело-голубых. При равенстве очков сине-бело-голубые чемпионство не оформят, так как в обоих кругах уступили динамовцам.

«Ростову» же вообще ничего не нужно от этой встречи – кроме как испортить хедлайнеру лиги настроение, отобрать у него очки и помочь «Динамо» и «Краснодару» сбросить петербургский клуб с насеста.

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